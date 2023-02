Đo nồng độ cồn hơn 600 tài xế, phát hiện 2 trường hợp vi phạm

Đêm 10.2, Tổ công tác Y8.141 Công an TP.Hà Nội gồm lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động và cảnh sát hình sự do thiếu tá Nguyễn Tuấn Cường làm tổ trưởng lập chốt kiểm tra nồng độ cồn, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại đường Tân Mai hướng Giải Phóng (Q.Hoàng Mai, Hà Nội).

Tổ công tác Y8.141 kiểm tra nồng độ cồn trên phố Tân Mai ĐÌNH HUY

Theo quan sát, tổ công tác tiến hành dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn hơn 90% trong tổng số ô tô di chuyển trên tuyến đường Tân Mai - Giải Phóng.

Các tài xế được kiểm tra bằng phương pháp định tính, máy kiểm tra nồng độ cồn ở chế độ kiểm tra nhanh, tài xế chỉ cần thổi hơi vào ống phễu để phát hiện cồn. Quy trình này diễn ra trong khoảng 15 - 20 giây.

Trong hơn 2 giờ làm việc (từ 20 giờ - hơn 22 giờ), tổ công tác đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với 226 người điều khiển phương tiện xe máy và ô tô. Trong đó, phát hiện 1 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (tài xế ô tô).

Cảnh sát tiến hành đo nồng độ cồn đối với tài xế tham gia giao thông ĐÌNH HUY

Theo đó, khoảng 21 giờ 49, tổ công tác dừng xe kiểm tra nồng độ cồn đối với nữ tài xế điều khiển xe ô tô biển số 30H-09xxx thì phát hiện tài xế này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,223 mg/lít khí thở. Danh tính nữ tài xế được xác định là T.T.L (40 tuổi, trú Q.Hoàng Mai).

Sau đó, tổ công tác lập biên bản, niêm phong phương tiện để đưa xe về bãi xe vi phạm. Tại chốt kiểm tra nồng độ cồn, chị L. thừa nhận có uống vài chén rượu vào tối cùng ngày và vui vẻ chấp nhận việc bị xử phạt.

Người dân đều vui vẻ chấp hành yêu cầu của tổ công tác ĐÌNH HUY

Trước đó, vào chiều cùng ngày, Tổ công tác Y6.141 kiểm soát nồng độ cồn ở đường Hoàng Quốc Việt (Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Trong gần 4 giờ làm việc, tổ công tác đã dừng để kiểm tra nồng độ cồn đối với 400 tài xế ô tô và xe máy và phát hiện một trường hợp vi phạm. Tài xế này điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,142 mg/lít khí thở.

Như vậy, trong ngày 10.2, hai tổ công tác Y6 và Y8.141 dừng tổng cộng hơn 600 phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn nhưng chỉ phát hiện 2 tài xế vi phạm.

Trao đổi với Thanh Niên, thiếu tá Nguyễn Tuấn Cường, Tổ trưởng Tổ công tác Y8.141, cho biết sau thời gian cao điểm kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn, lượng người vi phạm đã giảm rõ rệt. Trước đây, mỗi ca làm việc, tổ công tác phát hiện 4 - 5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn nhưng hiện tại số người vi phạm rất ít.

Hiện tại, lượng người vi phạm về nồng độ cồn đã giảm rõ rệt ĐÌNH HUY

"Các tài xế nếu có vi phạm nồng độ cồn cũng không còn ở mức cao như trước. Trong đó, nhiều tài xế uống rượu từ tối hôm trước đến chiều hôm sau mới điều khiển phương tiện nhưng trong người vẫn còn nồng độ cồn", thiếu tá Cường nói và cho hay, thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm việc kiểm tra nồng độ cồn đối với cả người điều khiển ô tô và xe máy ở nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội.