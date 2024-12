Các 'ông lớn' dệt may dồn dập báo lãi

Năm 2024, ngành dệt may tăng trưởng khá với kim ngạch xuất khẩu đạt 44 tỉ USD, tăng 11,26% so với năm 2023. Nhiều doanh nghiệp đã báo lãi của cả năm như Tổng công ty CP Dệt May Hòa Thọ (mã chứng khoán HTG) mới tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025. Theo đó, công ty ước tính doanh thu cả năm đạt 4.950 tỉ đồng, vượt 10% kế hoạch năm và lợi nhuận ước đạt 336 tỉ đồng, vượt 53% so với kế hoạch năm. Đây là mức lợi nhuận kỷ lục trong lịch sử hoạt động của công ty dệt may này.

Mới đây, công ty cũng đã thông báo sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2/2024 tỷ lệ 30% (3.000 đồng cho mỗi cổ phiếu), tương ứng dự chi hơn 108 tỉ đồng. Cộng với đợt đầu tạm ứng 10% (thanh toán ngày 26.7), tổng tỷ lệ tạm ứng cổ tức của Hòa Thọ đến nay đạt 40%, cao hơn mức 35% năm 2023.

Nhiều doanh nghiệp dệt may báo doanh thu và lợi nhuận năm 2024 ở mức cao ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

"Ông lớn" của ngành dệt may là Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex - mã chứng khoán VGT) cho hay không có đơn vị nào bị lỗ trong năm 2024. Toàn tập đoàn ước tính doanh thu hợp nhất cả năm đạt 18.100 tỉ đồng, tăng gần 3% so với năm trước. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước 740 tỉ đồng, tăng 37,5% so với cùng kỳ năm trước. Vinatex nhận định thách thức của năm 2025 cũng sẽ không ít hơn các năm vừa qua. Kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định, sự phục hồi trở lại của các đối thủ cạnh tranh sau một năm bất ổn sẽ đưa nguồn cung trở lại rất lớn. Tuy nhiên, bên cạnh đó là những điểm sáng trước đà phục hồi mạnh mẽ của các đơn hàng, Vinatex đặt mục tiêu phấn đấu tăng 6% về doanh thu và 10% về lợi nhuận so với năm 2024.

Hay Công ty CP Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công (mã chứng khoán TCM) cũng vừa công bố kết quả kinh doanh sau 11 tháng với doanh thu gần 3.481 tỉ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023 và thực hiện 94% kế hoạch năm. Lợi nhuận lũy kế 11 tháng đạt 263,2 tỉ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước và đã vượt 63% kế hoạch cả năm. Công ty cũng cho biết đến thời điểm hiện tại đã kín đơn hàng cho quý 1/2025 và đang tiếp nhận đơn hàng quý 2/2025.

Một doanh nghiệp khác là Tổng công ty CP Phong Phú (mã chứng khoán PPH) cũng công bố hoàn thành kế hoạch năm với doanh thu ước đạt 2.550 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 352 tỉ đồng, tăng lần lượt 21% và 10% so với năm 2023. Năm 2025, công ty đặt ra kế hoạch tổng doanh thu đạt 2.600 tỉ đồng, lợi nhuận 355 tỉ đồng...