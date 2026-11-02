Người dân kêu trời vì mùi hôi, chủ nhà nói đã nghỉ nuôi heo 6 năm

Người dân tại khu phố 31, phường Bình Hưng Hòa (TP.HCM) phản ánh đến Báo Thanh Niên về việc một hộ gia đình trên đường 19A (gần đường Kênh Nước Đen) nghi vẫn lén lút nuôi heo khiến không khí xung quanh bị ô nhiễm nặng nề.

Dân khốn khổ vì mùi xú uế

Theo phản ánh của các hộ dân sinh sống quanh khu vực, tình trạng mùi hôi thối phát tán từ điểm nuôi gia súc này đã xuất hiện từ rất lâu và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống.

Dọc bãi đất trống sát căn nhà quây tôn kín mít này có dòng nước tù đọng dơ bẩn và mùi hôi thối mà người dân nghi là chất thải gia súc ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Ông V.T.S (60 tuổi, ở đường 19A) cho biết điểm chăn nuôi này tồn tại nhiều năm qua. Theo ông S., trước đây hộ này nuôi quy mô lớn, nay duy trì với số lượng heo ít hơn. "Cứ mỗi lần nắng gắt hoặc mưa xuống là mùi phân nồng nặc xộc thẳng vào nhà không thể thở nổi. Dọc khu đất trống phía sau, nước thải và chất bẩn tuôn ra tràn lan. Chúng tôi trước đây đã nhiều lần làm đơn phản ánh lên các cấp nhưng tình trạng vẫn chưa chấm dứt", ông S. nói.

Cùng chung nỗi ám ảnh, chị P. (35 tuổi, làm nghề may tại nhà) ngậm ngùi: "Ở đây ngày nào cũng hôi, nhất là buổi trưa nắng gắt xộc lên rất khó chịu. Tôi ở nhà cả ngày đưa rước con nhỏ, chỉ biết bật quạt cho đỡ ngột ngạt chứ không biết trốn đi đâu".

Trong khi đó, chị T. (ở tại dãy trọ lân cận) chia sẻ: "Buổi trưa mùi phân xộc vào nhà nồng nặc. Khu này giờ đông dân cư ở kín rồi, bà con ai cũng mong chính quyền sớm dẹp bỏ chuồng heo để trả lại môi trường sống trong lành". Anh N.A.D. và chị L. sống gần đó cũng phản ánh nhiều năm qua gia đình phải thường xuyên chịu cảnh "hứng" trọn luồng gió mang theo mùi xú uế nồng nặc.

Nước bẩn tù động tại khu đất trống cạnh căn nhà quây tôn ẢNH: TRẦN KHA

Có mặt tại hiện trường, phóng viên Thanh Niên ghi nhận dọc bãi đất trống sát căn nhà quây tôn kín mít có dòng nước tù đọng, dơ bẩn và mùi hôi thối xộc vào mũi. Theo người dân, dù bên ngoài rào tôn che chắn kín, phía trong thỉnh thoảng vẫn nghe thấy âm thanh nghi động vật phát ra.

Chủ nhà khẳng định đã nghỉ nuôi heo?

Để làm rõ nghi vấn của người dân, phóng viên đã trực tiếp gặp và trao đổi với bà H. (người bị phản ánh). Trái ngược với ý kiến của các hộ dân xung quanh, bà H. quả quyết gia đình mình đã nghỉ nuôi heo từ nhiều năm trước (5 - 6 năm).

"Trước đây đất rộng, thưa người thì có nuôi, nhưng nhiều năm nay tôi đã dẹp chuồng chuyển sang xây dãy nhà trọ cho thuê. Giờ khu này đông đúc, tôi không còn nuôi con nào nữa", bà H. khẳng định.

Nước bẩn nghi phân heo ẢNH: TRẦN KHA

Đối với phản ánh về các túi nhựa chất bẩn, phân bốc mùi để vương vãi dưới gốc cây ven đường Kênh Nước Đen, bà H. cho rằng đó có thể là bùn đất do người dân nơi khác nạo vét cống rãnh mang đến đổ, không liên quan đến gia đình bà.

Bà H. dẫn phóng viên vào xem lối đi của dãy nhà trọ hiện hữu để chứng minh. Tuy nhiên, đây chỉ là đoạn đường cụt. Khi phóng viên ngỏ ý muốn bà dẫn ra khu đất trống quây tôn phía sau - nơi người dân cung cấp hình ảnh nghi là chuồng trại gây ô nhiễm - bà H. từ chối, lấy lý do mắt kém và khẳng định ranh giới đất nhà mình chỉ đến chân dãy phòng trọ.

Do rào tôn xung quanh quá cao, việc bên trong khu vực này hiện còn nuôi nhốt heo hay không vẫn chưa thể xác thực rõ ràng.

Chính quyền địa phương sẽ rà soát, xử lý dứt điểm

Liên quan đến vụ việc, chiều 1.11, đại diện UBND phường Bình Hưng Hòa cho biết địa phương đã nắm bắt phản ánh từ phía người dân.

Theo đại diện UBND phường Bình Hưng Hòa, trong đợt kiểm tra cách đây khoảng 3 tháng, lực lượng chức năng phát hiện hộ bà H. có nuôi heo và gây ảnh hưởng đến môi trường khu dân cư xung quanh.

Túi nhựa chất bẩn vứt tràn lan tại các gốc cây trên đường Kênh Nước Đen ẢNH: TRẦN KHA

Trước câu hỏi về việc hiện tại hộ này có còn lén lút duy trì đàn heo hay không, đại diện UBND phường cho hay phường đã lên kế hoạch xử lý dứt điểm khu vực này. Hiện chính quyền địa phương đang rà soát lại toàn bộ nguồn gốc, tính pháp lý đất đai cũng như các công trình xây dựng trên đất của hộ bà H.

"Dự kiến trong tháng 11 hoặc tháng 12 năm nay, phường sẽ tiến hành xử lý dứt điểm và buộc di dời đàn gia súc (nếu còn tồn tại) ra khỏi khu dân cư, trả lại môi trường sống trong lành cho người dân", đại diện UBND phường Bình Hưng Hòa thông tin.