Doanh nghiệp bất động sản phía bắc ồ ạt Nam tiến

Nhiều "tân binh" gia nhập thị trường

Mới đây, BIM Land, công ty thành viên thuộc Tập đoàn BIM chính thức khởi công giai đoạn 1, với diện tích 85,2 ha của dự án Thanh Phú Centre Point tại xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích dự án lên đến 200 ha, với 12.000 sản phẩm, gồm 5.000 sản phẩm thấp tầng, 7.000 sản phẩm cao tầng.

Đồng thời, dự án được quy hoạch với nhiều cấu phần chức năng nhằm tạo nên một hệ sinh thái đô thị đa lớp, bao gồm trung tâm thương mại 9,5 ha, công viên trung tâm 8 ha, hồ sinh thái 3,8 ha, không gian sự kiện quy mô lớn với sức chứa lên tới 10.000 người…

Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó tổng giám đốc Tập đoàn BIM cho biết, với hơn 30 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản và kiến tạo các điểm đến, doanh nghiệp mong muốn kiến tạo một tâm điểm mới cho khu vực phía tây của TP.HCM, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và các hoạt động thương mại nhộn nhịp, qua đó góp phần nâng cao diện mạo đô thị và tạo thêm động lực phát triển cho địa phương.

Hiện Tập đoàn BIM tập trung vào 4 lĩnh vực kinh doanh, trong đó có bất động sản. Với quỹ đất hơn 9 triệu m2 tại Quảng Ninh, Phú Quốc, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Ninh Thuận, Lào và hiện mở rộng ở phía nam.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản phía bắc đã Nam tiến với hàng loạt các dự án đình đám ẢNH: XUÂN TRANG

Không chỉ Tập đoàn BIM, các ông lớn khác như Sunshine Group, T&T Group, Văn Phú Group, MIK, Ecopark... cũng Nam tiến.

Đáng chú ý là "tân binh" Văn Phú khi lần đầu gia nhập thị trường TP.HCM với dự án Vlasta Premier - Phú Thuận tại khu vực quận 7 cũ dự kiến ra mắt trong năm nay.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn phát triển các dự án tại xã Nhà Bè với diện tích khoảng 30 ha, tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỉ đồng; Tân Kiên (huyện Bình Chánh cũ), với diện tích 9,2 ha, tổng mức đầu tư khoảng 12.000 tỉ đồng; dự án tại phường Phước Thắng, với diện tích 42,4 ha, tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỉ đồng và dự án khu đô thị sinh thái tại Đồng Nai, với diện tích 120 ha, tổng mức đầu tư khoảng 20.000 tỉ đồng.

Hay Ecopark, sau thành công tại khu đô thị Ecopark Hưng Yên, doanh nghiệp này cũng đã Nam tiến với hàng loạt dự án đình đám thời gian qua tại tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai.

Trong đó, dự án Eco Retreat Long An là khu đô thị sinh thái với quy mô 220 ha nhận được sự quan tâm của nhà đầu tư phía Nam.

Xu thế tất yếu

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn, thị trường TP.HCM hội tụ dần các điều kiện nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng mới, từ tháo gỡ pháp lý, thúc đẩy đầu tư hạ tầng đến nhu cầu ở thực lớn nên với nhiều doanh nghiệp phía Bắc, đây là lựa chọn chiến lược.

Trong khi đó, chuyên gia bất động sản Trần Khánh Quang cho rằng, một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy làn sóng Nam tiến là tiềm năng phát triển hạ tầng. Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm như đường vành đai, các tuyến cao tốc, sân bay, bến cảng… đang được đẩy mạnh đầu tư đã tạo cú hích lớn cho thị trường bất động sản khu vực này.

"Miền Nam không chỉ là thị trường lớn mà còn là nơi thử nghiệm các mô hình sản phẩm mới, từ nhà ở vừa túi tiền đến khu đô thị tích hợp", ông Quang nhận xét.

Vingroup là một trong những doanh nghiệp đầu tiên Nam tiến. Trong ảnh là khu đô thị lấn biển Cần Giờ do Vingroup làm chủ đầu tư

Dù vậy, các chuyên gia cho rằng, việc Nam tiến không phải là con đường trải hoa hồng. Doanh nghiệp phía bắc phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các "ông lớn" đã có vị thế lâu năm trên sân nhà phía nam.

Tuy nhiên, việc mở rộng vào phía nam không chỉ giúp doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn thu, mà còn tạo cơ hội tiếp cận các phân khúc khách hàng mới. Đồng thời, sự tham gia của các doanh nghiệp phía bắc cũng góp phần làm tăng tính cạnh tranh, thúc đẩy thị trường phát triển minh bạch và chuyên nghiệp hơn.

Để thành công trong cuộc đua Nam tiến, doanh nghiệp cần chuẩn bị kỹ lưỡng từ nguồn lực tài chính, quỹ đất đến chiến lược sản phẩm phù hợp với nhu cầu địa phương. Đặc biệt, việc am hiểu pháp lý và xây dựng mối quan hệ với chính quyền địa phương được xem là yếu tố then chốt.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh, làn sóng Nam tiến có thể chưa tạo ra kết quả ngay lập tức. Tuy nhiên, về dài hạn, đây được xem là bước đi chiến lược nhằm tái định vị doanh nghiệp và đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường.

Làn sóng doanh nghiệp bất động sản phía bắc ồ ạt Nam tiến phản ánh sự dịch chuyển tự nhiên của dòng vốn và chiến lược kinh doanh trong bối cảnh mới. Nhưng giữa cơ hội và rủi ro, chỉ những doanh nghiệp có tầm nhìn dài hạn, hiểu thị trường và đủ năng lực mới có thể trụ vững và bứt phá tại sân chơi phía nam.