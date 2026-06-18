Nhu cầu bảo vệ trước rủi ro của khách hàng giúp doanh nghiệp bảo hiểm tăng trưởng

Ngày 18.6, Vietnam Report công bố Top 10 Công ty Bảo hiểm uy tín năm 2026, ghi nhận những tín hiệu phục hồi tích cực và bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành bảo hiểm Việt Nam trong chu kỳ phát triển mới. Đồng thời, đơn vị này công bố kết quả khảo sát cho thấy các doanh nghiệp bảo hiểm tiếp tục lạc quan trong năm 2026.

Doanh nghiệp bảo hiểm kỳ vọng toàn ngành sẽ tăng trưởng từ 5 - 10% trong năm nay ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Cụ thể, báo cáo này cho rằng năm 2026, Quốc hội và Chính phủ đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10%. Trong bối cảnh đó, sự mở rộng của nền kinh tế được kỳ vọng sẽ tạo thêm nhu cầu bảo vệ tài chính cho cả doanh nghiệp và người dân, qua đó mở ra cơ hội tăng trưởng cho thị trường bảo hiểm. Bên cạnh lực đẩy từ những kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế, ngành bảo hiểm còn được tiếp thêm xung lực mạnh mẽ từ "bệ phóng thể chế" khi Quốc hội chính thức thông qua luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Kinh doanh bảo hiểm, có hiệu lực từ đầu năm 2026. Nhờ sự cộng hưởng của các yếu tố kinh tế vĩ mô, nền tảng tài chính được củng cố và môi trường hoạt động ngày càng thông thoáng, triển vọng của ngành bảo hiểm đang dần trở nên sáng sủa hơn sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài.

Theo đánh giá của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, niềm tin của khách hàng đang từng bước được cải thiện khi vai trò bảo vệ tài chính của bảo hiểm ngày càng được khẳng định rõ nét thông qua mức chi trả bồi thường tăng mạnh trong năm 2025. Sự cải thiện về niềm tin thị trường cũng được phản ánh trong kết quả khảo sát của Vietnam Report khi có tới 87,5% doanh nghiệp bảo hiểm kỳ vọng toàn ngành sẽ tăng trưởng từ 5 - 10% trong năm nay. Song song đó, có 74,8% doanh nghiệp đánh giá nhu cầu bảo vệ trước các rủi ro ngày càng gia tăng là một trong những cơ hội phát triển đáng chú ý nhất của ngành bảo hiểm trong giai đoạn hiện nay. Những biến động kinh tế toàn cầu, thiên tai cực đoan, dịch bệnh, rủi ro sức khỏe và các nguy cơ mới phát sinh từ quá trình chuyển đổi số đang khiến cả cá nhân và doanh nghiệp quan tâm nhiều hơn đến các giải pháp quản trị rủi ro và bảo vệ tài chính.

Đồng thời, 62,7% doanh nghiệp cho rằng nhận thức và hiểu biết của người dân về bảo hiểm đang ngày càng được cải thiện. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng bởi trong nhiều năm qua, một trong những rào cản lớn nhất đối với sự phát triển của thị trường bảo hiểm không nằm ở nguồn cung sản phẩm mà nằm ở mức độ thấu hiểu của khách hàng đối với vai trò và giá trị của bảo hiểm. Khi nhận thức về quản trị rủi ro, bảo vệ tài chính và lập kế hoạch dài hạn được nâng cao, khoảng cách giữa nhu cầu bảo vệ và quyết định tham gia bảo hiểm được kỳ vọng sẽ tiếp tục được thu hẹp...