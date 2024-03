Đoàn trong trái tim tôi: Nơi trao gửi yêu thương để người trẻ trưởng thành, cống hiến

Bén duyên với màu áo xanh của Đoàn là điều tôi không dám nghĩ tới, vì ngày trước bản thân là một người nhút nhát, chỉ biết đi học xong rồi về nhà. Và rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, nhớ lúc đó tôi học lớp 8 khi đang theo học và tập luyện tại Trường năng khiếu TDTT Long An, chập chững theo huấn luyện viên để tham gia các hoạt động thiện nguyện. Nhưng do tập luyện thể thao chuyên nghiệp nên thời gian tham gia cũng hạn chế, mãi cho đến năm lớp 10, vì ảnh hưởng bởi chấn thương nên tôi không theo tập luyện thể thao chuyên nghiệp nữa và chuyển về Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (Cần Giuộc, Long An) để tiếp tục học văn hóa.



Võ Nguyễn Hoàng Đa luôn tự hào khi được là một phần của tổ chức Đoàn trong những năm tháng thanh xuân của mình NVCC

Không còn nặng vấn đề thành tích thi đấu, tập luyện hằng ngày và chỉ tập trung vào việc học văn hóa nên tôi có thêm nhiều thời gian dành cho các hoạt động ngoại khóa và tham gia hoạt động Đoàn ở trường, xã. Qua mỗi hoạt động, tôi được thầy cô và anh chị tận tình hướng dẫn, nên bản thân cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Đến nay cũng đã gần 9 năm tôi đồng hành cùng tổ chức Đoàn, tham gia rất nhiều chiến dịch tình nguyện, mà đầu tiên là Hoa phượng đỏ và Tiếp sức mùa thi. Đây là 2 chiến dịch đã đồng hành cùng tôi trong những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường. Tôi được giao lưu, trau dồi thêm rất nhiều kỹ năng và kiến thức từ 2 chương trình này. Lên đại học, tôi lại tiếp tục có duyên tham gia công tác Đoàn, và đặc biệt hơn là biết đến tổ chức Hội Sinh viên. Năm tháng rèn luyện tại môi trường mới giúp cho thanh xuân của tôi thêm nhiều màu sắc.

Từ các chiến dịch Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện, tôi được đi nhiều nơi, làm nhiều phần việc ý nghĩa, cảm giác rất tự hào và hạnh phúc khi có thể đóng góp sức trẻ cho cộng đồng và làm thay đổi theo hướng tích cực cuộc sống của những người xung quanh. Đoàn đã đồng hành và giúp những người trẻ như tôi rất nhiều, giúp tôi thấu hiểu hơn về những khó khăn, thách thức mà bản thân cần phải vượt qua; cho tôi cơ hội được giao lưu, kết nối với những người bạn đồng hành có cùng tâm huyết, mục tiêu; cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, bài học để trưởng thành.

Hoàng Đa xông xáo trong các chiến dịch tình nguyện NVCC

Hoàng Đa góp sức phòng chống dịch Covid-19 NVCC

Nhìn thấy sự lớn mạnh lên hằng ngày của tổ chức Đoàn, từ những buổi đi học "cảm tình Đoàn" đầy ý nghĩa, những lúc được nghe giới thiệu về lịch sử vẻ vang của Đoàn hay những lúc tự mình tìm hiểu qua sách vở, báo, đài về Đoàn, về người đoàn viên đầu tiên Lý Tự Trọng hay ý nghĩa của chiếc huy hiệu Đoàn là biểu thị sức mạnh, ý chí phấn đấu của đoàn viên, thanh niên vì mục đích lý tưởng của Đoàn, tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến bước… Hòa cùng những thắng lợi đó và nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2024), là một đảng viên, tôi cảm thấy tự hào, vinh dự và xúc động khi nhìn lại quá trình phấn đấu của bản thân từ những ngày chập chững bước vào Đoàn, khoác lên mình màu áo xanh thanh niên và trưởng thành nhờ có Đoàn để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đoàn là nơi đừng ai hỏi "khi tham gia thì nhận về cái gì?", bởi rất nhiều thứ không thể nào kể hết, chỉ cần biết rằng sau khi tham gia Đoàn, ta làm được những gì, giúp những gì và mang lại cho cuộc sống này những giá trị gì. Đoàn trong tôi là thế, luôn luôn mạnh mẽ, quyết liệt như ngọn lửa cháy mãi trong lòng mỗi thanh niên.

Nhờ các hoạt động tình nguyện trong màu áo xanh thanh niên, Hoàng Đa được rèn luyện và trưởng thành NVCC

Đến với Đoàn, trong màu áo xanh, trong sự tự hào, ta hát vang khúc Đoàn ca, hát vang niềm tin, hy vọng của thanh niên, của tuổi trẻ rực rỡ. Tấm gương Bác Hồ, sự tin tưởng của Bác vào thế hệ trẻ, vào Đoàn thanh niên chính là niềm tin rực sáng cho mỗi người trẻ vững bước chân đi. Đoàn không chỉ là tình nguyện, không chỉ là yêu thương gắn kết mà còn giúp mỗi người trẻ biết mình cần thay đổi gì, nhìn về đâu và hướng mỗi người theo bước tiến tốt đẹp, tiến bộ hơn mỗi ngày. Đoàn chính là nơi gửi gắm niềm tin của Bác và cùng với đó là nơi trao gửi yêu thương cho thế hệ trẻ chúng ta trưởng thành, cống hiến và thay đổi mình tốt hơn.

Hướng tới tương lai, tôi cũng như tất cả các bạn trẻ khác luôn tự hào, vinh dự khi có Đoàn giúp đỡ, dẫn dắt và đồng hành. Tôi sẽ luôn cố gắng học tập, rèn luyện, tu dưỡng để góp phần kế thừa và phát huy truyền thống của Đoàn ngày một lớn mạnh, phát triển, vươn tầm quốc tế.