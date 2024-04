Doanh nghiệp điều chỉnh phụ tải, tiết kiệm được 15% tiền điện

Ông Võ Quang Lâm, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cho rằng doanh nghiệp nên sử dụng chương trình điều chỉnh phụ tải điện (Demand Response - DR) để chủ động điều chỉnh nhu cầu sử dụng điện được cung cấp từ hệ thống điện quốc gia theo các tín hiệu về giá điện hoặc khuyến khích khi có yêu cầu của đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

Theo thống kê của ngành điện, một số doanh nghiệp tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện, đã tiết giảm được 25 - 30% tổng công suất tiêu thụ điện. Từ đó tiết kiệm được gần 15% tiền điện.

Hiện nguồn cung ứng điện gặp nhiều thách thức do các yếu tố thời tiết cực đoan, thủy văn diễn biến theo chiều hướng bất lợi ảnh hưởng đến nguồn thủy điện; sự phụ thuộc ngày càng lớn vào năng lượng sơ cấp nhập khẩu; nguồn điện gió, điện mặt trời vẫn còn hạn chế do thiếu cơ chế; nhiệt điện gặp nhiều khó khăn trong mở rộng đầu tư… Trong khi đó, nhu cầu sử dụng điện vẫn tiếp tục tăng ở mức cao dẫn đến việc cả nước đang đối mặt với những nguy cơ lớn trong đảm bảo an ninh cung cấp điện.

Tổng công ty Điện lực TP.HCM cho biết, nhu cầu tiêu thụ điện tại TP.HCM tăng liên tục trong 3 tháng qua và dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục 100 triệu kWh/ngày vào tháng 5. Đến nay, Tổng công ty đã ký thỏa thuận điều chỉnh phụ tải với 1.571 khách hàng sản xuất công nghiệp và thương mại dịch vụ lớn.



"Việc đưa ra các giải pháp điều chỉnh phụ tải điện và tiết giảm sử dụng điện tối đa trong các giờ cao điểm, đưa việc tiết kiệm điện trở thành thói quen thường xuyên của mỗi người, mỗi nhà, mỗi cơ sở kinh doanh, sản xuất là những vấn đề được cần ưu tiên. Ngành điện xem đây giải pháp quan trọng, cấp bách nhằm tiếp tục duy trì ổn định an ninh năng lượng”, đại diện Tổng công ty Điện lực TP.HCM nhấn mạnh.

Đại diện khách hàng sử dụng điện lớn, ông Trần Hoài Nam, Phó chủ tịch Hội Doanh nghiệp cơ khí điện TP.HCM đề xuất, với những doanh nghiệp triển khai hiệu quả tiết kiệm điện, nhà nước nên có chính sách cụ thể ưu đãi với hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nhằm khuyến khích thiết thực. Cụ thể, có thể hỗ trợ doanh nghiệp ưu đãi về thuế, vốn vay, thậm chí đối với dự án thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được xem xét, hỗ trợ kinh phí từ chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Đại diện Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương) cũng cho rằng, điều chỉnh phụ tải điện là chương trình trọng tâm, chiến lược trong chương trình quốc gia về điều chỉnh phụ tải điện với kế hoạch phấn đấu giảm ít nhất 30% công suất phụ tải đỉnh so với mục tiêu của chương trình quốc gia về DSM, tương ứng 90 MW vào năm 2020, 300 MW vào năm 2025 và 600 MW vào năm 2030; góp phần cải thiện hệ số phụ tải hệ thống điện quốc gia; giúp giảm tổn thất truyền tải trên lưới điện và đặc biệt giảm nhu cầu về vốn đầu tư hệ thống điện, giúp giảm áp lực tăng giá điện...