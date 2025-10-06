Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đoàn Minh Tài tình tứ bên bạn gái bác sĩ kém 16 tuổi, hé lộ đám cưới cuối năm
Video Giải trí

Hữu Tín
Hữu Tín
06/10/2025 14:37 GMT+7

Trước thềm hôn lễ diễn ra vào tháng 12, diễn viên Đoàn Minh Tài cùng bạn gái kém 16 tuổi, Sunny Đan Ngọc, đã có những chia sẻ chân thành về hành trình gắn bó lâu dài. Cả hai cho biết đang sẵn sàng bước sang một giai đoạn mới với nhiều dự định chung cho tương lai.

Chiều 4.10, lễ Giỗ Tổ nghề sân khấu diễn ra tại TP.HCM với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSND Minh Vương, NSND Thanh Tuấn, NSƯT Bảo Quốc, NSƯT Ngọc Huyền, Phượng Hằng, Thanh Ngọc, vợ chồng Thanh Duy - Kha Ly, ca sĩ hải ngoại Như Quỳnh, diễn viên Thuận Nguyễn… Đáng chú ý, diễn viên Đoàn Minh Tài tay trong tay cùng bạn gái kém 16 tuổi Sunny Đan Ngọc cũng có mặt để dâng hương, phụng cúng. Cả hai không quên công bố với quan khách về đám cưới vào cuối năm nay.

Đoàn Minh Tài tất bật chuẩn bị đám cưới

Đoàn Minh Tài tình tứ bên bạn gái bác sĩ kém 16 tuổi, hé lộ đám cưới - Ảnh 1.

Đoàn Minh Tài cầu hôn bạn gái kém 16 tuổi (Sunny Đan Ngọc) tại Đà Lạt

Ảnh: MVCC

Trước thềm đám cưới, Sunny Đan Ngọc tiết lộ cả hai đang tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại. Cô thừa nhận chú rể là người khá kỹ tính, đặc biệt trong khâu chọn thiệp cưới. Được gia đình hai bên ủng hộ, tình yêu của cặp đôi càng thêm bền chặt. Sunny Đan Ngọc cho rằng đây là niềm may mắn lớn mà không phải ai cũng có được. Song Song đó, cô chia sẻ do sinh ra trong gia đình có truyền thống ngành y nhưng yêu nghệ thuật vì thế giúp cô và bạn trai gắn kết hơn. Vợ sắp cưới của diễn viên Đoàn Minh Tài thừa nhận khoảng cách tuổi tác không phải vấn đề lo ngại đối với cặp đôi. Song song đó, đây còn là điều khiến cả hai học cách hiểu nhau hơn.

Diễn viên Đoàn Minh Tài, sinh năm 1984 tại Bến Tre, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Xuất thân từ người mẫu, anh nhanh chóng khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực diễn xuất với nhiều vai diễn đa dạng, từ chính diện cho đến phản diện. Khán giả từng nhớ đến anh qua các bộ phim truyền hình như Dốc sương mù, Ngày mai ánh sáng, Lạc mất linh hồn, Trang trại hoa hồng, Vết sẹo... 

Với ngoại hình sáng và lối diễn xuất nhiều cảm xúc, Đoàn Minh Tài từng được vinh danh ở hạng mục “Nam diễn viên truyền hình được yêu thích” tại lễ trao giải Ngôi Sao Xanh. Song song với nghệ thuật, anh còn lấn sân sang kinh doanh, quản lý nhà hàng, bất động sản và tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong nhiều vai trò khác nhau. Mối tình giữa Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc kéo dài gần 6 năm và được công chúng quan tâm nhiều hơn sau màn cầu hôn lãng mạn ở Đà Lạt. Cả hai dự kiến sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 25.12.2025.

