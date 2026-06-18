Đổ xô đi xem ô tô sắp ra mắt ở TP.HCM

Triển lãm Automechanika HoChiMinh City diễn ra từ ngày 18 - 20.6, quy tụ các đơn vị tham gia từ khắp chuỗi giá trị ngành ô tô, với các gian hàng trưng bày chuyên ngành dành cho các nhà sản xuất ô tô, logistics và thị trường phụ tùng. Trong đó, các thương hiệu hàng đầu cũng như các nhà tiên phong sản xuất xe điện trong và ngoài nước đã giới thiệu các giải pháp thiết thực, công nghệ tiên tiến và dịch vụ trọn gói.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, sự chuyển đổi sang xe điện và xe hybrid tại Việt Nam đang thúc đẩy sự thay đổi ngành công nghiệp ô tô trong nước, đồng thời các nhà sản xuất ô tô trong nước và quốc tế cũng đang tạo nên sự ảnh hưởng đến thị trường ô tô tại Việt Nam. Triển lãm Automechanika HoChiMinh City 2026 sẽ là một nền tảng cho các doanh nghiệp kết nối với các công nghệ và dịch vụ định hình nên sự chuyển đổi này. Và đây cũng là một nền tảng toàn diện để các doanh nghiệp quốc tế và Việt Nam kết nối, chia sẻ ý tưởng và xây dựng quan hệ đối tác.



PV Thanh Niên ghi nhận nhiều hình ảnh tại sự kiện này:

Triển lãm quy tụ hơn 400 đơn vị tham gia đến từ hơn 17 quốc gia và vùng lãnh thổ, giới thiệu các giải pháp trong các lĩnh vực phụ tùng - linh kiện, điện - điện tử, phụ kiện, thân xe - sơn, chẩn đoán, sửa chữa, dầu, nhiên liệu, kết nối và lái xe tự động... ẢNH: Q.T

Khá nhiều thương hiệu xe điện xuất hiện tại triển lãm Automechanika. Theo ban tổ chức, sự phát triển nhanh của thị trường xe năng lượng mới đang tạo ra những thay đổi sâu rộng trong toàn bộ chuỗi giá trị ngành ô tô, từ sản xuất, cung ứng linh kiện đến dịch vụ hậu mãi, đào tạo kỹ thuật và hạ tầng hỗ trợ ẢNH: Q.T

Thông qua triển lãm, những thế mạnh của Việt Nam và ASEAN cũng như tinh thần sẵn sàng hợp tác với các đối tác toàn cầu sẽ được giới thiệu rộng rãi, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chia sẻ kiến thức và tăng cường kết nối trong ngành ẢNH: Q.T

Ngành sản xuất, thị trường hậu mãi và hoạt động phát triển nguồn nhân lực đang đứng trước yêu cầu thích ứng với các công nghệ mới gắn liền với thế hệ phương tiện hiện đại ẢNH: Q.T

Các nhà triển lãm sẽ trưng bày các công nghệ tiên tiến đang định hình lại chuỗi cung ứng. Khi thị trường tăng tốc phát triển, nhu cầu về các linh kiện mới, năng lực sửa chữa và chẩn đoán, nhân lực kỹ thuật và thiết bị chuyên dụng cũng ngày càng gia tăng ẢNH: Q.T

Trong quý 1/2026, doanh số xe điện và xe hybrid tại Việt Nam đạt 162.039 xe, tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm trước, mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng đồng thời đặt ra những thách thức mới cho toàn bộ chuỗi giá trị ngành ô tô. Động lực tăng trưởng này chủ yếu đến từ VinFast và BYD, hai nhà sản xuất ô tô hàng đầu của Việt Nam và Trung Quốc ẢNH: Q.T

Bên cạnh hoạt động trưng bày, triển lãm còn tổ chức các hội nghị chuyên đề và chương trình đào tạo nhằm cập nhật xu hướng thị trường, thúc đẩy hợp tác đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. ẢNH: Q.T











