Kinh tế Doanh nghiệp

Đồ hộp Hạ Long chưa thể xác định thời điểm tiếp tục sản xuất

Mai Phương
Mai Phương
23/01/2026 17:20 GMT+7

Công ty Đồ hộp Hạ Long bị thu hồi chứng nhận quản lý ISO và đình chỉ hiệu lực chứng nhận an toàn thực phẩm.

Công ty CP Đồ hộp Hạ Long vừa gửi báo cáo giải trình tới Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội liên quan một số thông tin trong vụ hơn 132 tấn thịt nhiễm dịch tả lợn châu Phi vào kho lạnh. Theo đó, ngoài việc thông tin lại vụ việc, công ty này cho biết ngày 12.1, công ty đã có quyết định tạm dừng hoạt động sản xuất nhà máy do hệ thống chứng nhận quản lý ISO của công ty bị thu hồi theo quyết định số 2026-002 ngày 10.1.2026 và chứng nhận an toàn thực phẩm FSSC 22000 (phiên bản) bị đình chỉ hiệu lực.

Đồ hộp Hạ Long chưa thể xác định thời điểm tiếp tục sản xuất - Ảnh 1.

Công ty Đồ hộp Hạ Long chưa thể xác định thời điểm tiếp tục sản xuất

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Việc các chứng nhận nêu trên bị thu hồi/đình chỉ dẫn đến các sản phẩm của công ty sản xuất trong giai đoạn này không đáp ứng đầy đủ các điều kiện về chứng nhận chất lượng theo quy định, không đủ điều kiện đưa ra thị trường lưu thông. Công ty đã có quyết định tạm dừng sản xuất kinh doanh tối đa 14 ngày (kể từ 12.1) để triển khai các biện pháp khắc phục và cải thiện nhằm sớm được tái cấp các chứng nhận trên. 

Công ty Đồ hộp Hạ Long nhấn mạnh ưu tiên kiện toàn bộ máy quản lý, điều hành, đảm bảo hoạt động quản trị được duy trì ổn định. Đồng thời, rà soát toàn bộ chuỗi cung ứng, cải tiến và hoàn thiện các quy trình sản xuất. Bên cạnh đó, xây dựng và triển khai các biện pháp phòng ngừa tái diễn, kiểm soát nhà cung cấp, kiểm dịch nguyên liệu, quy trình đánh giá nguyên liệu, bổ sung đánh giá rủi ro và tổ chức đào tạo lại cho người lao động. Tuy nhiên sau khi rà soát, đánh giá tình hình, công ty nhận thấy các hành động để khắc phục cần nhiều thời gian và các điều kiện chủ quan - khách quan, dẫn tới việc tạm dừng sản xuất sẽ kéo dài không chỉ dừng lại ở 14 ngày như đã thông báo. Vì vậy, hiện tại, công ty chưa thể xác định cụ thể thời điểm tiếp tục hoạt động sản xuất - kinh doanh. 

Công ty cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý Nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định và kịp thời báo cáo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội khi có các thông tin, kết luận chính thức mới liên quan đến sự việc.

Trước đó, ngày 10.1, Công an Hải Phòng bắt Tổng giám đốc Trương Sỹ Toàn để phục vụ điều tra hành vi thu gom, bảo quản số lượng lớn thịt heo nhiễm bệnh tại các kho lạnh của doanh nghiệp. Hội đồng quản trị công ty giao ông Cao Nhật Huy, Phó giám đốc sản xuất tạm thời điều hành nhà máy.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
