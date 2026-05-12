Doanh nghiệp công nghệ cao Trung Quốc muốn đầu tư vào TP.HCM

Chiều 12.5, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn GELEX và đoàn doanh nghiệp tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đến tìm hiểu đầu tư.

Bày tỏ sự ấn tượng trước sự phát triển của TP.HCM những năm qua, ông Wang Siyang, Giám đốc điều hành Công ty TNHH cổ phần Tập đoàn Holley, Trưởng đoàn doanh nghiệp tỉnh Chiết Giang cho biết sự phát triển này phù hợp với định hướng của các doanh nghiệp địa phương đang theo đuổi. Năm 2025, tổng sản phẩm toàn tỉnh Chiết Giang đạt 9,45 tỉ nhân dân tệ, tương đương khoảng 1.300 tỉ USD.

Ông Wang Siyang cho biết buổi làm việc nhằm tăng cường hữu nghị, thúc đẩy hiểu biết và giao lưu doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp trẻ, đồng thời tìm hiểu môi trường kinh doanh, sự phát triển đô thị, các ngành nghề công nghệ cao.

Bên cạnh đó, đoàn doanh nghiệp tỉnh Chiết Giang cũng muốn tìm kiếm cơ hội phát triển bình đẳng, bổ sung ngành nghề, chia sẻ nguồn lực, hướng đến hợp tác lâu dài với TP.HCM.

Ông Wang Siyang, Trưởng đoàn doanh nghiệp tỉnh Chiết Giang trao đổi về các định hướng hợp tác với TP.HCM

Ông Nguyễn Trọng Trung, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Điện lực GELEX, cho biết đã dẫn đoàn doanh nghiệp đi tham quan Khu Công nghiệp Long Sơn và Khu Công nghiệp Châu Đức để tìm hiểu. Trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ phối hợp Tập đoàn FPT qua tỉnh Chiết Giang tham khảo, mua giải pháp về công nghệ trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu.

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp tỉnh Chiết Giang quan tâm đến chính sách thu hút đầu tư ngành bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, internet vạn vật (IoT), đường sắt, tàu điện ngầm, logistics cũng như sự đảm bảo về cơ sở hạ tầng, điện, nguồn nhân lực.

Ông Nguyễn Trọng Trung, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Điện lực GELEX, giới thiệu các doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội đầu tư

Giải đáp các câu hỏi, ông Lê Quốc Cường, Phó trưởng ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM, cho biết doanh nghiệp công nghệ sẽ được hưởng chính sách ưu đãi theo pháp luật về khu công nghệ cao, khu công nghệ số và ưu đãi riêng của từng địa phương. Theo đó, doanh nghiệp sẽ hưởng ưu đãi về đất đai, thuế, nhập khẩu, miễn visa lao động và miễn thuế thu nhập cá nhân với chuyên gia, miễn thuế lĩnh vực nghiên cứu và phát triển (R&D).

Đặc biệt, ông Cường cho biết TP.HCM có nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao, tập trung nhiều trường đại học lớn cũng như chính sách hỗ trợ đào tạo nhân lực lĩnh vực vi mạch bán dẫn. Đây là điều kiện thuận lợi mà không phải địa phương nào cũng có được.

TP.HCM đủ điện cho các trung tâm dữ liệu

Về hạ tầng, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM Nguyễn Hữu Yên cho biết, Long Sơn và Châu Đức được quy hoạch xây dựng khu công nghệ số tập trung, sẽ được đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh. Nơi đây có các dự án giao thông kết nối như Vành đai 3, Vành đai 4, metro Suối Tiên đi Bình Dương, sân bay Long Thành, các tuyến đường sắt từ phía bắc kết nối cảng Thị Vải.

Doanh nghiệp tỉnh Chiết Giang đặt nhiều câu hỏi cho lãnh đạo TP.HCM và các sở ngành

Về năng lượng, đại diện Sở Công thương cho biết TP.HCM đã chuẩn bị nguồn điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, trong đó tính toán đến phương án nguồn cung cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Với trung tâm dữ liệu, Sở Công thương cho hay đây là những dự án mới, nhu cầu năng lượng lớn lên tới 2.000 - 3.000 MW, buộc thành phố phải bổ sung nguồn điện và quy hoạch nguồn năng lượng cho tương lai.

Hiện TP.HCM đã báo cáo Bộ Công thương điều phối nguồn điện nên doanh nghiệp có thể yên tâm đầu tư. Về giá điện, Bộ Công thương cũng đã rà soát, báo cáo Chính phủ giá điện phục vụ các trung tâm dữ liệu lớn.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà cho biết TP.HCM sẽ có nhiều ưu đãi cho nhà đầu tư chiến lược

Kết luận buổi làm việc, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà cho biết địa phương đang tích cực hoàn thiện khung pháp lý, đặc biệt là tham mưu xây dựng luật Đô thị đặc biệt và đẩy nhanh tiến độ các khu công nghệ số tập trung.

Những nỗ lực này nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch với các chính sách ưu đãi vượt trội, sẵn sàng quỹ đất sạch và hạ tầng kỹ thuật chuẩn quốc tế để chào đón các nhà đầu tư chiến lược.

Lãnh đạo TP.HCM chụp hình lưu niệm cùng đoàn doanh nghiệp tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc)

Ông Hà đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ cùng các sở, ngành chủ động làm đầu mối, tiếp tục giữ liên lạc chặt chẽ với Tập đoàn GELEX và các doanh nghiệp tỉnh Chiết Giang. Các cơ quan chức năng cần hướng dẫn chi tiết thủ tục hành chính, cung cấp đầy đủ thông tin về quỹ đất, chính sách ưu đãi và hỗ trợ tối đa để doanh nghiệp sớm tiến hành khảo sát thực tế và ra quyết định đầu tư.

"TP.HCM kỳ vọng trong thời gian tới sẽ chính thức đón nhận các dự án đầu tư công nghệ cao từ doanh nghiệp tỉnh Chiết Giang, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa các bên ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực", ông Hà bày tỏ.