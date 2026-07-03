Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đo ‘mét vuông’ tính tiền bản quyền nhạc: Quy định cũ đã tới lúc tuân thủ nghiêm
Video Đời sống

Đo ‘mét vuông’ tính tiền bản quyền nhạc: Quy định cũ đã tới lúc tuân thủ nghiêm

Khang Phúc - Anh Anh - Vân Vân
Mỗi tháng bỏ ra vài chục ngàn mua tài khoản Spotify hay YouTube Premium là có thể vô tư mở nhạc cho khách nghe? Đó là một lầm tưởng tai hại của rất nhiều chủ quán cà phê và cơ sở kinh doanh F&B hiện nay.

Từ ngày 1.7.2026, Nghị định 134/2026 chính thức có hiệu lực, quy định chi tiết về việc các cơ sở kinh doanh như quán cà phê, nhà hàng phải trả phí bản quyền nếu sử dụng âm nhạc. Thông tin này đang khiến không ít chủ quán bối rối. Bởi lẽ, dù âm nhạc từ lâu đã được xem là "linh hồn" không thể thiếu để tạo nên không gian đặc trưng của quán, nhiều cơ sở kinh doanh vẫn đang nhầm lẫn giữa thói quen sử dụng tài khoản nghe nhạc cá nhân với quyền khai thác âm nhạc cho mục đích thương mại.

Đo ‘mét vuông’ tính tiền bản quyền nhạc: Quy định cũ đã tới lúc tuân thủ nghiêm

Khác với sự bỡ ngỡ của một số chủ quán kinh doanh cà phê, các chuyên gia pháp lý cho biết nghĩa vụ trả tiền bản quyền khi kinh doanh hoàn toàn không phải là quy định mới.

Trả tiền bật nhạc ở quán cà phê: Làm sao để vừa tuân thủ vừa tối ưu chi phí?- Ảnh 1.

Một số quán cà phê lựa chọn giải pháp tạm ngừng bật nhạc để tránh nguy cơ vi phạm quy định về bản quyền

Ảnh: Lạc Xuân

Tin liên quan

Ám ảnh kẹt xe trên quốc lộ 13: Thay đổi ra sao khi tách làn ô tô và xe máy?

Ám ảnh kẹt xe trên quốc lộ 13: Thay đổi ra sao khi tách làn ô tô và xe máy?

Quốc lộ 13 - cửa ngõ đông bắc TP.HCM thường xuyên ùn ứ do lượng xe quá lớn và nhiều điểm xung đột. Sau khi mở rộng, TP.HCM dự kiến tách làn ô tô, xe máy để giảm kẹt xe và tai nạn

Khám phá thêm chủ đề

bản quyền âm nhạc quy định bản quyền Phí bản quyền tiền bản quyền bản quyền nhạc tính phí bản quyèn trả tiền bản quyền nhạc trả tiền bật nhạc mở nhạc ở quán cà phê trả tiền bật nhạc ở quán cà phê trả tiền bản quyền phí bản quyền nhạc tính tiền nhạc

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận