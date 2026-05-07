Công an Hà Nội: Bé gái 4 tuổi bị đánh, bỏ đói nhiều ngày trước khi chết

Trần Cường
07/05/2026 14:40 GMT+7

Làm việc với cảnh sát, người mẹ cùng nhân tình khai thường xuyên đánh đập, bạo hành con gái 4 tuổi, thậm chí bỏ đói nhiều ngày trước khi cháu bé tử vong.

Chiều 7.5, Công an Hà Nội đã thông tin về vụ bé B.T.H (4 tuổi, quê Tuyên Quang) tử vong vì bị mẹ và nhân tình của mẹ bạo hành.

Theo Công an Hà Nội, quá trình điều tra, cơ quan này xác định Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, quê xã Thanh Lâm, Ninh Bình) và Bàn Thị Tâm (20 tuổi, quê xã Bắc Quang, Tuyên Quang; mẹ bé H.) sinh sống với nhau như vợ chồng và thuê trọ tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc (P.Phú Diễn, Hà Nội) từ tháng 3 đến nay. Sống cùng nhà trọ ngoài cháu H. còn có anh trai của Hiệp và người yêu của người này.

Bàn Thị Tâm và Nguyễn Minh Hiệp tại cơ quan điều tra

Chiều 3.5, Hiệp và Tâm đi chơi về thì thấy bé H. chuẩn bị lấy bánh, kẹo ra ăn. Cho rằng con gái ăn vụng, Tâm đã lấy dép đánh liên tiếp nhiều lần vào vùng mặt và đầu bé. Đánh xong, Tâm bắt con gái đứng ở góc nhà.

Thấy bé H. đi vệ sinh tại góc nhà, Tâm tiếp tục đánh vào mặt rồi bảo con vào tắm.

Trong nhà vệ sinh, thấy bé H. nghịch, Hiệp vào chửi bới rồi dùng chân kẹp chặt ở má cháu và lấy vòi hoa sen xịt nước liên tục vào khu vực miệng, mũi bé H. Quá trình Hiệp hành hạ con, Tâm chứng kiến nhưng không nói gì mà đi ra ngoài.

Một lúc sau, thấy bé H. có biểu hiện bất thường thì Tâm và Hiệp mới đưa vào Bệnh viện E cấp cứu. Tuy nhiên, cháu bé không qua khỏi.

Làm việc với cảnh sát, Tâm và Hiệp còn khai thường xuyên bạo hành, đánh đập, thậm chí bỏ đói bé H. nhiều ngày.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 7.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiệp về tội giết người.

Đối với Bàn Thị Tâm, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Bé gái 4 tuổi bị bạo hành 'không còn sự sống' khi xe cứu thương đến

Theo lời kể của hàng xóm chứng kiến, bé gái 4 tuổi khi được đưa đi cấp cứu đã bất tỉnh, gần như không còn sự sống.

