Một phụ nữ tử vong tại nhà ở Quảng Trị: Hơn 100 người tìm kiếm nghi phạm

Trưa nay 12.5, thông tin từ UBND xã Kim Phú (Quảng Trị) cho biết lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm nghi phạm liên quan đến vụ việc một phụ nữ tử vong tại nhà với nhiều vết thương trên cơ thể.

Lực lượng chức năng cùng người dân tìm kiếm nghi phạm ẢNH: THANH LỘC

Cụ thể, sau khi phát hiện vụ việc, hơn 100 người gồm lực lượng công an, biên phòng, dân quân cùng người dân địa phương đã tỏa ra nhiều hướng tại bản Yên Hợp và bản Mò O Ồ Ồ để tìm kiếm nghi phạm.

Nghi phạm gây án ban đầu xác định là Đinh Xuân Tùng (29 tuổi, ở thôn Tiến Hóa, xã Kim Phú). Nghi phạm Tùng và nạn nhân từng là vợ chồng, vừa ly hôn cách đây không lâu.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, trên địa bàn xã Kim Phú vừa xảy ra vụ một phụ nữ tử vong bất thường tại nhà với nhiều vết thương. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là Cao Thị S. (31 tuổi, ở bản Yên Hợp, xã Kim Phú).

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ việc xảy ra khoảng 22 giờ 30 phút tối qua 11.5. Lúc đó, chị S. đang nằm ngủ cùng 2 con nhỏ ở nhà. Chị S. thiệt mạng với nhiều vết thương trên người, nghi bị sát hại.