Đoàn gần ngàn khách MICE từ Indonesia mê sầu riêng

Khách thích thú sông nước miền Tây

Ngày 7.5, tại khu vực bến tàu Mỹ Tho, chính quyền địa phương đã tổ chức đón tiếp đoàn với múa lân, tặng quà và giao lưu văn hóa. Ông Hùng cho rằng đây là tín hiệu tích cực bởi trước nay khách Indonesia đến Mỹ Tho chưa nhiều, đặc biệt là những đoàn quy mô lớn. Đây có thể nói là đoàn đầu tiên có số lượng lớn đến trải nghiệm miền Tây.

Theo ông Hùng, khách Indonesia có nhiều nét tương đồng với người Việt về văn hóa sông nước vì tại Indonesia cũng có những vùng như Malacca hay Kalimantan. Tuy nhiên, khi đến miền Tây, du khách vẫn thích thú với trải nghiệm trên sông Mekong, đời sống miệt vườn và sự thân thiện của người dân địa phương.

Đặc biệt, nhiều du khách tỏ ra thích thú với các loại trái cây Việt Nam, nhất là sầu riêng. "Khách Indonesia rất mê sầu riêng. Giá sầu riêng ở Việt Nam chỉ khoảng 50.000 đồng/kg nên họ thấy rất rẻ, có khách mua cả triệu đồng", ông Hùng nói.

Khi xuống tàu tham quan sông Mekong, mỗi du khách được mời uống nước dừa tươi, nghe hướng dẫn viên giới thiệu về đồng bằng sông Cửu Long, đời sống người dân miền Tây, câu chuyện sông nước và văn hóa địa phương. Ngoài trải nghiệm miệt vườn, khách Indonesia còn thích các hoạt động như đi thuyền, đạp xe, xe ngựa và tham quan lò kẹo dừa...

Sau khi quay lại TP.HCM, đoàn khách tiếp tục đi mua sắm tại chợ Bến Thành, Saigon Square và thưởng thức ẩm thực Việt Nam.

Du khách Indonesia thích thú check-in bên tượng Phật Di Lặc trong hành trình tham quan Mỹ Tho, Tiền Giang ngày 7.5 ẢNH: BTC

Du khách mua đặc sản miền Tây như kẹo dừa, bánh truyền thống sau hành trình tham quan miệt vườn

Một du khách thích thú trải nghiệm chụp ảnh cùng trăn tại điểm du lịch sinh thái ở Mỹ Tho

Hoạt động chèo xuồng trên các con rạch dừa nước là trải nghiệm được nhiều du khách quốc tế yêu thích khi đến miền Tây ẢNH: BTC

Việt Nam có lợi thế lớn với khách Indonesia

Theo ông Trần Xuân Hùng, Indonesia là thị trường rất tiềm năng với dân số hơn 280 triệu người, tầng lớp trung lưu tăng nhanh và nhu cầu du lịch nước ngoài ngày càng lớn. Việt Nam đang có nhiều lợi thế thu hút khách từ thị trường này như khoảng cách bay gần, đường bay thuận tiện, giá cả hợp lý và văn hóa tương đồng.

Các điểm đến được khách Indonesia yêu thích nhất hiện nay vẫn là Hà Nội, Sa Pa, Đà Nẵng, Hội An, Huế và Phú Quốc. Tuy nhiên, một trong những khó khăn lớn hiện nay là thiếu hướng dẫn viên tiếng Indonesia. Riêng đoàn này, doanh nghiệp phải sử dụng khoảng 15 hướng dẫn viên tiếng Indonesia, không chỉ biết ngoại ngữ mà còn phải có thẻ hướng dẫn viên, hiểu văn hóa Indonesia và biết tạo không khí vui vẻ cho đoàn.

Du khách xúc động vì được địa phương chào đón nhiệt tình ẢNH: BTC

Khách vui vẻ uống nước dừa tươi và ngắm sông Mekong ẢNH: BTC

Ông Hùng cho rằng, Indonesia sẽ là thị trường khách quốc tế đáng chú ý của du lịch Việt Nam trong thời gian tới, nhất là khi Việt Nam ngày càng có thêm nhiều sản phẩm du lịch mới, hạ tầng tốt và các công trình quy mô lớn. "Tôi đánh giá rất cao vai trò của các tập đoàn lớn trong việc phát triển du lịch Việt Nam. Không có Fansipan thì Sa Pa khó phát triển mạnh, không có Bà Nà Hills thì Đà Nẵng khó có sức hút như hiện nay, còn Phú Quốc cũng khó bứt phá nếu thiếu các dự án lớn", ông Hùng nói.