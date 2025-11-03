Phó thủ tướng: Hết hạn hợp đồng, công ty bảo hiểm phải trả tiền ngay

Tiếp tục kỳ họp 10, sáng 3.11, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về 2 dự án luật, trong đó có luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Kinh doanh bảo hiểm.

Nêu những bất cập liên quan hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Thị Thủy cho biết, bà mượn một số hợp đồng bảo hiểm của các hãng khác nhau về nghiên cứu nhưng với một người có kinh nghiệm làm luật, đọc vẫn "thực sự khó hiểu".

Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Thị Thủy ẢNH: GIA HÂN

Mỗi hợp đồng bảo hiểm "dài mấy chục trang với nhiều từ ngữ chuyên ngành về tài chính, bảo hiểm". Vì khó hiểu, người mua bảo hiểm thường ủy thác niềm tin vào đội ngũ tư vấn viên, nhiều khi là bạn bè, người quen của mình.

Từ thực tiễn bất cập, bà Thủy đề nghị khi sửa luật này cần quan tâm thêm những quy định liên quan nội dung trong các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, trong đó, ngoài yêu cầu bảo đảm về tính trung thực tuyệt đối, cần bổ sung nguyên tắc về tính minh bạch của hợp đồng bảo hiểm.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị có thể giao Bộ Tài chính quy định chi tiết để thiết kế những nội dung của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và các doanh nghiệp bảo hiểm căn cứ vào đó chấp hành, nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm. Với các đại lý bảo hiểm và tư vấn viên, do người tư vấn không cụ thể nên khi xảy ra tranh chấp, phần thua thiệt thường về phía khách hàng.

Bảo hiểm 'đóng tiền vào thì dễ nhưng rút ra rất khó'

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho hay dù chưa từng mua bảo hiểm, song bà cũng đã mượn một số hợp đồng bảo hiểm về nghiên cứu. Lý do là bà nghe cử tri phản ánh rất nhiều về tình trạng "đóng tiền vào thì dễ nhưng rút ra rất khó".



Nhiều người thậm chí nản vì phải thực hiện các điều khoản trong hợp đồng với những phụ lục đi kèm rất dài nên chấp nhận mất luôn khoản tiền đã đóng.

"Chúng tôi thường xuyên làm công tác nghiên cứu và pháp luật mà để đọc và hiểu hợp đồng bảo hiểm cũng rất khó. Vì vậy, luật sửa đổi phải làm rõ nguyên tắc có đóng có hưởng và hưởng phải dễ dàng", bà Hải nêu.

Bà góp ý cần mẫu hợp đồng bảo hiểm chung đã được các cơ quan có thẩm quyền thẩm định. Mẫu này phải công khai và yêu cầu tất cả hãng bảo hiểm phải tuân thủ.

"Ví dụ hợp đồng 100 trang thì phải có 40 - 50 trang có tiêu chuẩn chung, chỉ khác nhau về đối tượng, mức đóng. Như vậy sẽ giảm thiểu rủi ro để khi có tranh chấp xảy ra không cần bàn phần chung, chỉ cần bàn phần cá thể liên quan từng đối tượng", bà Hải nêu.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc ẢNH: GIA HÂN

Phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết đây là một loại bảo hiểm kinh doanh có điều kiện, phải được cấp phép. Vì vậy, trong luật Bảo hiểm đã có một điều dành cho hợp đồng kinh tế.

Những nội dung cơ bản của các hợp đồng kinh tế được thiết kế khi được cấp phép, ví dụ bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm liên quan đến nhân thọ, sẽ do Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thẩm tra hợp đồng.

Còn việc vì sao không quy định một hợp đồng mẫu, ông Phớc lý giải nếu quy định hợp đồng mẫu sẽ làm giảm sự linh hoạt của các công ty, đặc biệt các công ty nước ngoài.

Về băn khoăn việc rút tiền nhanh hay chậm, Phó thủ tướng chia sẻ câu chuyện bản thân từng tham gia bảo hiểm và "đăng ký là rút được ngay, khi hết hạn, các công ty phải trả tiền".

Với việc sửa luật này, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh phải rất chắc chắn và thận trọng với mục tiêu tối thượng là đảm bảo minh bạch, tránh lừa đảo hay trục lợi bảo hiểm và bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm.