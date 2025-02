Doanh nghiệp dệt may ăn nên làm ra, đặt kế hoạch lãi lớn năm nay

Sau năm 2024 với kết quả kinh doanh khả quan, nhiều doanh nghiệp dệt may cho biết đã có đơn hàng xuất khẩu đến hết quý 2/2025 và cũng tự tin đặt ra kế hoạch tăng trưởng cao cho năm mới 2025. Chẳng hạn, Hội đồng quản trị Công ty CP May Sông Hồng (mã chứng khoán MSH) vừa thông qua kế hoạch năm 2025 với tổng doanh thu kỳ vọng đạt 5.500 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 600 tỉ đồng, lần lượt tăng 4% và 11% so với kết quả năm vừa qua.

Nhiều doanh nghiệp dệt may đặt kế hoạch lãi lớn năm 2025 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Tổng công ty May 10 (mã chứng khoán M10) lên kế hoạch tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận năm 2025 bất chấp dự báo khó khăn từ thị trường. Lãnh đạo công ty ngay từ đầu năm đã đặt ra các chỉ tiêu chính như doanh thu đạt 5.055 tỉ đồng, tăng 7,4% so với năm 2024; lợi nhuận đạt 135 tỉ đồng, tăng 3% so với năm 2024.

Hay Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ (mã chứng khoán STK) vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2025 với những mục tiêu nhiều tham vọng. Cụ thể, STK kỳ vọng doanh thu thuần dự kiến sẽ đạt 3.270 tỉ đồng, tăng hơn 170% so với năm 2024. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế là 310 tỉ đồng, gấp 6,8 lần so với mức thực hiện được năm 2024. Nếu kế hoạch này thực sự thành hiện thực, STK sẽ thiết lập kỷ lục mới về doanh thu và lợi nhuận trong suốt 25 năm hoạt động.

Riêng Tổng công ty CP Dệt may Hòa Thọ (mã chứng khoán HTG) đặt mục tiêu doanh thu ở mức 5.050 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế là 350 tỉ đồng, đi ngang so với mức nền cao của năm 2024. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu được đặt mục tiêu tăng trưởng 3%, lên mức 255 triệu USD. Tổng công ty cũng đặt mục tiêu chia cổ tức năm 2025 với tỷ lệ từ 25 - 50%...

Năm 2024, ngành dệt may Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu 44 tỉ USD, tăng 11% so với năm 2023, đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu hàng dệt may, sau Trung Quốc và vượt lên Bangladesh. Năm 2025, ngành dệt may đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 47 - 48 tỉ USD. Tín hiệu tăng trưởng thị trường dệt may ngày càng tốt hơn khi một số thị trường nhập khẩu chủ đạo Mỹ, châu Âu (EU), Nhật Bản…đang tiếp tục ghi nhận sự phục hồi kinh tế, nhu cầu tiêu dùng tăng, tồn kho giảm mạnh.