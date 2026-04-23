TP.HCM sắp có bãi đỗ xe ngầm hoặc nổi ở khu trung tâm, Chợ Lớn, Tân Phú

Tại họp báo kinh tế - xã hội chiều 23.4, ông Nguyễn Đỗ Anh Tú, Phó trưởng phòng Quản lý xây dựng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết thành phố sắp có thêm bãi đỗ xe ngầm hoặc nổi.

Thiếu bãi đỗ xe, nhiều tài xế phải đỗ trên đường

Theo đó, Sở Xây dựng đang nghiên cứu làm cơ sở đề xuất đầu tư bổ sung các bãi đỗ xe ngầm hoặc nổi tại các bến bãi do Trung tâm Quản lý giao thông công cộng quản lý (như các bến xe buýt công viên 23 Tháng 9, Tân Phú và Chợ Lớn… nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân gửi xe cá nhân, chuyển sang sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Sau khi có chủ trương, Sở Xây dựng sẽ triển khai đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026 - 2027 nhằm tăng cường vận tải hành khách công cộng, góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Hiện nay, để giảm áp lực dừng, đỗ xe khu vực trung tâm, Sở Xây dựng đã triển khai các giải pháp như điều chỉnh linh hoạt thời gian cấm dừng, đỗ xe theo từng đoạn đường/tuyến đường, tổ chức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô tại 20 tuyến đường khu vực trung tâm (quận 1, quận 5, quận 10 cũ) theo Nghị quyết số 01/2018 của HĐND TP.HCM.

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM thông tin tại họp báo chiều 23.4

Trong tổ chức giao thông đô thị, Sở Xây dựng phối hợp Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp thực tế như lập vành đai hạn chế xe tải, xe khách giường nằm vào nội đô; hạn chế một số phương tiện theo khung giờ, ngày trong tuần hoặc theo ngày chẵn - lẻ; đồng thời điều chỉnh cấm rẽ trái, cấm quay đầu tại các giao lộ và điểm mở dải phân cách.

Ngoài ra, Sở Xây dựng đang triển khai phương án tổ chức phân làn đường linh hoạt theo thời gian trong ngày trên đường Cộng Hòa (đường 3 chiều), dự kiến hoàn thành trước ngày 15.5.2026.