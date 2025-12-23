Các điểm đến có ẩm thực khiến khách Việt 'khắc cốt ghi tâm'

Thay vì chỉ tìm nơi để ở, nhiều người ưu tiên các loại hình lưu trú nhà nghỉ dưỡng (holiday homes) để có thể tự nấu, tự thưởng thức và kết nối sâu hơn với đời sống bản địa. Khảo sát cho thấy, khi đi du lịch, 80% du khách Việt ghé chợ địa phương, 33% tự nấu món đặc sản, 38% thử thiết bị bếp mới và 28% sẵn sàng thử nghiệm công thức nấu ăn mới.

Trên bản đồ châu Á - Thái Bình Dương, nhiều điểm đến đang ghi dấu trong ký ức du khách Việt không chỉ bằng cảnh đẹp, mà bằng hương vị rất riêng.

Tại Fitzroy, khu phố nghệ thuật của Melbourne (Úc), ẩm thực phản ánh đúng tinh thần phóng khoáng của thành phố này. Từ các nhà hàng hiện đại đến quán ăn ẩn mình trong hẻm nhỏ, từ cà phê thủ công đến những gian hàng ở Rose Street Artists Market... mọi trải nghiệm đều mang màu sắc sáng tạo. Khi lưu trú tại nhà nghỉ, nhiều du khách Việt lựa chọn mua hải sản tươi tại chợ địa phương, nhóm bếp BBQ kiểu Úc với tôm, cá snapper hay thịt nướng để cảm nhận nhịp sống bản địa theo cách gần gũi nhất.

Đầu bếp chế biến som tam ẢNH: LÊ NAM

Ở đông bắc Thái Lan, Surin (vùng Isaan) mang đến một thế giới ẩm thực mộc mạc nhưng đầy cuốn hút. Gạo hoa nhài, som tam cay nồng hay moo kata (dạng lẩu nướng đặc trưng) đều gắn liền với đời sống nông thôn. Chợ Surin Green Market không chỉ là nơi mua bán mà là không gian sinh hoạt cộng đồng. Với những căn nhà nghỉ đơn sơ nhưng ấm cúng, du khách có thể tự tay trộn som tam, nhóm bếp nướng và cảm nhận trọn vẹn nhịp sống địa phương.

Ẩm thực ở vùng Đông Bắc Thái Lan gây ấn tượng mạnh với du khách Việt nhờ hương vị cay nồng, tươi ngon ẢNH: LÊ NAM

Tại Nhật Bản, khu Togoshi Ginza (Tokyo) lại hấp dẫn bằng những điều rất đời thường. Không cần đến nhà hàng cao cấp, nhiều du khách Việt thích ghé các siêu thị địa phương, khu depachika hay chợ truyền thống để mua nguyên liệu theo mùa. Trong gian bếp nhỏ của nhà nghỉ, những món dễ nấu như yakisoba hay cà ri Nhật trở thành lựa chọn phổ biến.

Ngay tại Việt Nam, phố cổ Hà Nội vẫn là điểm đến khiến nhiều du khách nhớ mãi không quên bởi hương vị ẩm thực. Phở, bún chả, bánh cuốn hay những món quà vặt ở chợ Đồng Xuân không chỉ để ăn, quan trọng hơn còn để cảm nhận nhịp sống và văn hóa phố thị.

Bún dọc mùng phố cổ hấp dẫn ẢNH: LÊ NAM

"Bún chả Obama" (bún chả Hương Liên trên phố Lê Văn Hưu) vang danh khắp các diễn đàn ẩm thực thế giới ẢNH: LÊ NAM

Xa hơn về phía Nam Á, Lucknow (Ấn Độ) - Thành phố Sáng tạo về Ẩm thực do UNESCO vinh danh là điểm đến dành cho những ai yêu gia vị đậm đà. Ẩm thực Awadhi với galouti kebab hay basket chaat để lại dấu ấn mạnh mẽ. Không ít du khách Việt chọn tự tay nấu Yakhini Pulao trong căn bếp nhà nghỉ như một cách đưa tinh hoa ẩm thực địa phương vào trải nghiệm cá nhân.

Tại Đông Nam Á, Malioboro (Yogyakarta, Indonesia) nổi tiếng với ẩm thực đường phố từng xuất hiện trong series Street Food của Netflix. Từ xiên nướng đến món tráng miệng truyền thống, hương vị nơi đây vừa gần gũi vừa khác biệt. Những buổi sáng ghé chợ Pasar Kranggan mua nguyên liệu, rồi trở về nhà nghỉ chế biến món iga bakar (sườn bò nướng) đã trở thành trải nghiệm được nhiều gia đình Việt yêu thích.

Bàn ăn cho cả gia đình đậm tính kết nối của Hàn Quốc ẢNH: LÊ NAM

Ở Hàn Quốc, Yangpyeong là vùng ven sông yên bình gần Seoul ghi điểm bằng những bữa ăn mang tính gắn kết. Samgyeopsal hay hanwoo nướng trong không gian nhà nghỉ, bên cạnh rau củ theo mùa từ chợ Yangsuri tạo nên cảm giác thư giãn đúng nghĩa của một kỳ nghỉ cuối năm.

Tại Nam Thái Bình Dương, phố Cuba (Wellington, New Zealand) hấp dẫn với văn hóa cà phê, bia thủ công và tinh thần sáng tạo. Khi rời nhịp sống đô thị, du khách Việt lưu trú tại nhà nghỉ thường tổ chức những bữa BBQ kiểu Kiwi trong sân vườn, đơn giản nhưng ấm áp.