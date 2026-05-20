Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm không kêu oan

Ngày 20.5, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm, xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga, cùng 32 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm và một số đơn vị liên quan.

Các bị cáo không kêu oan

Tại tòa, ông Phong, bà Nga cùng 32 bị cáo đều giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin hưởng án treo mà không ai kêu oan. Nhiều bị cáo nộp thêm tình tiết giảm nhẹ mong tòa làm căn cứ xem xét giảm án, ông Phong cũng nộp thêm 70 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Trả lời thẩm vấn, ông Phong khai trong thời gian còn công tác, ông đã chỉ đạo rất quyết liệt cấp dưới không được bỏ qua sai phạm, dù bất cứ lý do gì việc xét duyệt hồ sơ cũng phải làm thận trọng.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Ngoài ra, ông Phong khẳng định hàng năm, ông còn yêu cầu phòng nghiệp vụ rút một tỷ lệ hồ sơ nhất định để tự hậu kiểm, nếu phát hiện sai sót thì xử lý ngay.

Ông Phong khai, trước khi xảy ra vụ án, Thanh tra Chính phủ đã 1 lần tới thanh tra và Ủy ban kiểm tra T.Ư cũng vào cuộc kiểm tra nhưng không phát hiện sai phạm.

Theo lời khai của cựu cục trưởng, khi làm hồ sơ, các doanh nghiệp lớn có chuyên viên bộ phận pháp chế làm tốt thì chỉ cần một lần sửa là "trôi". Những doanh nghiệp có bộ phận chuyên môn yếu thì phải làm đi làm lại và các chuyên viên của cục phải hỗ trợ làm ngoài giờ và ông cũng yêu cầu hồ sơ phải chuẩn mới trình lên.

"Tôi còn dặn chuyên viên, hồ sơ đúng là phải ký, không vì không có tiền bôi trơn mà om hồ sơ của doanh nghiệp. Đối với những hồ sơ không đủ thì dứt khoát không được trình tôi ký, phải thật chuẩn chỉnh", ông Phong khai.

Đối với số tiền nhận từ doanh nghiệp, ông Phong giải thích thời điểm đó ông hiểu là hướng dẫn doanh nghiệp chu đáo để họ hoàn thiện hồ sơ, thì họ cảm ơn chứ không phải hối lộ. Song, khi được cơ quan điều tra giải thích, ông mới hiểu ra đó là tiền hối lộ. Ông Phong nhận sai.

Bị cáo Trần Việt Nga ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Phần mình, bà Trần Việt Nga thừa nhận thời gian phụ trách xét duyệt giấy xác nhận nội dung quảng cáo, bà có trao đổi với cấp dưới là bị cáo Trần Thị Thu Liễu về việc nhận tiền cảm ơn từ doanh nghiệp. Bà Nga phân trần, khi cấp dưới nói không thực hiện được thì bà không chỉ đạo gì thêm.

Bà Nga cho rằng chuyên viên hướng dẫn doanh nghiệp không làm sai hồ sơ, doanh nghiệp cảm ơn thì chuyên viên nhận. Bà Nga nhận thức rõ sai phạm, nhưng mong xem xét vì mình không đưa ra mức thu đối với các doanh nghiệp, cũng như không thống nhất việc chia tiền.

Phải chi tiền mới được tạo điều kiện

Theo hồ sơ vụ án, từ 2018 - 2025, các lãnh đạo, cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Cục An toàn thực phẩm và một số cá nhân, doanh nghiệp đã có hành vi đưa, nhận hối lộ với số tiền rất lớn. Tiêu cực xảy ra trong quá trình thực hiện 3 thủ tục về thẩm định, cấp phép.

Thứ nhất là việc thẩm xét hồ sơ cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. Lợi dụng khó khăn, bất cập của quy định, các bị can thuộc Cục An toàn thực phẩm nhiều lần gửi văn bản yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ với nội dung chung chung, khó hiểu, kéo dài thời hạn.

Để "lọt cửa", các cá nhân, doanh nghiệp đã chi ngoài từ 5 - 10 triệu đồng/hồ sơ. Việc đưa, nhận tiền được chuyên viên báo cáo với trưởng phòng, trưởng phòng lại báo cáo cho cục trưởng biết và đồng ý.

Thứ hai là việc thẩm xét hồ sơ cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Từ tháng 8.2018, sau khi được phân công ký giấy xác nhận, bà Trần Việt Nga (khi đó là phó cục trưởng) đã chỉ đạo cấp dưới quán triệt cơ chế thu tiền ngoài mức phí nộp theo quy định để chuyển cho mình ít nhất 2 triệu đồng/hồ sơ.

Nhận lệnh, các chuyên viên thuộc Cục An toàn thực phẩm đề nghị phía doanh nghiệp nộp hồ sơ xác nhận quảng cáo phải chi từ 4 - 9 triệu đồng/hồ sơ thì mới được hướng dẫn, tạo điều kiện.

Sai phạm còn xảy ra khi thực hiện thủ tục thẩm định, hậu kiểm, cấp giấy chứng nhận GMP. Nhận tiền, cựu lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm đã ưu ái, bỏ qua một số tồn tại cho doanh nghiệp.

Với hành vi như đã nêu, các bị cáo tại Cục An toàn thực phẩm đã nhận hối lộ tổng cộng hơn 107 tỉ đồng.