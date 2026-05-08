Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Khám phá

Đoàn gần ngàn khách MICE từ Indonesia mê sầu riêng

Lê Nam
Lê Nam
08/05/2026 11:32 GMT+7

Khoảng 900 khách MICE từ Indonesia đang đến TP.HCM theo nhiều đợt và tham quan các điểm đến miền Tây như Mỹ Tho. Theo ông Trần Xuân Hùng, Tổng giám đốc Viking, riêng chiều 7.5 có khoảng 260 khách xuống Mỹ Tho (Đồng Tháp) trải nghiệm du lịch sông nước.

Khách thích thú sông nước miền Tây 

Ngày 7.5, tại khu vực bến tàu Mỹ Tho, chính quyền địa phương đã tổ chức đón tiếp đoàn với múa lân, tặng quà và giao lưu văn hóa. Ông Hùng cho rằng đây là tín hiệu tích cực bởi trước nay khách Indonesia đến Mỹ Tho chưa nhiều, đặc biệt là những đoàn quy mô lớn. Đây có thể nói là đoàn đầu tiên có số lượng lớn đến trải nghiệm miền Tây. 

Theo ông Hùng, khách Indonesia có nhiều nét tương đồng với người Việt về văn hóa sông nước vì tại Indonesia cũng có những vùng như Malacca hay Kalimantan. Tuy nhiên, khi đến miền Tây, du khách vẫn thích thú với trải nghiệm trên sông Mekong, đời sống miệt vườn và sự thân thiện của người dân địa phương.

Đặc biệt, nhiều du khách tỏ ra thích thú với các loại trái cây Việt Nam, nhất là sầu riêng. "Khách Indonesia rất mê sầu riêng. Giá sầu riêng ở Việt Nam chỉ khoảng 50.000 đồng/kg nên họ thấy rất rẻ, có khách mua cả triệu đồng", ông Hùng nói.

Khi xuống tàu tham quan sông Mekong, mỗi du khách được mời uống nước dừa tươi, nghe hướng dẫn viên giới thiệu về đồng bằng sông Cửu Long, đời sống người dân miền Tây, câu chuyện sông nước và văn hóa địa phương. Ngoài trải nghiệm miệt vườn, khách Indonesia còn thích các hoạt động như đi thuyền, đạp xe, xe ngựa và tham quan lò kẹo dừa... 

Sau khi quay lại TP.HCM, đoàn khách tiếp tục đi mua sắm tại chợ Bến Thành, Saigon Square và thưởng thức ẩm thực Việt Nam. 

Đoàn khách MICE ngàn người từ Indonesia mê sầu riêng, thích trải nghiệm miền Tây- Ảnh 1.

Du khách Indonesia thích thú check-in bên tượng Phật Di Lặc trong hành trình tham quan Mỹ Tho, Tiền Giang ngày 7.5

ẢNH: BTC

Đoàn khách MICE ngàn người từ Indonesia mê sầu riêng, thích trải nghiệm miền Tây- Ảnh 2.

Du khách mua đặc sản miền Tây như kẹo dừa, bánh truyền thống sau hành trình tham quan miệt vườn

Đoàn khách MICE ngàn người từ Indonesia mê sầu riêng, thích trải nghiệm miền Tây- Ảnh 3.

Một du khách thích thú trải nghiệm chụp ảnh cùng trăn tại điểm du lịch sinh thái ở Mỹ Tho

Đoàn khách MICE ngàn người từ Indonesia mê sầu riêng, thích trải nghiệm miền Tây- Ảnh 4.

Hoạt động chèo xuồng trên các con rạch dừa nước là trải nghiệm được nhiều du khách quốc tế yêu thích khi đến miền Tây

ẢNH: BTC

Việt Nam có lợi thế lớn với khách Indonesia

Theo ông Trần Xuân Hùng, Indonesia là thị trường rất tiềm năng với dân số hơn 280 triệu người, tầng lớp trung lưu tăng nhanh và nhu cầu du lịch nước ngoài ngày càng lớn. Việt Nam đang có nhiều lợi thế thu hút khách từ thị trường này như khoảng cách bay gần, đường bay thuận tiện, giá cả hợp lý và văn hóa tương đồng.

Các điểm đến được khách Indonesia yêu thích nhất hiện nay vẫn là Hà Nội, Sa Pa, Đà Nẵng, Hội An, Huế và Phú Quốc. Tuy nhiên, một trong những khó khăn lớn hiện nay là thiếu hướng dẫn viên tiếng Indonesia. Riêng đoàn này, doanh nghiệp phải sử dụng khoảng 15 hướng dẫn viên tiếng Indonesia, không chỉ biết ngoại ngữ mà còn phải có thẻ hướng dẫn viên, hiểu văn hóa Indonesia và biết tạo không khí vui vẻ cho đoàn. 

Đoàn khách MICE ngàn người từ Indonesia mê sầu riêng, thích trải nghiệm miền Tây- Ảnh 5.

Du khách xúc động vì được địa phương chào đón nhiệt tình

ẢNH: BTC

Đoàn khách MICE ngàn người từ Indonesia mê sầu riêng, thích trải nghiệm miền Tây- Ảnh 6.

Khách vui vẻ uống nước dừa tươi và ngắm sông Mekong

ẢNH: BTC

Ông Hùng cho rằng, Indonesia sẽ là thị trường khách quốc tế đáng chú ý của du lịch Việt Nam trong thời gian tới, nhất là khi Việt Nam ngày càng có thêm nhiều sản phẩm du lịch mới, hạ tầng tốt và các công trình quy mô lớn. "Tôi đánh giá rất cao vai trò của các tập đoàn lớn trong việc phát triển du lịch Việt Nam. Không có Fansipan thì Sa Pa khó phát triển mạnh, không có Bà Nà Hills thì Đà Nẵng khó có sức hút như hiện nay, còn Phú Quốc cũng khó bứt phá nếu thiếu các dự án lớn", ông Hùng nói.

Tin liên quan

TP.HCM đón đoàn khách MICE gần ngàn người

TP.HCM đón đoàn khách MICE gần ngàn người

Dù gặp biến động hàng không, giá vé tăng và nhiều chuyến bay bị hủy, gần 900 khách MICE từ Indonesia vẫn quyết tâm đến TP.HCM từ ngày 1-9.5.2026.

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ Tho Indonesia Chợ Bến Thành Jakarta Sông mekong MICE VIKING
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận