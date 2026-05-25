Doanh nghiệp ‘đau đầu’ vì hàng nhái tràn lan trên sàn thương mại điện tử

Cuối năm ngoái, chị Thu Hiền (P.Hà Đông, Hà Nội) mua 1 chiếc đệm nhãn hiệu Everon trên một sàn thương mại điện tử, với mức giá 1,9 triệu đồng. Dù mẫu mã y hệt, nhưng khi sử dụng một thời gian ngắn, chị nhận thấy khác hẳn so với chiếc đệm cũ cùng thương hiệu.

“Nhìn bề ngoài y hệt, giá rẻ bằng một nửa, người bán cam kết hàng chính hãng và giải thích giá rẻ hơn do đang đợt sale off (giảm giá) nên tôi cũng tin tưởng”, chị Hiền chia sẻ.

Giá bán trên trang chính hãng của Everon là 3,4 triệu đồng (phải) nhưng cùng loại hàng trên trang thương mại điện tử chỉ có giá 1,9 triệu đồng ẢNH CHỤP MÀN HÌNH: M.H

Trên thực tế, mẫu đệm cao 9 cm, kích cỡ 160x190 cm trên trang web chính thức của Everon có giá hơn 3,4 triệu đồng (sau khi trừ chiết khấu 20%). Song, cùng mẫu này trên một sàn thương mại điện tử, có cửa hàng chỉ rao bán với mức giá 1,8 - 1,9 triệu đồng. Đáng nói, nếu nhìn hình dáng bên ngoài, người mua rất khó phân biệt.

Đánh vào tâm lý ham rẻ của nhiều người tiêu dùng, các sản phẩm hàng giả, hàng nhái vẫn được bán tràn lan cả ở các cửa hàng lẫn trên mạng. Lọc các sản phẩm với từ khóa “Everon” trên các sàn thương mại điện tử sẽ ra hàng loạt cửa hàng với mức giá chênh lệch đến khó hiểu.

Thông tin với Thanh Niên, đại diện Công ty CP Everpia Việt Nam (công ty mẹ sở hữu nhãn hiệu Everon), các cửa hàng bán hàng giả, hàng nhái sản phẩm rất nhiều cả trực tiếp lẫn trên sàn thương mại điện tử. Everpia đã có nhiều công văn gửi các sàn như Shopee, Lazada, TikTok đề nghị xử lý. Trong công văn gửi Shopee, Everpia cho biết đã mở rộng hoạt động kinh doanh qua sàn này, cung cấp các văn bằng sở hữu trí tuệ, hồ sơ, tài liệu hàng hóa và cam kết bán hàng chính hãng.

Dù vậy, doanh nghiệp này cho biết “thường xuyên phải đối mặt với tình trạng hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ mang thương hiệu Everon được bán hàng loạt, công khai trên nền tảng Shopee”.

Everpia cũng đã tổng hợp hơn 40 cửa hàng online bán hàng giả, hàng nhái gửi các sàn và cơ quan quản lý. Song sau khi các cửa hàng bán hàng nhái, hàng giả này bị khóa tài khoản thì một thời gian ngắn sau đó lại có các cửa hàng khác mọc lên với một cái tên mới, tiếp tục bán tràn lan.

Kiểm soát, phát hiện, xử lý hàng giả khó khăn

Đáng nói, theo đại diện Everpia, nếu hàng giả khá lộ liễu khi thay tên Everon thành Eveton, thì hàng nhái lại tinh vi hơn rất nhiều khi nhái gần như giống hệt hình dáng sản phẩm. Đơn cử như với mặt hàng đệm, hàng nhái đôi khi giống hàng thật từ dây khóa, óc khóa, ốp góc đến dấu đỏ từng miếng đệm.

Sản phẩm gạo ST Sóc Trăng có hình dáng nhái các thương hiệu nổi tiếng ẢNH: M.H

Bản thân doanh nghiệp này từng mua một sản phẩm hàng nhái để kiểm nghiệm, thì thấy hàng nhái gần như y hệt, khiến người tiêu dùng rất khó phân biệt. Chỉ khi mở lớp đệm bên trong mới thấy phần xơ rởm, kém chất lượng. Hay vỏ đệm, vỏ chăn được quảng cáo là vải tencel, nhưng thực tế đều pha trộn poly, không phải vỏ tencel 100% như chính hãng.

Không chỉ thương hiệu Everon, nhiều thương hiệu nội địa khác cũng đau đầu với tình trạng hàng giả, hàng nhái tràn lan. Chỉ cần tìm từ khóa “gạo ST25 ông Cua” sẽ thấy cả trăm shop online trên các sàn thương mại điện tử với mức giá chênh lệch khá nhiều khiến người tiêu dùng hoa mắt. Bao bì được làm “na ná” với tên gọi gây nhầm lẫn, nên nếu không chú ý, người mua rất dễ mua phải sản phẩm nhái.

Tại tọa đàm cuối tuần trước của Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Thành Nam, Phó cục trưởng Cục Quản lý - Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), cho biết tính từ ngày 1.3 đến nay, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra gần 37.800 vụ việc, phát hiện 35.139 vụ vi phạm.

Đáng chú ý, tình trạng hàng giả hiện nay đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Nhiều cơ sở sử dụng bao bì được in ấn rất tinh vi, thậm chí đẹp hơn hàng chính hãng, đồng thời tự công bố thành phần sản phẩm. Sau khi kiểm tra, nếu chất lượng thực tế thấp hơn 70% so với công bố thì được xác định là hàng giả.

"Khó khăn lớn nhất hiện nay là hoạt động buôn bán hàng giả trên nền tảng thương mại điện tử. Công tác quản lý lĩnh vực này đòi hỏi phương thức đồng bộ và cách tiếp cận mới trong bối cảnh quy mô thương mại điện tử đạt khoảng 20 - 30 tỉ USD mỗi năm và tiếp tục tăng trưởng rất nhanh”, ông Nam cho hay.