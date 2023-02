Đoàn công an VN hoàn thành chuyến cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ

Báo cáo kết quả, đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Bộ Công an, trưởng đoàn công tác, cho biết những ngày làm việc ở TP.Adiyaman (Thổ Nhĩ Kỳ), đoàn đã di chuyển qua nhiều nơi để cứu nạn, cứu hộ. TP.Adiyaman là một trong 3 vùng thiệt hại nặng nề nhất sau thảm họa động đất. Nơi đây có khoảng 70% công trình, nhà cửa bị đổ sập và hàng nghìn người dân bị vùi lấp.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, trao bằng khen của T.Ư Đoàn cho đoàn công tác

T.K

Theo đại tá Khương, đoàn công tác đã dùng camera siêu nhỏ và các dụng cụ cứu hộ mang từ VN để tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt trong các công trình sập đổ. Trong 7 ngày, đoàn VN phối hợp cùng lực lượng của các nước giải cứu thành công một người còn sống khỏi khu sập đổ, đưa 14 thi thể ra khỏi đống đổ nát, bàn giao cho cơ quan y tế địa phương. Đoàn công tác đã hoàn thành nhiệm vụ quốc tế mà lãnh đạo Bộ Công an giao phó và trở về an toàn, mạnh khỏe.

Tại lễ đón đoàn công tác, trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao bằng khen của Bộ Công an cho 24 cán bộ, chiến sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, trao bằng khen của T.Ư Đoàn cho đoàn công tác. Đại diện Hội Chữ thập đỏ VN cũng trao bằng khen của hội cho các cán bộ, chiến sĩ.

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết chuyến công tác không chỉ mang lại những tình cảm to lớn từ nhân dân, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ mà còn mang về những kinh nghiệm vô cùng quý báu cho cán bộ, chiến sĩ VN. "24 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Công an và 76 chiến sĩ Quân đội nhân dân VN sang Thổ Nhĩ Kỳ thể hiện việc hợp đồng tác chiến. Tất cả 100 đồng chí rõ ràng là đại sứ nhân dân, đại sứ thiện chí, thậm chí họ là những hiệp sĩ trong lòng người dân Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt tại vùng xảy ra động đất", trung tướng Tô Ân Xô nói.