Đoàn công tác Trung ương, TP.HCM chăm lo đời sống quân dân đặc khu Côn Đảo

Ngày 18.9, đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ viếng, dâng hoa, dâng hương tại nghĩa trang Hàng Keo, nghĩa trang Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo.



Nguyên Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dâng hương tại nghĩa trang Hàng Keo ẢNH: THÚY LIỄU

Tham dự và chủ trì buổi lễ có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó chủ tịch nước; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam; đại tá Nguyễn Tấn Linh, Phó tư lệnh Quân khu 7; đại tá Nguyễn Văn Hoan, Phó giám đốc Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Lê Hoàng Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Côn Đảo.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc dâng hương tại nghĩa trang Hàng Dương ẢNH: THÚY LIỄU

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Quân khu 7; các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn và thường trực Đảng ủy các xã, phường, đặc khu thuộc TP.HCM.

Các đại biểu thỉnh chuông tại Đền thờ Côn Đảo ẢNH: THÚY LIỄU

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, đoàn công tác dành phút tưởng niệm, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn đối với hàng vạn người con ưu tú của dân tộc đã kiên cường chiến đấu, hy sinh tại "địa ngục trần gian" Côn Đảo trong thời kỳ đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Trao kinh phí thực hiện các công trình nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn Côn Đảo ẢNH: THÚY LIỄU

Tại Đền thờ Côn Đảo, các đại biểu thỉnh 9 tiếng chuông tri ân, dâng hương lên bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các anh hùng liệt sĩ.

Trao học bổng cho học sinh ẢNH: THÚY LIỄU

Cùng ngày, đoàn tổ chức chương trình "Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc", trao kinh phí thực hiện các công trình nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn đặc khu Côn Đảo; trao học bổng cho học sinh.

Tại chương trình, ông Nguyễn Phước Lộc đã quán triệt, giao nhiệm vụ cho các cấp ủy Đảng; đồng thời biểu dương thành tích của các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn đặc khu Côn Đảo.

Khánh thành, bàn giao công trình "khu chăn nuôi khép kín" cho Hải đội 33 ẢNH: THÚY LIỄU

Trong lễ khánh thành, bàn giao khu chăn nuôi khép kín tại Hải đội 33, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, ông Nguyễn Phước Lộc cho biết công trình được trao đi có thể quy mô không lớn, nhưng mang ý nghĩa, giá trị tinh thần lớn lao, hướng đến tính lâu dài và bền vững, thể hiện sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, toàn quân. Đây cũng là công trình thể hiện tinh thần chung sức, đồng lòng: TP.HCM vì cả nước, cả nước vì TP.HCM.

Điểm nhấn của chuyến công tác là đêm hội "Trăng thu biên cương" vào tối 18.9. Chương trình mang đến không khí ấm áp, vui tươi với các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ và trao những phần quà trung thu cho thiếu nhi Côn Đảo, thể hiện sự chăm lo, sẻ chia từ đất liền đối với quân và dân nơi tiền tiêu Tổ quốc.

