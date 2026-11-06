Người dân sống khổ vì trại heo ở Đà Nẵng xả thải

Người dân nhiều lần phản ánh, ô nhiễm vẫn tiếp diễn

Ngày 6.11, Báo Thanh Niên tiếp nhận phản ánh của người dân tại tổ dân phố Phú Thượng (phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng) về tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài liên quan đến một trại heo do ông N.V.T làm chủ.

Ghi nhận thực tế của PV Thanh Niên, nước thải và phân heo từ khu vực chuồng nuôi heo được xả trực tiếp ra cống thoát nước chung, khiến dòng nước chuyển màu đen, bốc mùi hôi thối. Đáng chú ý, khu vực xung quanh chuồng nuôi hàng chục con heo không có hệ thống mương thu gom chất thải đảm bảo. Phân và nước thải chăn nuôi phát tán ra môi trường, chảy vào hệ thống thoát nước của khu dân cư.

Khu vực chuồng nuôi heo của hộ ông N.V.T, nơi người dân phản ánh tình trạng xả thải gây ô nhiễm kéo dài ẢNH: HUY ĐẠT

Tình trạng này khiến khu vực xung quanh trại heo thường xuyên có mùi hôi khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân lân cận. Người dân địa phương bày tỏ bức xúc khi tình trạng xả phân heo ra mương thoát nước chung đã kéo dài nhưng chưa được khắc phục triệt để. Dòng nước đen kịt từ khu vực chuồng nuôi chảy ra mương, trong khi hầm chứa phân heo không được che đậy, khiến mùi hôi thối phát tán, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của các hộ dân.

Người dân đã nhiều lần phản ánh đến chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng cũng từng đến kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu gia đình ông T. có biện pháp khắc phục. Tuy nhiên, sau nhiều lần nhắc nhở, tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được giải quyết.

"Mùa nắng thì bốc mùi hôi thối, mùa mưa thì phân heo chảy ra cống, tràn lên mặt đường gây ô nhiễm trầm trọng. Dù đã nhiều lần góp ý, đại diện tổ dân phố cũng khuyên răn nhưng ông T. vẫn không khắc phục", ông P. bức xúc.

Chất thải chăn nuôi không được thu gom, xử lý đúng cách, phát tán ra môi trường xung quanh ẢNH: HUY ĐẠT

Ông N.H (ở tổ dân phố Phú Thượng) cho rằng người dân vẫn thông cảm với việc gia đình ông T. chăn nuôi heo để mưu sinh, nhưng việc xả chất thải trực tiếp ra môi trường đã ảnh hưởng đến cộng đồng, cần được xử lý dứt điểm.

"Hộ này chăn nuôi đã hơn 10 năm. Chính quyền các cấp đến kiểm tra, lập biên bản nhưng đâu lại vào đấy, ô nhiễm vẫn tiếp diễn. Tôi đề nghị địa phương phải xử lý triệt để, không thể để tình trạng này tiếp tục kéo dài. Điều đáng lo ngại là ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ", ông H. nói.

Người dân bức xúc trước tình trạng ô nhiễm từ hoạt động chăn nuôi heo kéo dài nhiều năm ẢNH: HUY ĐẠT

Ông Nguyễn Đức Khanh, Tổ trưởng tổ dân phố Phú Thượng, xác nhận tình trạng ô nhiễm từ hoạt động chăn nuôi của hộ ông T. đã được người dân nhiều lần phản ánh. Hồi tháng 8.2026, tổ dân phố cùng lực lượng chức năng xã đã kiểm tra thực tế, ghi nhận vi phạm trong việc xả chất thải chăn nuôi ra môi trường và lập biên bản.

Theo ông Khanh, lực lượng chức năng phường Hòa Khánh đã yêu cầu chủ hộ có biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm, tuy nhiên đến nay việc xử lý vẫn chưa được thực hiện khiến người dân tiếp tục bức xúc, kiến nghị đến các cấp.

"Dẫu biết chăn nuôi là nguồn mưu sinh của gia đình nhưng việc xả phân heo gây ô nhiễm, mùi hôi bốc lên đã ảnh hưởng đến người dân trong khu vực. Chúng tôi rất thông cảm, nhưng vấn đề này cần được giải quyết, khắc phục", ông Khanh nói.

Đề xuất xử phạt hộ chăn nuôi không khắc phục ô nhiễm

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Trần Thị Hồng Phượng, Phó trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hòa Khánh, cho biết ngày 22.8, đơn vị đã tổ chức kiểm tra sau khi tiếp nhận kiến nghị về tình trạng gây ô nhiễm môi trường tại cơ sở chăn nuôi của hộ ông N.V.T.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn ghi nhận cơ sở có tổng đàn 80 con heo, nằm trong khu vực được phép chăn nuôi theo Nghị quyết 38 của HĐND thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, điều kiện vệ sinh chăn nuôi không đảm bảo, có tình trạng xả chất thải trực tiếp ra môi trường.

Nước thải và phân heo từ khu vực chuồng nuôi chảy trực tiếp ra cống thoát nước chung ẢNH: HUY ĐẠT

Bà Phượng thông tin thêm, hộ ông T. từng được UBND xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang cũ) hỗ trợ xây dựng hầm biogas nhưng công trình hiện không đáp ứng quy mô chăn nuôi, đã quá tải, xảy ra tình trạng chất thải chảy tràn. Cơ sở cũng chưa có hố gom và hệ thống mương dẫn nước thải khi vệ sinh chuồng trại.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận khu vực chăn nuôi có mùi hôi, phát sinh nhiều ruồi nhặng. "Những phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm được xác định là đúng thực tế", bà Phượng nói.

Theo cơ quan chức năng phường Hòa Khánh, hộ ông N.V.T có tổng đàn 80 con heo tại thời điểm kiểm tra ngày 22.8.2026 ẢNH: HUY ĐẠT

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ cơ sở cải tạo, làm mới hệ thống thu gom chất thải, vệ sinh môi trường các ô chuồng và sử dụng chế phẩm để hạn chế mùi hôi. Thời hạn khắc phục được yêu cầu là 20 ngày kể từ ngày kiểm tra. Trường hợp không thực hiện, cơ quan chức năng sẽ tham mưu xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, theo bà Phượng, sau thời hạn yêu cầu khắc phục, hộ ông T. vẫn chưa thực hiện. Tại buổi kiểm tra ngày 5.11, lực lượng chức năng tiếp tục ghi nhận tình trạng gây ô nhiễm môi trường tại cơ sở.

"Chúng tôi đã lập biên bản ghi nhận thực tế vào ngày 5.11 và đề xuất UBND phường Hòa Khánh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu hộ ông T. ngay lập tức chấn chỉnh, khắc phục, đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định", bà Phượng thông tin.