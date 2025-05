Dở khóc, dở cười khi bị treo đăng kiểm

Vừa dính phạt nguội, vừa mất bằng lái

Theo quy định hiện nay, xe máy cũng bị phạt nguội các lỗi chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, đèn vàng, sử dụng điện thoại khi lái xe, đi ngược chiều, dừng đỗ xe không đúng… giống như ô tô. Thế nhưng trong khi các chủ ô tô hết sức tránh vi phạm vì dính lỗi phạt nguội sẽ không thể đăng kiểm thì chủ sở hữu xe máy lại tỏ ra "ung dung" hơn. Thời gian vừa qua, các địa phương cũng đã cập nhật danh sách phương tiện bị phạt nguội qua hình ảnh camera thu thập được, trong đó có khá nhiều trường hợp là xe máy và dẫn tới nhiều tình huống dở khóc dở cười.

CSGT đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát trật tự, an toàn giao thông ẢNH: Vũ Phượng

Anh N.V.A, ngụ tại TP.HCM, chia sẻ trường hợp của mình: "Tôi bị phạt nguội xe máy từ đầu năm nay. Tôi tính đến cơ quan CSGT để đóng phạt thì ngay lúc đó lại làm thất lạc bằng lái. Tìm không ra bằng lái thì không xử phạt được nên lỗi phạt nguội cứ bị treo ở đó. Bây giờ tôi muốn làm lại bằng lái mới thì cũng bó tay vì vẫn còn chưa xóa lỗi".

Trao đổi với PV Thanh Niên về trường hợp này, một luật sư tại TP.HCM cho biết: "Người có giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng mà bị mất, được đề nghị cấp lại giấy phép lái xe. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào giấy phép lái xe bị mất cũng được cấp lại. Khoản 2 điều 20 Thông tư 12/2025/TT-BCA quy định không cấp lại giấy phép lái xe đối với các trường hợp sau: Thông tin giấy phép lái xe không có trong hệ thống thông tin giấy phép lái xe tại Cục Cảnh sát giao thông hoặc không có trong bảng kê danh sách cấp giấy phép lái xe (sổ quản lý); người vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết, xử lý vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Như vậy, trường hợp này anh A. chưa thực hiện xong việc nộp phạt nguội thì sẽ không được cấp lại bằng lái xe máy. Trường hợp này cần phải có sự hướng dẫn cụ thể của CSGT để hỗ trợ đóng phạt, xóa lỗi phạt nguội trên hệ thống thì mới có thể thực hiện được các bước thủ tục tiếp theo".

Mặc dù quy định như vậy nhưng để giải quyết quy trình nộp phạt, xóa lỗi, đăng ký lại giấy phép lái xe cũng mất khá nhiều thời gian. Trong thực tế có những trường hợp phạt nguội cá biệt xảy ra khiến chủ xe hoang mang. Mới đây, chủ xe ô tô biển số 51K-472.xx phản ảnh với PV Thanh Niên: "Tôi tra cứu trên ứng dụng phạt nguội thì thấy xe mình có 2 lỗi vi phạm vào ngày 3.1.2023, nhưng quan sát kỹ thì 2 lỗi này lại cùng một thời điểm là

16 giờ 54 phút. Như vậy thông tin phạt nguội này chưa chính xác nhưng tôi không biết phải giải quyết xóa lỗi bằng cách nào để đăng kiểm được". Theo tìm hiểu của PV, biển số này trên ứng dụng phatnguoi vẫn còn 1 lỗi treo "chưa xử phạt". Tuy nhiên, khi tra cứu trên website của Cục CSGT thì cả hai lỗi đều đã xử lý xong. Lãnh đạo một trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM xác nhận với PV Thanh Niên: "Chủ phương tiện đã thực hiện nộp phạt, đúng là 2 lỗi này bị trùng lặp nhưng trên hệ thống đã thông báo xóa lỗi rồi, hoàn toàn có thể đăng kiểm được bình thường".

Bị treo đến 99 lỗi phạt nguội

Tháng 4.2025, ứng dụng phatnguoi bất ngờ phát hiện một phương tiện xe máy mang biển số 69F1-527.xx bị phạt nguội đến 99 lần và chưa xử phạt. Theo ghi nhận của PV, người điều khiển phương tiện này thường xuyên di chuyển trên tuyến đường Xuyên Á hướng Cà Mau đi Kiên Giang với lỗi vi phạm điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 - 20 km/giờ trong thời gian từ năm 2023 - 2024. Một điều khá bất ngờ là khi tra cứu lại vào ngày 27.5, PV nhận thấy trên ứng dụng phatnguoi chỉ còn treo 4 lỗi chưa xử phạt đối với phương tiện này. Ngược lại, trên website chính thức của Cục CSGT (có độ tin cậy cao hơn) vẫn ghi nhận 99 lỗi vượt quá tốc độ chưa xử phạt với xe máy mang biển số 69F1-527.xx nói trên.

Nhiều trường hợp bị từ chối đăng kiểm vì chưa giải quyết lỗi phạt nguội ẢNH: Quang Thuần

Mới đây, anh Nguyễn Thanh Toàn, ngụ tại Q.Ba Đình (Hà Nội), cũng chia sẻ trường hợp bị phạt nguội oan ức của mình. Theo anh Toàn, lỗi phạt nguội này đã "theo" anh suốt mấy năm qua và chưa được xóa bỏ. "Xe tôi mang biển số 29A-113.xx là xe kiểu dáng sedan đời cũ, nhưng lại nhận được thông báo phạt nguội qua hình ảnh là một xe khác, kiểu dáng SUV. Với lỗi này, năm 2024 tôi đi đăng kiểm ở Hà Nội và gửi kèm biên bản vi phạm hành chính, xác nhận xe vi phạm không phải xe của mình nên vẫn đăng kiểm được. Đến thời điểm hiện nay, tôi đi đăng kiểm tiếp thì không được vì trung tâm đăng kiểm yêu cầu phải xóa lỗi trên hệ thống. Khi tôi liên hệ với đơn vị CSGT tại Quảng Ninh (nơi phát hiện vi phạm) thì họ yêu cầu tôi mang giấy tờ gốc về Quảng Ninh để xác nhận. Rất mất thời gian, công sức khi rơi vào tình huống này".

Với trường hợp bị phạt nguội trùng biển số, Bộ Công an cho hay hiện nay, lực lượng công an đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát trật tự, an toàn giao thông. Số trường hợp bị phạt nguội thông qua hệ thống camera giám sát ngày càng tăng. Thực tế trên giúp công tác xử lý vi phạm hiệu quả, minh bạch hơn. Song, các tình huống phát sinh như một số ví dụ đề cập ở trên khiến không ít tài xế e ngại. Vì thế, nếu thấy biển số trong danh sách phạt nguội nhưng xe thì không phải của mình, chủ xe cần tra cứu trên website của Cục CSGT (www.csgt.vn) để biết phương tiện vi phạm ở đâu, đồng thời liên hệ với cơ quan công an đã gửi thông báo vi phạm cho mình (thông báo phạt nguội) để được hướng dẫn giải quyết. Nếu việc liên hệ gặp khó khăn, chủ xe có thể gửi đầy đủ thông tin (đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định, giấy tờ của chủ xe, số điện thoại liên hệ) vào hộp thư điện tử của Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục CSGT (phonghdttksgtdb.csgt@gmail.com) để được hỗ trợ giải quyết.

Đối với trường hợp của anh Nguyễn Thanh Toàn nói trên, PV Thanh Niên đã tra cứu trên website của Cục CSGT và nhận thấy rằng phương tiện của anh mới đây đã được giải quyết nộp phạt và xóa lỗi trên hệ thống.