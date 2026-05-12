Một phụ nữ tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương

Sáng nay 12.5, UBND xã Kim Phú (Quảng Trị) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ một người phụ nữ tử vong. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là Cao Thị S. (31 tuổi, ở bản Yên Hợp, xã Kim Phú).

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ việc xảy ra khoảng 22 giờ 30 phút tối qua 11.5. Lúc đó, chị S. đang nằm ngủ cùng 2 con nhỏ ở nhà.

Thời điểm phát hiện chị S. thiệt mạng với nhiều vết thương trên người, nghi bị sát hại. Đáng chú ý, người chồng không có mặt tại hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương tìm kiếm người chồng và điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc.