Thêm doanh nghiệp gia nhập thị trường nước uống đóng chai

Quang Thuần
02/06/2026 16:48 GMT+7

Thêm một doanh nghiệp Việt đầu tư nhà máy 80 triệu USD và gia nhập cuộc đua cạnh tranh trên thị trường nước uống đóng chai vốn đang rất chật chội.

Ngày 2.6, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại AP Beverage (gọi tắt là APBev) chính thức ra mắt thị trường Việt Nam các dòng đồ uống không cồn, đóng chai tiện lợi. Ông Bùi Minh Nhựt, Giám đốc Chiến lược APBev cho biết thương hiệu mới này sẽ ưu tiên đẩy mạnh các dòng sản phẩm nước giải khát không cồn đóng chai tiện lợi theo hướng tự nhiên và không sử dụng hóa chất bảo quản.

APBev đầu tư nhà máy nước uống đóng chai tại Đồng Nai với tổng mức đầu tư các giai đoạn lên đến 80 triệu USD

Để hiện thực hóa định hướng này, APBev đầu tư nhà máy sản xuất đặt tại KCN Giang Điền, TP. Đồng Nai với dây chuyền nhập khẩu trực tiếp từ CHLB Đức, ứng dụng công nghệ thổi chai, chiết rót, đóng nắp khép kín trong môi trường vô trùng khô. Công suất thiết kế giai đoạn 1 của nhà máy đạt 70 triệu lít sản phẩm/năm, tuân thủ các tiêu chí khắt khe về an toàn thực phẩm, lưu giữ hương vị nguyên bản cùng với các dưỡng chất tự nhiên của sản phẩm. Công nghệ này có sự cải thiện vượt trội về khả năng tiết kiệm nước, năng lượng và giảm tác động đến môi trường trong quá trình sản xuất.

Sự xuất hiện của APBev diễn ra trong bối cảnh thị trường đồ uống Việt Nam tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng cùng nhiều thay đổi trong hành vi tiêu dùng. Theo báo cáo "Xu hướng tiêu dùng 2026: Góc nhìn từ dữ liệu bán lẻ của ngành hàng FMCG" do NielsenIQ công bố vào tháng 5.2026, có tới 86% người tiêu dùng Việt quan tâm đến chất lượng hơn số lượng, 92% sẵn sàng thử thương hiệu mới và 91% đề cao trải nghiệm trong tiêu dùng. Nhóm người tiêu dùng trẻ, đặc biệt là Gen Z và Gen Alpha, đang thúc đẩy các xu hướng đồ uống mới gắn với trải nghiệm, hương vị mới lạ và phong cách sống hiện đại. 

Bên cạnh thị trường trong nước, APBev còn đặt mục tiêu xuất khẩu trong tương lai gần

Trong bối cảnh đó, việc APBEV gia nhập thị trường cho thấy ngành nước giải khát đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới, nơi công nghệ sản xuất, chất lượng nguyên liệu và các tiêu chí hướng đến sức khỏe người tiêu dùng được ưu tiên thay vì chỉ tập trung vào hương vị hay độ phủ thị trường. Doanh nghiệp này cũng công bố kế hoạch ra mắt hàng loạt sản phẩm nước giải khát đóng chai tiện lợi chất lượng cao. Trong đó, bộ thương hiệu gồm các sản phẩm MátTa!, ChampZ, OAO, Boombox được định vị là dòng đồ uống Việt Nam phục vụ cho nhiều nhu cầu và nhóm người tiêu dùng khác nhau, với chất lượng tương đương các sản phẩm nhập khẩu trên thị trường và với giá thành phù hợp hơn. 

Cũng tại sự kiện, APBEV công bố nhạc sĩ - ca sĩ Bùi Công Nam trở thành Đại sứ thương hiệu chính thức của nhãn hàng MátTa!. Sự hợp tác này tiếp tục định hướng hình ảnh trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ cảm hứng từ các giá trị đẹp đẽ gần gũi với hàng triệu người Việt mà thương hiệu theo đuổi.


Đồ điện tử công nghệ Trung Quốc xuất hiện ngập tràn ở IEAE 2026

Sáng nay 28.5, Triển lãm Quốc tế Điện tử và Thiết bị thông minh Việt Nam (IEAE 2026) đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM với hàng trăm thương hiệu, hàng nghìn sản phẩm, nhưng sản phẩm Trung Quốc vẫn áp đảo, chiếm số lượng đông nhất.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
