TP.HCM trang hoàng đón năm mới

Đường phố rực rỡ, người dân chộn rộn

Tối 18.12, chị Mai dắt theo hai con nhỏ từ P.Bình Thạnh lên trung tâm TP.HCM chỉ với một mục đích đơn giản là đi dạo phố và tận hưởng không khí cuối năm. "Cả năm bận rộn, mấy ngày này chỉ muốn đưa con ra ngoài hít thở không khí lễ hội, chụp vài tấm hình làm kỷ niệm", chị nói khi đứng giữa dòng người đang đổ về khu vực Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn.

Ngôi nhà gia đình Huyền Trân trong nội khu Phú Mỹ Hưng nhiều năm nay thu hút rất đông người đến tham quan, chụp ảnh ẢNH: LÊ NAM

Không riêng gia đình chị Mai, nhiều gia đình khác cũng chọn cách ra đường, ngắm phố phường đang thay áo mới trong những ngày cuối năm. Thế nên cứ khoảng 18-19 giờ, đặc biệt là cuối tuần, các tuyến đường đổ về Nhà thờ Đức Bà gần như kín người. Hơn một tuần trở lại đây, khi toàn bộ khuôn viên nhà thờ được thắp đèn rực sáng, đông đảo người dân và du khách đã liên tục tìm đến để chụp ảnh, dạo chơi, cảm nhận nhịp chuyển mùa giữa lòng đô thị.

Các trung tâm thương mại xung quanh khu vực này cũng được "hưởng lợi". Anh Hân (ở P.Bàn Cờ) cùng vợ tranh thủ tan làm sớm, đưa con ra Trung tâm thương mại Diamond Plaza (đường Lê Duẩn) từ 17 giờ 30 để "canh" khoảnh khắc nhà thờ lên đèn vào lúc 18 giờ. "Không cần đi đâu xa, chỉ cần lên đây đứng ngắm thành phố lên đèn là thấy không khí năm mới rồi", anh Hân chia sẻ. Những đoạn clip ghi lại khoảnh khắc ánh đèn bật sáng lan tỏa mạnh trên mạng xã hội, tạo hiệu ứng kéo dòng người đổ về khu vực trung tâm ngày càng đông hơn vào mỗi buổi tối.

Nhà thờ Đức Bà lung linh, rực rỡ về đêm ẢNH: DANH PHẠM

Không khí đón năm mới còn hiện diện rõ nét tại hàng loạt trung tâm thương mại. Từ đầu tháng 12, những cái tên quen thuộc như Diamond Plaza, Saigon Centre, Vincom Đồng Khởi, Crescent Mall… đã đồng loạt khoác lên mình diện mạo mới với cây thông Noel hoành tráng, đèn LED rực rỡ và các tiểu cảnh trang trí theo chủ đề lễ hội. Việc đầu tư trang trí sớm và bài bản của những trung tâm này đã góp phần kéo dài mùa lễ hội, tạo nhịp sinh hoạt sôi động cho đô thị về đêm, thu hút cả người dân địa phương lẫn du khách trong những ngày cuối năm.

Không khí cuối năm từ ngoài đường kéo vào tận nhà khi nhiều người chộn rộn mua sắm, trang trí lại tổ ấm của mình. Gia đình anh Đằng Thoại (nội khu Phú Mỹ 2A, Phú Mỹ Hưng) đang tất bật trang hoàng nhà cửa. Huyền Trân (19 tuổi, con gái anh) cho biết việc trang trí nhà cửa dịp Giáng sinh và năm mới đã trở thành một thói quen kéo dài suốt 7 năm. "Năm nay gia đình bắt đầu trang trí từ đầu tháng 12. Nếu năm ngoái thiên về chủ đề Giáng sinh thì năm nay có thêm hình ảnh những chú ngựa trắng, mang thông điệp "mã đáo thành công" để chào đón năm mới. Phần trang trí còn kết hợp đèn chiếu sáng và câu chúc "mọi người bình an", như một lời gửi gắm ước nguyện nhẹ nhàng cho năm mới", Trân chia sẻ. Nhiều hộ dân nơi đây cũng đầu tư trang trí nhà cửa. Vào buổi tối, những con đường nội khu rực rỡ ánh đèn trở thành điểm dừng chân của không ít người dân từ nơi khác ghé qua.

Kéo du khách tới TP.HCM đón năm mới

Khi người dân ra đường nhiều hơn, các hoạt động vui chơi, trải nghiệm về đêm trở nên sôi động, thì dòng khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế, cũng muốn ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và khám phá thành phố sâu hơn. Ông Tuấn Nguyễn - Giám đốc kinh doanh mảng inbound của đơn vị lữ hành Vietnam Adventure Tours, nhận định diện mạo TP.HCM trong mùa lễ hội năm nay có nhiều khởi sắc rõ rệt.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm tour du lịch đêm tại TP.HCM ẢNH: NVCC

Ông Tuấn nhận xét, các trục đường trung tâm như phố đi bộ Nguyễn Huệ, khu vực bờ sông Sài Gòn cùng hệ thống trung tâm thương mại được đầu tư trang trí đồng bộ, hiện đại và có điểm nhấn hơn so với các năm trước. Không gian công cộng trở nên sôi động nhờ các hoạt động văn hóa, giải trí về đêm, góp phần tạo ấn tượng mạnh với du khách quốc tế. "Những thay đổi này giúp TP.HCM hiện lên như một thành phố trẻ, năng động và không ngủ, đặc biệt hấp dẫn với khách nước ngoài", ông Tuấn chia sẻ.

Theo ông Tuấn, khách quốc tế phản hồi rất tích cực về không khí lễ hội cuối năm tại TP.HCM. Du khách yêu thích sự nhộn nhịp về đêm, các hoạt động ngoài trời, ẩm thực đường phố cũng như những trải nghiệm đặc trưng như phố đi bộ Nguyễn Huệ, tour du thuyền trên sông Sài Gòn. Nhiều khách đánh giá cao đời sống đô thị sôi động nhưng vẫn đảm bảo yếu tố an toàn.

Để đáp ứng xu hướng này, Vietnam Adventure Tours đã điều chỉnh và phát triển thêm các sản phẩm tour buổi tối, gồm tham quan thành phố kết hợp trải nghiệm lễ hội, tour du thuyền, chợ đêm và ẩm thực, đồng thời xây dựng các tour ngắn trong ngày nhằm giúp du khách có thêm thời gian tự do cảm nhận không khí lễ hội của thành phố.

Các tour du thuyền trên sông là sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn với nhiều du khách ẢNH: PHAN THÀNH ĐẠT

Theo ông Tuấn, lượng khách quốc tế và doanh thu dịp cuối năm nay tăng khoảng 35% so với cùng kỳ các năm trước. Mức tăng trưởng này đến từ sự phục hồi rõ rệt của nhu cầu du lịch quốc tế và việc doanh nghiệp linh hoạt hơn trong thiết kế sản phẩm. Các thị trường tăng trưởng mạnh gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ, trong đó khách châu Á chiếm tỷ trọng ngày càng cao, đặc biệt với các tour tham quan thành phố ngắn ngày và trải nghiệm về đêm tại TP.HCM.

Phân tích xu hướng này, ông Nguyễn Trần Hoàng Phương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu du lịch xã hội, đồng tình việc người dân ra đường nhiều hơn, tham gia các hoạt động lễ hội và đi du lịch nhiều hơn trong dịp cuối năm không chỉ là hiện tượng thời điểm, mà phản ánh sự thay đổi căn bản trong nhu cầu xã hội. "Du lịch ngày nay không còn đơn thuần là một ngành nghề, mà đã trở thành một nhu cầu xã hội phổ biến, tương tự như nhu cầu ăn uống hay nghỉ ngơi. Nếu trước đây đi du lịch chủ yếu để sum họp gia đình, thư giãn sau thời gian làm việc thì hiện nay người dân đi du lịch để tìm kiếm giá trị trải nghiệm, khám phá bản thân và định hướng tương lai", ông Phương nhận định.

Nhà thờ Tân Định trang hoàng đón Giáng sinh, năm mới ẢNH: PHAN THÀNH ĐẠT

Thực tế, người dân đổ ra đường nhiều hơn tạo ra tác động lan tỏa mạnh mẽ đến nhiều ngành kinh tế khác. Khi chi tiêu cho dịch vụ, vui chơi, ăn uống, lưu trú và trải nghiệm văn hóa tăng lên, nhiều ngành liên quan như thương mại, dịch vụ, vận tải, giải trí và lao động địa phương cũng được hưởng lợi.

Việc thành phố đầu tư mạnh hơn cho không gian công cộng, trang hoàng đô thị và các hoạt động lễ hội đã góp phần thúc đẩy người dân ra đường nhiều hơn, đồng thời giữ chân du khách ở lại lâu hơn. Trong bối cảnh hạ tầng giao thông khu vực đang thay đổi, đặc biệt với kỳ vọng từ sân bay Long Thành, TP.HCM được nhìn nhận không chỉ là trung tâm kinh tế mà còn là trung tâm trải nghiệm, kết nối và tiêu dùng dịch vụ của khu vực phía Nam.