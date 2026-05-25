Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Doanh nghiệp ‘đau đầu’ vì hàng nhái tràn lan trên sàn thương mại điện tử

Mai Hà
Mai Hà
25/05/2026 11:20 GMT+7

Cùng mẫu đệm y hệt từ kích thước đến màu sắc vải bọc, song giá bán của hàng nhái chỉ bằng một nửa so với hàng chính hãng. Đáng nói, hàng nhái, hàng giả được bán tràn lan trên các sàn thương mại điện tử.

Cuối năm ngoái, chị Thu Hiền (P.Hà Đông, Hà Nội) mua 1 chiếc đệm nhãn hiệu Everon trên một sàn thương mại điện tử, với mức giá 1,9 triệu đồng. Dù mẫu mã y hệt, nhưng khi sử dụng một thời gian ngắn, chị nhận thấy khác hẳn so với chiếc đệm cũ cùng thương hiệu. 

“Nhìn bề ngoài y hệt, giá rẻ bằng một nửa, người bán cam kết hàng chính hãng và giải thích giá rẻ hơn do đang đợt sale off (giảm giá) nên tôi cũng tin tưởng”, chị Hiền chia sẻ.

Doanh nghiệp ‘đau đầu’ vì hàng nhái tràn lan trên sàn TMĐT - Ảnh 1.
Doanh nghiệp ‘đau đầu’ vì hàng nhái tràn lan trên sàn TMĐT - Ảnh 2.

Giá bán trên trang chính hãng của Everon là 3,4 triệu đồng (phải) nhưng cùng loại hàng trên trang thương mại điện tử chỉ có giá 1,9 triệu đồng

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH: M.H

Trên thực tế, mẫu đệm cao 9 cm, kích cỡ 160x190 cm trên trang web chính thức của Everon có giá hơn 3,4 triệu đồng (sau khi trừ chiết khấu 20%). Song, cùng mẫu này trên một sàn thương mại điện tử, có cửa hàng chỉ rao bán với mức giá 1,8 - 1,9 triệu đồng. Đáng nói, nếu nhìn hình dáng bên ngoài, người mua rất khó phân biệt.

Đánh vào tâm lý ham rẻ của nhiều người tiêu dùng, các sản phẩm hàng giả, hàng nhái vẫn được bán tràn lan cả ở các cửa hàng lẫn trên mạng. Lọc các sản phẩm với từ khóa “Everon” trên các sàn thương mại điện tử sẽ ra hàng loạt cửa hàng với mức giá chênh lệch đến khó hiểu. 

Thông tin với Thanh Niên, đại diện Công ty CP Everpia Việt Nam (công ty mẹ sở hữu nhãn hiệu Everon), các cửa hàng bán hàng giả, hàng nhái sản phẩm rất nhiều cả trực tiếp lẫn trên sàn thương mại điện tử. Everpia đã có nhiều công văn gửi các sàn như Shopee, Lazada, TikTok đề nghị xử lý. Trong công văn gửi Shopee, Everpia cho biết đã mở rộng hoạt động kinh doanh qua sàn này, cung cấp các văn bằng sở hữu trí tuệ, hồ sơ, tài liệu hàng hóa và cam kết bán hàng chính hãng.

Dù vậy, doanh nghiệp này cho biết “thường xuyên phải đối mặt với tình trạng hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ mang thương hiệu Everon được bán hàng loạt, công khai trên nền tảng Shopee”.

Everpia cũng đã tổng hợp hơn 40 cửa hàng online bán hàng giả, hàng nhái gửi các sàn và cơ quan quản lý. Song sau khi các cửa hàng bán hàng nhái, hàng giả này bị khóa tài khoản thì một thời gian ngắn sau đó lại có các cửa hàng khác mọc lên với một cái tên mới, tiếp tục bán tràn lan.

Kiểm soát, phát hiện, xử lý hàng giả khó khăn

Đáng nói, theo đại diện Everpia, nếu hàng giả khá lộ liễu khi thay tên Everon thành Eveton, thì hàng nhái lại tinh vi hơn rất nhiều khi nhái gần như giống hệt hình dáng sản phẩm. Đơn cử như với mặt hàng đệm, hàng nhái đôi khi giống hàng thật từ dây khóa, óc khóa, ốp góc đến dấu đỏ từng miếng đệm. 

Doanh nghiệp ‘đau đầu’ vì hàng nhái tràn lan trên sàn TMĐT - Ảnh 3.

Sản phẩm gạo ST Sóc Trăng có hình dáng nhái các thương hiệu nổi tiếng

ẢNH: M.H

Bản thân doanh nghiệp này từng mua một sản phẩm hàng nhái để kiểm nghiệm, thì thấy hàng nhái gần như y hệt, khiến người tiêu dùng rất khó phân biệt. Chỉ khi mở lớp đệm bên trong mới thấy phần xơ rởm, kém chất lượng. Hay vỏ đệm, vỏ chăn được quảng cáo là vải tencel, nhưng thực tế đều pha trộn poly, không phải vỏ tencel 100% như chính hãng.

Không chỉ thương hiệu Everon, nhiều thương hiệu nội địa khác cũng đau đầu với tình trạng hàng giả, hàng nhái tràn lan. Chỉ cần tìm từ khóa “gạo ST25 ông Cua” sẽ thấy cả trăm shop online trên các sàn thương mại điện tử với mức giá chênh lệch khá nhiều khiến người tiêu dùng hoa mắt. Bao bì được làm “na ná” với tên gọi gây nhầm lẫn, nên nếu không chú ý, người mua rất dễ mua phải sản phẩm nhái.

Tại tọa đàm cuối tuần trước của Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Thành Nam, Phó cục trưởng Cục Quản lý - Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), cho biết tính từ ngày 1.3 đến nay, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra gần 37.800 vụ việc, phát hiện 35.139 vụ vi phạm.

Đáng chú ý, tình trạng hàng giả hiện nay đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Nhiều cơ sở sử dụng bao bì được in ấn rất tinh vi, thậm chí đẹp hơn hàng chính hãng, đồng thời tự công bố thành phần sản phẩm. Sau khi kiểm tra, nếu chất lượng thực tế thấp hơn 70% so với công bố thì được xác định là hàng giả.

"Khó khăn lớn nhất hiện nay là hoạt động buôn bán hàng giả trên nền tảng thương mại điện tử. Công tác quản lý lĩnh vực này đòi hỏi phương thức đồng bộ và cách tiếp cận mới trong bối cảnh quy mô thương mại điện tử đạt khoảng 20 - 30 tỉ USD mỗi năm và tiếp tục tăng trưởng rất nhanh”, ông Nam cho hay.

Tin liên quan

Mạnh tay truy quét hàng nhái, giả

Mạnh tay truy quét hàng nhái, giả

Dù Chính phủ và các cơ quan quản lý đã nỗ lực thực hiện nhiều đợt cao điểm truy quét hàng giả, nhưng đến thời điểm hiện nay, nạn hàng giả vẫn đang gây nhức nhối và cần liều thuốc đặc trị mạnh tay hơn nữa.

Khám phá thêm chủ đề

hàng nhái hàng giả Thương mại điện tử Shopee Lazada TikTok
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận