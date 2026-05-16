Đời sống Cộng đồng

Đoàn khách Đài Loan thích thú mặc áo dài, thưởng thức ẩm thực Việt

Vũ Phượng
16/05/2026 20:00 GMT+7

Tại chương trình giao lưu văn hóa ở TP.HCM, đoàn khách và doanh nhân Đài Loan thích thú mặc áo dài, thưởng thức ẩm thực đồng quê Việt Nam và tìm hiểu những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc.

Ngày 16.5, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) tại TP.HCM phối hợp Bảo tàng Áo dài tổ chức chương trình "Ngày hội trải nghiệm văn hóa Việt Nam".

Tại đây, các khách mời và đoàn doanh nhân Đài Loan được tìm hiểu về lịch sử phát triển của áo dài Việt Nam cùng những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc.

Ông Hàn Quốc Diệu, Trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM (giữa) trao tặng hỗ trợ đến Hội nạn nhân chất độc da cam TP.HCM

Tiếp đó, sinh viên Trường đại học Văn hóa TP.HCM trình diễn bộ sưu tập áo dài qua nhiều thời kỳ, kết hợp giữa nét đẹp truyền thống và hiện đại. Các thành viên Hội nạn nhân chất độc da cam TP.HCM cũng mang đến tiết mục đầy xúc động, lan tỏa nghị lực sống và tinh thần vượt khó.

Đại diện Văn phòng đã thay mặt cộng đồng Đài Loan trao tặng khoản hỗ trợ đến Hội nạn nhân chất độc da cam TP.HCM. Ông Viên Thiệu Đình, tân Chủ tịch dự kiến của Hiệp hội thương gia Đài Loan tại TP.HCM cũng ủng hộ 10 triệu đồng.

Trình diễn áo dài Việt qua các thời kỳ

Phát biểu tại sự kiện, ông Hàn Quốc Diệu, Trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM cho biết chương trình mang ý nghĩa gìn giữ văn hóa và lan tỏa trách nhiệm xã hội.

Ông chia sẻ Việt Nam cùng cộng đồng doanh nhân, khách mời đến từ Đài Loan đều có sự trân trọng đối với mỹ học và các giá trị văn hóa truyền thống. Thông qua những hoạt động giao lưu, người dân sẽ có thêm cơ hội hiểu biết, gắn kết hơn.

Các khách mời tham dự chương trình chụp ảnh lưu niệm

Dịp này, các khách mời đã mặc thử áo dài truyền thống Việt Nam, thong thả dạo bước giữa không gian cổ kính của bảo tàng để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp đời sống và văn hóa Việt Nam.

