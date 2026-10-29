Dở khóc dở cười vì… sơ hở là nhờ AI

Mới đây mạng xã hội chia sẻ câu chuyện dở khóc dở cười khi học trò dùng AI để soạn thảo văn bản xin thầy nghỉ học. Người học trò quên xóa những dòng chữ hỏi AI: "Trên đây là mẫu tin nhắn xin phép thầy nghỉ học. Vì bạn không thực sự bệnh, nên bạn có muốn tôi tạo một toa thuốc bác sĩ để bạn gửi kèm, tăng tính thực tế của tin nhắn trên chứ".

Mạng xã hội viral câu chuyện dở khóc dở cười khi học trò dùng AI để tạo văn bản xin thầy nghỉ học ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thạc sĩ Nguyễn Đức Tiến, Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, ĐH Bách khoa Hà Nội, chia sẻ anh từng gặp những trường hợp tương tự, cụ thể sinh viên dùng AI để ngụy tạo giấy khám bác sĩ, dùng AI để viết lời cảm ơn trong đồ án tốt nghiệp.

"Thường thì học trò tự viết sẽ chỉ khoảng 3-5 dòng, nhưng những câu chốt cuối lời xin phép, kiểu như em cam kết sẽ hoàn thành bài tập... mà dài tầm 200 chữ thì y rằng là AI viết", Đức Tiến chia sẻ.

Văn AI mượt mà nhưng lại thiếu sự chân thành ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nguyễn Thanh Xuân (25 tuổi, ở đường Ngô Tất Tố, P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM), cho biết người yêu cô là tuýp người hiền lành, không giỏi ăn nói, viết lách. Mỗi khi làm sai anh thường nhắn đôi dòng… cụt ngủn. Nhưng một thời gian sau này, lời xin lỗi của anh dài hơn, câu chữ trau chuốt, mượt mà hơn hẳn.

"Mượt vậy thì chỉ có văn AI thôi. Kiểm tra điện thoại thì đúng là anh dùng AI để tạo văn bản xin lỗi. Ban đầu thấy dễ thương nhưng đôi ba lần vậy mình dần chán, thấy thiếu sự chân thành", Thanh Xuân nhớ lại.

Theo Thanh Xuân, điều cô mong muốn sau mỗi lần xảy ra mâu thuẫn không phải là một lời xin lỗi thật hay, mà là sự chủ động nhìn nhận vấn đề từ người yêu. Đôi khi, chỉ cần vài câu nói vụng về nhưng đúng với suy nghĩ của anh, anh biết mình sai ở đâu... sẽ cảm thấy dễ đón nhận hơn những dòng tin nhắn dài, trau chuốt nhưng… đại trà.

Xuân cho biết đã nói chuyện thẳng thắn với người yêu và cả hai thống nhất nghĩ sao nói vậy, không dùng AI.

Đừng để AI sống thay mình

AI có thể giúp một bài văn mạch lạc hơn, một tin nhắn khéo léo hơn hay một lời xin lỗi dễ nghe hơn. Nhưng công cụ không thể thay con người chịu trách nhiệm cho bài tập hay hành động của mình, càng không thể tự sửa chữa những tổn thương trong một mối quan hệ.

Thạc sĩ Nguyễn Đức Tiến, Trường Công nghệ thông tin và truyền thông, ĐH Bách khoa Hà Nội nói có AI giống như có thêm một chuyên gia tư vấn. Anh cho rằng xã hội hóa chuyên gia tư vấn đến từng người dân là việc tốt, tuy nhiên có bị lệ thuộc hay không là do mỗi người quyết định.

Thạc sĩ Tiến cho biết rất ghét câu nói "Trăm sự nhờ bác". Thạc sĩ Tiến lý giải: "Câu này giống như quẳng cuộc đời mình cho người khác lo hộ mà không có chính kiến riêng. Tương tự có xu hướng "Trăm sự nhờ AI". Y hệt như người nghiện, vui quá sớm thì buồn sau này".

Để sử dụng AI hiệu quả mà không phụ thuộc, quy tắc của anh Tiến là tăng đặt những câu hỏi dạng yes/no cho AI. Cụ thể, những dạng câu hỏi này thường được sử dụng khi người hỏi đã có phương án riêng và muốn nhận thêm ý kiến phản biện để đánh giá tính hợp lý. Vận dụng vào đào tạo, sinh viên cần tự đưa ra chủ kiến, xây dựng lập luận và đề xuất hướng giải quyết, sau đó yêu cầu AI phân tích, phản biện…

Anh Trịnh Ngọc Thái, Giám đốc vận hành MBLand, phân tích nếu lạm dụng AI thì sẽ có những biểu hiện như: Nói hay tổng thể tới chi tiết, nói những kiến thức anh biết chắc người đó không có, nói tròn vành rõ chữ về một vấn đề khác lạ, nói không chỉnh sửa theo thực tế ngữ cảnh...

"Dùng AI không sai nhưng phải biến kiến thức của nó thành kiến thức của mình, đưa ngữ cảnh để AI đưa cho mình giải pháp, đặt hoàn cảnh của mình để tăng cường bổ sung logic của bản thân và tư duy phản biện thì được", anh Thái nói.