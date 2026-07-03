Từ ngày 1.7.2026, Nghị định 134/2026 chính thức có hiệu lực, quy định chi tiết về việc các cơ sở kinh doanh như quán cà phê, nhà hàng phải trả phí bản quyền nếu sử dụng âm nhạc. Thông tin này đang khiến không ít chủ quán bối rối. Bởi lẽ, dù âm nhạc từ lâu đã được xem là "linh hồn" không thể thiếu để tạo nên không gian đặc trưng của quán, nhiều cơ sở kinh doanh vẫn đang nhầm lẫn giữa thói quen sử dụng tài khoản nghe nhạc cá nhân với quyền khai thác âm nhạc cho mục đích thương mại.

Đo ‘mét vuông’ tính tiền bản quyền nhạc: Quy định cũ đã tới lúc tuân thủ nghiêm

Khác với sự bỡ ngỡ của một số chủ quán kinh doanh cà phê, các chuyên gia pháp lý cho biết nghĩa vụ trả tiền bản quyền khi kinh doanh hoàn toàn không phải là quy định mới.