Ngày mai, 2 cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm hầu tòa phúc thẩm

Dự kiến ngày 20.5, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên sơ thẩm, xét đơn kháng cáo của 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) là ông Nguyễn Thanh Phong, bà Trần Việt Nga, cùng 32 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại cơ quan này và một số đơn vị liên quan. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 20 - 22.5.

Ông Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, tại phiên sơ thẩm ẢNH: PHÚC BÌNH

Theo thông tin từ Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội, phiên tòa dự kiến diễn ra từ 6 - 8.5. Tuy nhiên, do trùng với lịch xét xử của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đối với vụ án "giả mạo trong công tác; đưa hối lộ; lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi" xảy ra tại Công ty Avatek, trong đó có một số bị cáo trong vụ án trên cũng bị xét xử tại TP.HCM nên không thể trích xuất được các bị cáo tham gia phiên tòa tại Hà Nội.

Cạnh đó, luật sư của các bị cáo cũng có văn bản đề nghị hoãn phiên tòa ngày 6 - 8.5 để có thể tham gia bào chữa cho các bị cáo được đầy đủ tại cả 2 vụ án.

Do vậy, để bảo đảm quyền được tham gia phiên tòa của các bị cáo, cũng như quyền được bào chữa theo quy định của các luật sư, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội quyết định mở lại phiên tòa vào 8 giờ từ ngày 20 - 22.5.

Trước đó, hồi tháng 1 vừa qua, tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong mức án 20 năm tù, bị cáo Trần Việt Nga 15 năm tù, bị cáo Lê Hoàng (chồng bị cáo Nga) 5 năm tù cùng về tội "nhận hối lộ".

Các bị cáo còn lại nhẹ nhất nhận án treo, người cao nhất đến 12 năm tù.

Vợ chồng bị cáo Trần Việt Nga - Lê Hoàng ẢNH: PHÚC BÌNH

Theo cáo buộc, từ 2018 - 2025, các lãnh đạo, cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Cục An toàn thực phẩm và một số cá nhân, doanh nghiệp đã có hành vi đưa, nhận hối lộ với số tiền rất lớn. Tiêu cực xảy ra trong quá trình thực hiện 3 thủ tục về thẩm định, cấp phép.

Thứ nhất là việc thẩm xét hồ sơ cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. Lợi dụng khó khăn, bất cập của quy định, các bị can thuộc Cục An toàn thực phẩm nhiều lần gửi văn bản yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ với nội dung chung chung, khó hiểu, kéo dài thời hạn.

Để "lọt cửa", các cá nhân, doanh nghiệp đã chi ngoài từ 5 - 10 triệu đồng/hồ sơ. Việc đưa, nhận tiền được chuyên viên báo cáo với trưởng phòng, trưởng phòng lại báo cáo cho cục trưởng biết và đồng ý.

Thứ hai là việc thẩm xét hồ sơ cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Từ tháng 8.2018, sau khi được phân công ký giấy xác nhận, bà Trần Việt Nga (khi đó là phó cục trưởng) đã chỉ đạo cấp dưới quán triệt cơ chế thu tiền ngoài mức phí nộp theo quy định để chuyển cho mình ít nhất 2 triệu đồng/hồ sơ.

Nhận lệnh, các chuyên viên thuộc Cục An toàn thực phẩm đề nghị phía doanh nghiệp nộp hồ sơ xác nhận quảng cáo phải chi từ 4 - 9 triệu đồng/hồ sơ thì mới được hướng dẫn, tạo điều kiện.

Sai phạm còn xảy ra khi thực hiện thủ tục thẩm định, hậu kiểm, cấp giấy chứng nhận GMP. Nhận tiền, cựu lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm đã ưu ái, bỏ qua một số tồn tại cho doanh nghiệp. Với hành vi như đã nêu, các bị cáo tại Cục An toàn thực phẩm đã nhận hối lộ tổng cộng hơn 107 tỉ đồng.