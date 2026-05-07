Vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong: 'Tôi không xứng đáng làm mẹ’

Liên quan đến vụ bé B.T.H (4 tuổi, quê Tuyên Quang) tử vong vì bị mẹ và nhân tình của mẹ bạo hành, chiều 7.5, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bàn Thị Tâm (20 tuổi, quê xã Bắc Quang, Tuyên Quang, là mẹ bé H.) về tội giết người. Trước đó, Công an Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, quê xã Thanh Lâm, Ninh Bình) về tội giết người.

Bàn Thị Tâm và Nguyễn Minh Hiệp tại cơ quan điều tra ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tại cơ quan điều tra, Tâm khai thời điểm sống chung với Hiệp thì đang mang thai, thường mệt mỏi nên không trực tiếp chăm con gái riêng mà để Hiệp lo việc vệ sinh, tắm rửa cho bé.

Tâm khai trong một đêm, khi đang ngủ thì bé H. làm bẩn giường nên Tâm và Hiệp gọi bé dậy rồi đánh. Sau đó, Tâm kiểm tra thì phát hiện trên cơ thể bé H. có nhiều vết bầm tím.

Ngoài lần này, Công an Hà Nội xác định Tâm và Hiệp nhiều lần bạo hành, đánh đập, thậm chí bỏ đói bé H. dài ngày.

Lần gần nhất, chiều 3.5, Hiệp và Tâm đi chơi về thì thấy bé H. chuẩn bị lấy bánh, kẹo ra ăn. Cho rằng con gái ăn vụng, Tâm đã lấy dép đánh liên tiếp nhiều lần vào vùng mặt và đầu bé. Đánh xong, Tâm bắt con gái đứng ở góc nhà.

Thấy bé H. đi vệ sinh tại góc nhà, Tâm tiếp tục đánh vào mặt rồi bảo con vào tắm.

Trong nhà vệ sinh, thấy bé H. nghịch, Hiệp vào chửi bới rồi dùng chân kẹp chặt ở má H., lấy vòi hoa sen xịt nước liên tục vào miệng, mũi nạn nhân. Quá trình Hiệp hành hạ con, Tâm chứng kiến nhưng không can ngăn.

Một lúc sau, thấy bé H. có biểu hiện bất thường thì Tâm và Hiệp mới đưa vào Bệnh viện E cấp cứu. Tuy nhiên, cháu bé không qua khỏi.

Tại cơ quan điều tra, Tâm thừa nhận hành vi của mình và người tình là sai trái, vi phạm pháp luật.

"Tôi cảm thấy không xứng đáng làm mẹ của cháu", Tâm nói và bày tỏ hối hận, mong con gái được siêu thoát.