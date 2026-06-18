Đổ xô đi xem ô tô sắp ra mắt ở TP.HCM

Sáng nay 18.6, triển lãm Automechanika dành riêng cho ngành ô tô đã khai mạc tại Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Sài Gòn (SECC), ra mắt nhiều dòng xe mới thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng.
Triển lãm Automechanika HoChiMinh City diễn ra từ ngày 18 - 20.6, quy tụ các đơn vị tham gia từ khắp chuỗi giá trị ngành ô tô, với các gian hàng trưng bày chuyên ngành dành cho các nhà sản xuất ô tô, logistics và thị trường phụ tùng. Trong đó, các thương hiệu hàng đầu cũng như các nhà tiên phong sản xuất xe điện trong và ngoài nước đã giới thiệu các giải pháp thiết thực, công nghệ tiên tiến và dịch vụ trọn gói.
Đại diện Ban tổ chức cho biết, sự chuyển đổi sang xe điện và xe hybrid tại Việt Nam đang thúc đẩy sự thay đổi ngành công nghiệp ô tô trong nước, đồng thời các nhà sản xuất ô tô trong nước và quốc tế cũng đang tạo nên sự ảnh hưởng đến thị trường ô tô tại Việt Nam. Triển lãm Automechanika HoChiMinh City 2026 sẽ là một nền tảng cho các doanh nghiệp kết nối với các công nghệ và dịch vụ định hình nên sự chuyển đổi này. Và đây cũng là một nền tảng toàn diện để các doanh nghiệp quốc tế và Việt Nam kết nối, chia sẻ ý tưởng và xây dựng quan hệ đối tác.
PV Thanh Niên ghi nhận nhiều hình ảnh tại sự kiện này:
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