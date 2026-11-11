Doanh nghiệp FDI mắc kẹt ở cụm công nghiệp, Đà Nẵng ra 'tối hậu thư' tháo gỡ

Doanh nghiệp mắc kẹt do thiếu hạ tầng

Ngày 11.11, tại UBND phường Bàn Thạch, ông Phan Thái Bình, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư để rà soát, xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai Cụm công nghiệp Đồi 30 (xã Chiên Đàn).

Nhiều doanh nghiệp nước ngoài đã đầu tư nhà xưởng, dây chuyền sản xuất tại Cụm công nghiệp Đồi 30 nhưng chưa thể hoạt động do vướng hạ tầng ẢNH: HUY ĐẠT

Đây là cụm công nghiệp đang gặp nhiều khó khăn về thủ tục pháp lý, đất đai và hạ tầng kỹ thuật. Như Thanh Niên đã phản ánh, nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), thuộc diện doanh nghiệp thứ cấp thuê đất lại của chủ đầu tư, đã đầu tư dây chuyền sản xuất, chi trả lương và đóng bảo hiểm để đào tạo hàng trăm công nhân suốt gần 1 năm nhưng vẫn chưa thể đưa nhà máy vào vận hành.

Một trong những nguyên nhân là do hệ thống xử lý nước thải tập trung chưa được chủ đầu tư hoàn thiện theo quy định, khiến doanh nghiệp thứ cấp gặp khó trong việc hoàn tất thủ tục vận hành.

Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình chủ trì họp tháo gỡ vướng mắc tại Cụm công nghiệp Đồi 30 ẢNH: HUY ĐẠT

Tại cuộc họp, ông Mai Thành Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Phú Ninh (chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp), cho rằng việc chậm hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung xuất phát từ khó khăn trong bàn giao mặt bằng. Diện tích thực tế được bàn giao mới khoảng 15 ha đất công nghiệp trên tổng diện tích 30,47 ha theo quyết định thành lập, gây khó khăn về mặt bằng và nguồn vốn triển khai các công trình hạ tầng.

Bên cạnh đó, việc các khoản hỗ trợ đầu tư hạ tầng vướng mắc qua thanh tra cũng ảnh hưởng đến khả năng cân đối tài chính.

Ông Mai Thành Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Phú Ninh, nêu ý kiến tại buổi làm việc ẢNH: HUY ĐẠT

Trong khi đó, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh hệ thống xử lý nước thải tập trung là hạng mục bắt buộc đối với cụm công nghiệp trước khi tiếp nhận các dự án thứ cấp. Sở yêu cầu chủ đầu tư phải bảo đảm nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn môi trường và cho rằng việc chậm hoàn thiện công trình này thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư hạ tầng theo cam kết ban đầu.

Ông Huỳnh Tuấn Nhật, Phó chủ tịch UBND xã Chiên Đàn, cho biết địa phương đã bố trí khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, thời gian qua, việc giải tỏa chưa thể triển khai do chủ đầu tư chưa phối hợp thực hiện, dẫn đến tiến độ bàn giao mặt bằng bị chậm trễ.

Ông Huỳnh Tuấn Nhật, Phó chủ tịch UBND xã Chiên Đàn, phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: HUY ĐẠT

Tại buổi làm việc, ông Nhật cho biết UBND xã Chiên Đàn cùng các sở, ngành của thành phố Đà Nẵng đã nhiều lần mời đại diện Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Phú Ninh làm việc để trao đổi, tìm hướng tháo gỡ khó khăn. Tuy nhiên, đại diện doanh nghiệp nhiều lần vắng mặt, chưa thể hiện thiện chí phối hợp với chính quyền địa phương trong quá trình giải quyết các vướng mắc.

Đại diện UBND xã Chiên Đàn đề nghị Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Phú Ninh chủ động, thiện chí phối hợp với chính quyền địa phương trong thời gian tới, bởi sự hợp tác của doanh nghiệp là điều kiện cần thiết để giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Công ty TNHH Visual Comfort Việt Nam đã đầu tư dây chuyền sản xuất, đào tạo công nhân nhưng chưa thể đưa nhà máy vào hoạt động do vướng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại Cụm công nghiệp Đồi 30 ẢNH: HUY ĐẠT

Không đủ năng lực thì nên trả lại dự án

Qua rà soát các vướng mắc tại Cụm công nghiệp Đồi 30, đại diện các sở, ngành cho biết cần tập trung xử lý 5 nhóm vấn đề, gồm: ranh giới dự án và thủ tục bàn giao mặt bằng; bồi thường, giải phóng mặt bằng; điều chỉnh tiến độ và phân kỳ đầu tư; hoàn thiện hạ tầng giao thông, hệ thống xử lý nước thải tập trung; xử lý khoản hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật vượt quy định khoảng 15 tỉ đồng.

Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp với chủ đầu tư rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý, quyết định thành lập và quy hoạch chi tiết để thống nhất diện tích, ranh giới dự án. Các địa phương và đơn vị liên quan phải tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ bàn giao đất.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao làm việc với chủ đầu tư hạ tầng và các nhà đầu tư thứ cấp để rà soát hồ sơ môi trường, quy mô, công suất và phương án xử lý nước thải, bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật.

Đáng chú ý, lãnh đạo thành phố yêu cầu làm rõ phương án đầu tư theo quy mô hiện trạng khoảng 15 ha hoặc mở rộng lên 34 ha theo quy hoạch. Trường hợp giữ quy mô hiện trạng thì không phát triển mới, không thu hút thêm nhà đầu tư và không phát sinh nước thải mới. Khi mở rộng lên 34 ha, chủ đầu tư bắt buộc phải hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xử lý nước thải đạt chuẩn.

Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình phát biểu kết luận tại buổi làm việc ẢNH: HUY ĐẠT

Về tiến độ, ông Phan Thái Bình đưa ra "tối hậu thư": trước ngày 17.11, chủ đầu tư phải phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND xã Chiên Đàn, UBND xã Phú Ninh triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Trước ngày 30.11, nhà đầu tư phải hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh gửi địa phương để trình cấp có thẩm quyền. Toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng phải hoàn thành chậm nhất vào tháng 6.2027.

Ông Phan Thái Bình cho rằng, nếu chủ đầu tư không đủ năng lực hoặc tiếp tục chậm trễ thì nên trả lại dự án để thành phố có phương án xử lý dứt điểm những tồn tại tại Cụm công nghiệp Đồi 30.

Đối với khoản kinh phí hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật vượt quy định, Phó chủ tịch UBND thành phố giao Sở Tài chính phối hợp các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, đối chiếu quy định để tham mưu phương án xử lý. Chủ đầu tư cũng phải hoàn thiện hồ sơ gia hạn dự án, làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ, trong đó có việc chậm bàn giao đất và giải phóng mặt bằng.