Đoàn kết để tăng thế và giữ thế

PHẠM LỮ
PHẠM LỮ
15/09/2025 07:30 GMT+7

Cuộc gặp cấp cao năm nay của Diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương không chỉ là sự kiện chính trị thường niên lớn nhất mà còn là dấu mốc quyết định mới đối với tương lai của tổ chức này nhờ 2 kết quả có tầm quan trọng đặc biệt.

Thứ nhất là 18 thành viên của Diễn đàn tụ họp ở Quần đảo Solomon cuối tuần qua lần đầu tiên đề cao, cam kết củng cố và tăng cường sự đoàn kết nội bộ.

Lý do khiến các thành viên của Diễn đàn phải đặc biệt coi trọng sự đoàn kết thống nhất nội bộ là tất cả đều nhất trí rằng cần tăng cường hợp tác và liên kết với các đối tác bên ngoài khu vực nhưng không để bị lệ thuộc vào họ. Muốn được như vậy thì các đảo quốc ở Nam Thái Bình Dương phải thật sự cùng hội cùng thuyền với nhau trong cách tiếp cận về kiến tạo và thúc đẩy quan hệ hợp tác, liên kết và gắn kết với các đối tác bên ngoài, đặc biệt với các đối tác lớn có sự cạnh tranh chiến lược ở khu vực.

Đoàn kết các đảo quốc Thái Bình Dương để tăng cường hợp tác và giữ thế - Ảnh 1.

Lãnh đạo các nước thành viên Diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương chụp ảnh kỷ niệm hôm 11.8

ảnh: afp

Kết quả quan trọng thứ hai là quyết định của các thành viên Diễn đàn mời chào tất cả đối tác bên ngoài tham gia với tư cách là đối tác chiến lược. Như thế có nghĩa là Diễn đàn đã bắt đầu mở cửa cho những hình thái và cấp độ hợp tác mới được thể chế hóa với các đối tác bên ngoài khu vực.

Sâu xa hơn là toan tính phải đoàn kết thống nhất nội bộ thì mới có thể tăng thế và giữ thế cho Diễn đàn nói chung và các thành viên nói riêng trong quan hệ với các đối tác bên ngoài. Nhận thức này rất cần thiết và thức thời vì các đảo quốc này được thời cuộc mang lại vị thế ngày càng quan trọng nhưng cũng buộc họ phải hợp tác với bên ngoài thì mới ứng phó thành công những thách thức đang phải đối mặt trên mọi phương diện.

Trung Quốc với tham vọng 'vươn vòi' đến nam Thái Bình Dương

Trung Quốc với tham vọng 'vươn vòi' đến nam Thái Bình Dương

Tuần qua, truyền thông Úc đưa tin tàu nghiên cứu/khảo sát của Trung Quốc thăm dò vùng biển quốc tế có tính chiến lược ngoài khơi bang Tây Úc.

Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ liệu có trật bánh?

