Đỗ xe sai quy định: Khi nào ô tô bị CSGT TP.HCM cẩu về nơi tạm giữ?

Vũ Phượng
29/04/2026 06:30 GMT+7

Trong quá trình xử lý ô tô dừng, đỗ xe sai quy định, một số ô tô bị CSGT cẩu về nơi tạm giữ để xử lý. Vì sao như vậy?

Mới đây, Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết thời gian qua, tình trạng ô tô dừng, đỗ xe sai quy định tại nhiều tuyến đường có mật độ giao thông cao, đặc biệt là gần trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện... xảy ra phổ biến.

Dừng, đỗ xe sai quy định gây cản trở dòng xe lưu thông, làm giảm năng lực khai thác của hạ tầng giao thông và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Đỗ xe sai quy định, vì sao nhiều ô tô bị CSGT cẩu về nơi tạm giữ? - Ảnh 1.

CSGT xử lý trường hợp đỗ xe sai quy định nhưng không thấy chủ xe xuất hiện. Sau đó, CSGT đã tra cứu thông tin chủ xe và gọi điện thoại thông báo

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đội CSGT Hàng Xanh đã tăng cường xử phạt vi phạm qua hình ảnh đối với ô tô dừng đỗ sai quy định trên địa bàn. Nhiều trường hợp vi phạm dừng, đỗ xe sai quy định đã được phát hiện và xử lý nghiêm, kể cả khi không có lực lượng chức năng trực tiếp tại hiện trường. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã gửi thông báo xử phạt đối với 1.652 trường hợp vi phạm.

Theo CSGT, dù phạt nguội đối với hành vi dừng, đỗ sai quy định đã được áp dụng trong thời gian qua và mang lại những hiệu quả nhất định, song thực tế cho thấy tình trạng vi phạm vẫn còn diễn ra khá phổ biến.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do tâm lý chủ quan của một bộ phận người lái xe, cho rằng khả năng bị phát hiện qua hệ thống camera phạt nguội là không cao hoặc việc xử lý diễn ra chậm, không mang tính răn đe tức thời.

Đỗ xe sai quy định, vì sao nhiều ô tô bị CSGT cẩu về nơi tạm giữ? - Ảnh 2.

CSGT ghi hình làm bằng chứng xe đỗ sai quy định

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nhằm chấm dứt tình trạng vi phạm này, Đội CSGT Hàng Xanh đã chủ động tăng cường kiểm tra, xử lý trực tiếp tại hiện trường, đảm bảo việc phát hiện nhanh chóng và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Đặc biệt, đối với những trường hợp phương tiện dừng, đỗ sai quy định nhưng không có mặt người lái xe, lực lượng CSGT đã phối hợp với công an phường tiến hành cẩu xe về nơi tạm giữ để tiếp tục xử lý theo quy định. 

Biện pháp này thể hiện sự kiên quyết trong xử lý vi phạm, đồng thời góp phần nhanh chóng trả lại mặt đường thông thoáng, đảm bảo lưu thông an toàn cho các phương tiện khác.

Khi nào tài xế đỗ xe sai quy định bị cẩu xe?

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên khi theo chân các tổ chuyên đề của CSGT xử lý vi phạm dừng, đỗ xe sai quy định, ngay khi phát hiện phương tiện vi phạm, CSGT sẽ ghi hình xung quanh xe, biển số xe, vị trí ghế lái.

Lúc này, nếu tài xế không xuất hiện, CSGT sẽ nhập biển số xe để tra cứu thông tin chủ xe qua hệ thống và gọi chủ xe đến làm việc để lập biên bản.

Trường hợp vẫn không liên lạc được chủ xe hoặc chủ xe không xuất hiện, CSGT và công an phường mới phối hợp để cẩu xe về nơi tạm giữ, đặc biệt là các xe đỗ ở các vị trí nguy hiểm như: khúc cua, giao lộ, nơi đường hẹp...

Đỗ xe sai quy định, vì sao nhiều ô tô bị CSGT cẩu về nơi tạm giữ? - Ảnh 3.

CSGT sẽ gọi xe cẩu đến cẩu xe đỗ sai quy định về nơi tạm giữ trong một số trường hợp

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo CSGT Hàng Xanh, việc tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi dừng, đỗ xe sai quy định là giải pháp cần thiết và cấp bách nhằm kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông.

Mỗi tài xế cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không dừng, đỗ xe sai quy định; tuân thủ hệ thống biển báo, vạch kẻ đường; lựa chọn vị trí dừng, đỗ xe phù hợp, đúng quy định, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, thông suốt và văn minh.

Đội CSGT Hàng Xanh mong sẽ nhận được các thông tin chia sẻ của người dân về tình hình trật tự, an toàn giao thông và các hành vi vi phạm trên địa bàn thông qua số điện thoại trực ban 028.37263803. Đơn vị sẽ triển khai lực lượng giải quyết kịp thời, đảm bảo tình hình trật tự giao thông trên địa bàn đảm trách.

Tin liên quan

Lấn chiếm vỉa hè trung tâm TP.HCM: Nhiều xe bánh mì, tủ nước mía bị tạm giữ

Lấn chiếm vỉa hè trung tâm TP.HCM: Nhiều xe bánh mì, tủ nước mía bị tạm giữ

Nhiều xe bánh mì, bàn ghế, tủ nước mía, thùng nước đá... là những tang vật vi phạm đã bị lực lượng chức năng tạm giữ vì lấn chiếm vỉa hè trung tâm TP.HCM.

Biển báo bị che khuất trên tỉnh lộ 8, TP.HCM: Tài xế thắng gấp 'cháy đường'

Hơn 1.000 xe máy đi trên vỉa hè bị CSGT TP.HCM phạt nguội: Tra cứu ra sao?

