Du lịch Câu chuyện du lịch

Doanh nghiệp du lịch đang 'gồng lỗ'

Lê Nam
19/03/2026 10:52 GMT+7

Sáng 19.3, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Trần Hoàng Phương, Giám đốc Golden Smile Travel, cho biết dịp lễ 30.4 - 1.5 năm nay, doanh nghiệp lữ hành đang chịu áp lực rất lớn khi chi phí vận hành tour tăng mạnh, đặc biệt là giá vé máy bay.

Theo ông Phương, mặt bằng giá tour năm nay tăng phổ biến từ 10 - 15% đối với nhiều tuyến, tuy nhiên có những tuyến tăng mạnh hơn, dao động từ 15 - 30%. Riêng một số thị trường như Trung Quốc, mức tăng khoảng 10 - 15%, tùy hành trình. Ví dụ, một tour đi Thượng Hải trước đây giá khoảng 15 triệu đồng thì nay tăng lên khoảng 16,5 - 17 triệu đồng. Những tour giá 20 triệu đồng cũng có thể tăng lên 22 triệu đồng. Nguyên nhân chính đến từ giá vé máy bay tăng mạnh, có thời điểm tăng tới 30%, chiếm khoảng 50% giá tour. Khi chi phí đầu vào tăng đột ngột, giá tour buộc phải điều chỉnh theo.

Nhưng khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp không chỉ là chi phí tăng, mà còn nằm ở cơ chế điều chỉnh giá sát ngày bay của các hãng hàng không.

"Thông thường, doanh nghiệp đặt cọc vé trước, đến khoảng 15 ngày trước ngày khởi hành mới phải thanh toán toàn bộ. Nhưng hiện nay, giá vé được tính theo thời điểm xuất vé, nghĩa là đến sát ngày, giá tăng bao nhiêu thì doanh nghiệp phải chịu bấy nhiêu", ông nói.

Điều này khiến nhiều công ty rơi vào thế bị động. Với những tour đã bán cho khách từ trước 3 đến 6 tháng, doanh nghiệp đã chốt giá và nhận cọc, nhưng khi chi phí tăng, không thể dễ dàng điều chỉnh lại giá với khách.

"Không thể mở lời xin khách trả thêm tiền, vì họ đã đặt tour từ trước. Nếu tăng giá, khách có thể hủy tour hoặc đi với tâm lý không thoải mái. Vì vậy, nhiều trường hợp doanh nghiệp buộc phải bù lỗ để giữ uy tín", ông Phương chia sẻ.

Theo vị này, tình trạng trên diễn ra trên diện rộng, không chỉ riêng Golden Smile mà hầu hết các doanh nghiệp lữ hành đều gặp phải trong mùa cao điểm năm nay.

Giá tour dịp 30.4 - 1.5 tăng, doanh nghiệp lữ hành chịu áp lực lớn

Ở một số thị trường xa như châu Âu hoặc Mỹ, khi giá vé tăng quá cao, doanh nghiệp thậm chí phải tạm ngừng bán hoặc chỉ giữ booking vì không thể bán được vì giá quá cao. Với lượng khách đặt trước lên đến hàng trăm, thậm chí hàng nghìn khách, áp lực tài chính trong giai đoạn này là rất lớn. "Doanh nghiệp phải gồng lỗ để qua mùa cao điểm, vì đoàn đã chốt thì vẫn phải triển khai", ông nói.

Thực tế, xu hướng chi phí tăng cũng được nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành ghi nhận. Đại diện Vietravel cho biết giá tour dịp lễ năm nay tăng khoảng 10 - 20% tùy tuyến, chủ yếu do giá vé máy bay và các chi phí đầu vào leo thang. 

Trong khi đó, BenThanh Tourist cũng ghi nhận mức tăng tương tự, với vé máy bay nội địa tăng 10 - 20% và quốc tế tăng 5 - 10% so với trước. TransViet Travel cũng cho hay, giá tour nhìn chung tăng phổ biến từ 10 - 15%. Dù vậy, các doanh nghiệp đều đã chủ động đàm phán sớm với đối tác, tối ưu chi phí để hạn chế mức tăng và tránh tác động mạnh đến nhu cầu của du khách.

Khảo sát thị trường cho thấy, tour nội địa bằng đường hàng không hiện dao động từ 8,9 - 12,99 triệu đồng; tour đường bộ từ 1,59 - 5,99 triệu đồng. Với thị trường quốc tế, tour Đông Nam Á từ 5,59 - 25,99 triệu đồng, Đông Bắc Á từ 16,99 - 29,99 triệu đồng, trong khi tour châu Âu có thể vượt 120 triệu đồng.

