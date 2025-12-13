TP.HCM cạnh tranh thu hút khách MICE

Hỗ trợ tới 51 triệu đồng/đoàn khách MICE

Với vị thế là trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất cả nước, TP.HCM có hệ thống cơ sở lưu trú đa dạng, hạ tầng hội nghị quy mô và mạng lưới giao thông kết nối thuận tiện, tạo nền tảng tốt để phục vụ các đoàn khách quy mô lớn.

Du khách quốc tế dạo bộ, khám phá đời sống đô thị TP.HCM, góp phần gia tăng trải nghiệm ngoài hội nghị của các đoàn khách MICE ẢNH: NHẬT THỊNH

Thực tế những năm gần đây đã xuất hiện các đoàn quốc tế có quy mô lớn đến TP.HCM như đoàn 460 khách đến từ Ấn Độ, đoàn 140 khách từ Mỹ hay gần đây nhất là đoàn hơn 1.000 khách MICE đến TP.HCM. Nhưng để trở thành thương hiệu điểm đến cho khách MICE với TP vẫn còn rất xa.

Nguyên nhân theo các chuyên gia trong ngành là cách thức xúc tiến và hỗ trợ của TP chưa đủ "sức nặng" so với các điểm đến MICE ở khu vực. Trong khi các thành phố như Singapore, Bangkok hay Seoul đã thiết lập cơ chế hỗ trợ toàn diện kết hợp ưu đãi tài chính phi tài chính, quy trình một cửa, đội ngũ xúc tiến quốc tế chuyên trách, TP.HCM mới chủ yếu dựa vào lợi thế hạ tầng sẵn có và các hoạt động quảng bá chung.

Trong bối cảnh đó, mới đây, UBND TP.HCM đã đề xuất gói hỗ trợ tối đa 51 triệu đồng cho mỗi đoàn khách MICE nhằm thu hút các đoàn hội nghị, hội thảo, triển lãm kết hợp tham quan đến thành phố. Chính sách được đặt trong bối cảnh nhiều điểm đến MICE mạnh trong khu vực như Thái Lan, Singapore hay Hàn Quốc đang triển khai các chương trình trợ cấp sâu và bài bản để cạnh tranh thị phần khách doanh nghiệp quốc tế.

Hướng dẫn viên thuyết minh cho đoàn khách quốc tế tại địa đạo Củ Chi, hoạt động này thường được tích hợp trong các tour MICE ẢNH: LÊ NAM

Theo đề xuất, các đoàn khách muốn nhận hỗ trợ phải có tối thiểu 100 người, lưu trú ít nhất 3 đêm tại TP.HCM. Chương trình phải bao gồm hoạt động hội nghị, hội thảo hoặc triển lãm, đồng thời có lịch trình tham quan thành phố tối thiểu 2 ngày. Mỗi đoàn chỉ được nhận hỗ trợ một lần và không trùng với các chính sách ưu đãi khác của Nhà nước. Gói hỗ trợ tập trung vào 4 nhóm chi phí chính gồm vé tham quan điểm đến, chi phí thuê hội trường hoặc phòng họp, chi phí biểu diễn nghệ thuật đón tiếp và quà tặng lưu niệm, với tổng mức hỗ trợ không vượt quá 51 triệu đồng.

Đại diện Vietluxtour, bà Trần Thị Bảo Thu - Giám đốc Tiếp thị truyền thông - cho rằng mức hỗ trợ 51 triệu đồng/đoàn không chỉ có ý nghĩa về mặt tài chính mà quan trọng hơn là việc TP chính thức hóa cơ chế ưu đãi dành riêng cho du lịch MICE, thể hiện cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp.

Cần hoàn thiện hệ sinh thái MICE

Bà Trần Thị Bảo Thu phân tích: Khoản chi phí này đủ để doanh nghiệp lữ hành nâng hạng suất ăn, bổ sung chương trình ban đêm hoặc cải thiện chất lượng tiết mục chào đón. Những yếu tố này giúp TP.HCM trở nên hấp dẫn hơn khi cạnh tranh với các điểm đến MICE trong khu vực. So với Thái Lan, Singapore hay Hàn Quốc… là những nơi kết hợp linh hoạt giữa hỗ trợ tài chính và phi tài chính như trải nghiệm miễn phí, tư vấn chuyên môn, truyền thông điểm đến và cơ chế "một cửa", mức hỗ trợ của TP.HCM như một bước khởi động thị trường. Nhưng để tạo lợi thế cạnh tranh rõ nét hơn, TP cần tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái MICE từ hạ tầng, sản phẩm, thủ tục và mô hình hợp tác công - tư.

"Các doanh nghiệp tổ chức MICE thường cân nhắc nhiều yếu tố như mức độ thuận tiện của kết nối hàng không, chất lượng hạ tầng hội nghị và khách sạn, mức độ an toàn, sự chuyên nghiệp trong vận hành và tính độc đáo của trải nghiệm điểm đến. Với phân khúc trung - cao cấp, giá trị mang lại trên mỗi cuộc gặp gỡ thường được ưu tiên hơn chênh lệch chi phí", bà Thu nói và dẫn chứng, một đoàn khách châu Á từng lựa chọn TP.HCM không phải vì chi phí thấp nhất, mà vì khả năng tổ chức chuỗi hoạt động trong bán kính di chuyển ngắn, kết nối bay thuận lợi và trải nghiệm ẩm thực văn hóa bản địa đặc sắc, qua đó gia tăng giá trị tổng thể cho sự kiện.

Nhiều đoàn khách MICE lựa chọn trải nghiệm du thuyền trên sông khi đến TP.HCM ẢNH: LÊ NAM

Ở góc nhìn khác, ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Công ty Truyền thông Du lịch Việt, cho rằng so với ngân sách xúc tiến MICE của Thái Lan, Singapore hay Hàn Quốc thường ở mức vài chục đến vài trăm USD/khách kèm ưu đãi thuế, hỗ trợ thuê địa điểm, famtrip và marketing chung thì mức 51 triệu đồng/đoàn của TP.HCM chưa phải lớn. Tuy nhiên, chính sách này lại rất quan trọng vì thể hiện quyết tâm của TP trong việc xây dựng các giải pháp cạnh tranh trực tiếp trong khu vực.

Theo ông Vũ, khi đặt trong tổng thể lợi thế của TP.HCM như chi phí dịch vụ tương đối thấp, mạng lưới đường bay dày, hạ tầng lưu trú và giải trí lớn với hơn 4.800 cơ sở, khoảng 102.000 phòng cùng môi trường xã hội an toàn, thân thiện, TP có nền tảng tốt để cạnh tranh ngang hàng trong thu hút các đoàn MICE. Dù vậy ông Vũ cũng khẳng định, với các đoàn MICE quy mô lớn, chi phí chỉ là điều kiện cần, không phải điều kiện đủ. Khách MICE thường cân nhắc khả năng đáp ứng dịch vụ trọn gói và cao cấp, từ hội nghị, khách sạn, vận chuyển, ẩm thực, gala dinner đến các dịch vụ bổ trợ như y tế, an ninh và trải nghiệm tự do ngoài tour.

"Sức hút điểm đến vẫn là yếu tố then chốt. Ngay cả khi hội trường và trang thiết bị đạt chuẩn, khách MICE vẫn mong muốn sau giờ họp có thể tham gia city tour, trải nghiệm ẩm thực hoặc kết nối các điểm đến ven biển như Vũng Tàu, Cần Giờ. Lợi thế của TP.HCM là đô thị sông nước, gần biển, phù hợp để phát triển các chuỗi trải nghiệm đa dạng cho khách MICE", ông Phạm Anh Vũ nói và chỉ rõ, một hạn chế của TP là thủ tục và cơ chế hỗ trợ hiện nay còn phân tán. Trong khi các điểm đến MICE mạnh trong khu vực có đầu mối rõ ràng, phản hồi nhanh, thì tại TP.HCM, doanh nghiệp lữ hành khi tổ chức đoàn MICE, dù đã đặt hội trường và khách sạn, vẫn phải làm việc thêm với các đơn vị khác liên quan đến nội dung tổ chức hội thảo, khiến quy trình kéo dài và phát sinh chi phí vận hành.

Vì thế, bên cạnh hỗ trợ chi phí, TP.HCM cần cải thiện mạnh mẽ thủ tục, tạo thuận lợi tối đa cho đối tượng khách này. Ngoài ra, việc phát triển mạnh sản phẩm du lịch ban đêm cũng là yếu tố then chốt để tăng sức cạnh tranh với các nước trong khu vực.