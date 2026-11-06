Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ 'may đo' giải pháp cho khách hàng

Thay vì những giải pháp bảo hiểm được thiết kế theo một khuôn mẫu chung, khách hàng ngày càng có thêm lựa chọn về phạm vi bảo vệ, thời hạn tham gia, mức phí và quyền lợi phù hợp với từng giai đoạn cuộc sống. Cùng với việc đa dạng hóa sản phẩm, các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và cải tiến dịch vụ, hướng đến trải nghiệm thuận tiện hơn trong suốt quá trình tham gia bảo hiểm.

Mức bảo vệ linh hoạt theo từng nhu cầu tài chính

Ở nhóm bảo hiểm sức khỏe, nhiều sản phẩm được thiết kế với phạm vi bảo vệ rộng và hạn mức đa dạng. AIA Việt Nam giới thiệu Bảo hiểm Sức khỏe Trọn đời, bảo vệ từ 30 ngày tuổi đến 100 tuổi, với số tiền bảo hiểm đến 1,2 tỉ đồng/năm. Prudential Việt Nam có PRUKhỏe Linh Hoạt, hạn mức từ 100 triệu đến 5 tỉ đồng/năm, cùng các quyền lợi nội trú, ngoại trú, nha khoa và thai sản.

Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ chú trọng nâng cao chất lượng tư vấn, giúp khách hàng lựa chọn giải pháp bảo vệ và tích lũy tài chính phù hợp với nhu cầu

Bảo Việt Nhân thọ phát triển An Vui Sống Khỏe+ với hạn mức chăm sóc y tế hơn 2 tỉ đồng/năm và Life Care 2.0 có mức bảo vệ đến 1,3 tỉ đồng. Techcom Life giới thiệu Infinite Care với mức bảo vệ đến 5 tỉ đồng/năm. MB Life có Điểm Tựa Viện Phí, hỗ trợ chi phí nội trú tự chi trả sau bảo hiểm y tế, với hạn mức đến 2 tỉ đồng/năm.

Các nhu cầu bảo vệ chuyên biệt cũng được chú trọng. MAP Life có sản phẩm chăm sóc thai sản; Dai-ichi Life Việt Nam bổ sung quyền lợi điều trị ung thư và sau tai nạn; Shinhan Life Việt Nam phát triển dòng S-Plus về tai nạn, bệnh hiểm nghèo và viện phí. Phú Hưng Life cung cấp giải pháp hỗ trợ chi phí y tế đến 2 tỉ đồng/năm, trong khi Generali Việt Nam ra mắt VITA - An Khỏe 365, tăng quyền lợi nội trú đối với một số bệnh lý nghiêm trọng.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ còn hướng đến mục tiêu tích lũy và bảo vệ tài chính dài hạn. AIA - Vững Tinh Hoa có mức bảo vệ tăng theo thời gian; Manulife Việt Nam phát triển Xanh Phú Quý và Xanh Phú Quý Flex, kết hợp bảo vệ sinh mạng đến 99 tuổi với đầu tư. FWD Việt Nam giới thiệu FWD Đầu tư đón đầu với bảy quỹ đầu tư và chính sách thưởng định kỳ, trong khi Prudential có PRUBảo Vệ Tối Đa 2.0.

Với nhu cầu tài chính gia đình, Bảo Việt có An Thịnh Phúc Niên và An Sinh Giáo Dục phiên bản mới; BIDV MetLife giới thiệu các sản phẩm kết hợp tích lũy, bảo vệ tài sản và chuyển giao di sản. Hanwha Life Việt Nam, Phú Hưng Life và Sun Life Việt Nam cũng phát triển các giải pháp bảo vệ, tích lũy và hưu trí phù hợp với những mục tiêu tài chính khác nhau.

Ở nhóm bảo hiểm tử kỳ, Dai-ichi Life, Shinhan Life và Prudential tiếp tục mở rộng lựa chọn bảo vệ. Đáng chú ý, Chubb Life Việt Nam hợp tác Zalopay ra mắt Nhà Mình An, cho phép khách hàng tham gia bảo hiểm tử kỳ tái tục hằng năm hoàn toàn trên điện thoại.

Số hóa trải nghiệm từ tư vấn đến chi trả quyền lợi

Song song với đổi mới sản phẩm, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đang ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng tư vấn, đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian phục vụ khách hàng.

Trong hoạt động tư vấn, Manulife triển khai GenAI M-Smart hỗ trợ tra cứu điều khoản, lập bảng minh họa; Hanwha Life ứng dụng AI H-Planner và tự động hóa quy trình, giúp phát hành hợp đồng trong khoảng 30 phút với hồ sơ đủ điều kiện. Prudential tăng cường đào tạo, chuẩn hóa hoạt động tư vấn, trong khi FWD hợp tác VIDI về đào tạo và mở rộng phân phối qua BVBank.

Ở khâu thẩm định và giải quyết quyền lợi, Techcom Life ứng dụng OnePass cùng RGA, xử lý gần 38% hồ sơ yêu cầu bảo hiểm qua nền tảng sau một tháng. MB Life tiếp nhận gần 100% hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi qua kênh điện tử. Manulife, Phú Hưng Life và Shinhan Life phát triển các nền tảng số hỗ trợ khách hàng quản lý hợp đồng, gửi yêu cầu và theo dõi quá trình xử lý. FWD triển khai giải quyết quyền lợi viện phí, phẫu thuật trong 60 phút và bồi hoàn chi phí y tế trong 4 giờ với hồ sơ đủ điều kiện.

Hoạt động chăm sóc sau bán hàng cũng được mở rộng. Dai-ichi Life thực hiện gần 450.000 cuộc gọi chăm sóc, hỗ trợ hơn 53.400 khách hàng sau chi trả; Bảo Việt nâng tỷ lệ sử dụng thường xuyên cổng thông tin khách hàng từ 50% lên 70%. BIDV MetLife phát triển MetCare, góp phần giảm khoảng 50% thủ tục giấy tờ và cung cấp tư vấn y khoa 24/7.

Trong khi đó, AIA mở rộng mạng lưới bảo lãnh viện phí đến hơn 500 cơ sở y tế; Manulife triển khai chương trình khách hàng thân thiết với ưu đãi từ hơn 200 thương hiệu. Generali nâng cấp ứng dụng GenVita và trợ lý AI Như Ý, còn Sun Life phát triển không gian trải nghiệm S.Pace tại Hà Nội.

Từ đa dạng hóa quyền lợi bảo vệ đến cải tiến quy trình tư vấn, quản lý hợp đồng và chi trả, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đang từng bước mở rộng khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Trong xu hướng đó, giá trị của một giải pháp bảo hiểm không chỉ nằm ở sự phù hợp khi tham gia, mà còn ở khả năng đáp ứng nhu cầu bảo vệ và tài chính trong suốt thời hạn hợp đồng.