Thế giới

Thụy Điển truy tố người chồng ép vợ quan hệ với 120 người

Khánh An
Khánh An
31/03/2026 10:40 GMT+7

Người đàn ông 62 tuổi đối diện các tội môi giới mại dâm nghiêm trọng, hiếp dâm và hành hung, sau khi buộc người vợ bán dâm cho khoảng 120 người đàn ông.

Người chồng bị bắt vào tháng 10.2025 sau khi bị vợ tố cáo với cảnh sát

Hãng AFP ngày 31.3 đưa tin một công tố viên Thụy Điển vừa truy tố một người đàn ông với cáo buộc lợi dụng người vợ dễ bị tổn thương của mình quan hệ tình dục với người khác nhằm kiếm tiền.

Bị cáo 62 tuổi đối diện tội danh môi giới mại dâm nghiêm trọng, hiếp dâm và hành hung trong vụ án liên quan khoảng 120 người đàn ông. Danh tính bị cáo chưa được công khai. Người chồng bị bắt vào tháng 10.2025, sau khi người vợ tố cáo với cảnh sát ở miền bắc Thụy Điển. Ông ta đã bị giam giữ cho đến nay.

Theo cáo trạng, người đàn ông này đã kiếm tiền trong nhiều năm bằng cách ép buộc vợ mình "thực hiện các hành vi tình dục", sau khi đăng các quảng cáo trực tuyến, sắp xếp các cuộc gặp mặt, theo dõi và gây áp lực buộc người vợ thực hiện các hành vi tình dục trực tuyến để thu hút thêm khách hàng.

Ông ta cũng bị buộc tội sử dụng bạo lực và đe dọa, lợi dụng tình trạng nghiện ma túy, cũng như cung cấp ma túy cho người vợ. Công tố viên gọi đó là "sự bóc lột tàn nhẫn".

Pháp luật về mại dâm của Thụy Điển cấm mua dâm nhưng không cấm bán dâm, tuy nhiên việc môi giới mua bán dâm cũng là bất hợp pháp. Ngoài tội danh môi giới mại dâm nghiêm trọng, người đàn ông này còn bị cáo buộc về 8 vụ hiếp dâm. Bị cáo phủ nhận các cáo buộc.

Công tố viên Ida Annerstedt cho biết nhà chức trách đã xác định được khoảng 120 cá nhân bị nghi ngờ mua dâm. 26 người đàn ông đã bị buộc tội mua dâm liên quan vụ án, trong khi những cá nhân khác đang bị điều tra.

Phiên tòa xét xử người chồng nêu trên dự kiến bắt đầu vào ngày 13.4.

Phát hiện chồng ngoại tình, vợ ra giá cho 'tiểu tam' thuê chồng

