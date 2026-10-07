Vụ mùi hôi bủa vây khu dân cư TP.HCM: Tổng công ty Phong Phú phản hồi

Ngày 7.10, Tổng công ty cổ phần Phong Phú có công văn gửi Ban Biên tập Báo Thanh Niên nhằm phản hồi thông tin trong bài viết "Mùi hôi bủa vây khu dân cư TP.HCM, nhiều nhà phải dán kín cửa" đăng trên Thanh Niên Online ngày 3.10.2026.

Người dân sống tại các con hẻm 283 và 267 đường Dương Đình Hội (khu phố 44, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) phải chịu đựng tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng khi nơi ở bị bao trùm bởi mùi hóa chất nồng nặc, khét lẹt gây khó thở và buồn nôn liên tục.

Theo các hộ dân phản ánh, nguồn phát tán khí thải và mùi hôi xuất phát trực tiếp từ hệ thống ống khói, nồi hơi cùng khu vực xử lý nước thải của một công ty nằm sát vách hẻm dân cư, thuộc cụm công nghiệp Phong Phú (số 48 Tăng Nhơn Phú).

Để ngăn mùi hôi người dân dán kín các khe cửa, vị trí hở quanh nhà ẢNH: TRẦN KHA

Theo văn bản phản hồi, trên cơ sở thông tin từ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tăng Nhơn Phú và các góp ý của đoàn kiểm tra thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, doanh nghiệp đã chủ động đánh giá hiện trạng, xác định các vị trí có khả năng phát sinh mùi và tiếng ồn để triển khai các giải pháp kỹ thuật kiểm soát ngay tại nguồn.

Cụ thể, đối với việc xử lý mùi hôi và tiếng ồn, đơn vị đã tiến hành cải tạo tháp giải nhiệt bằng cách lắp đặt các tấm chắn, bổ sung tấm giảm tốc và hướng dòng bên trong nhằm hạn chế phát tán mùi và tiếng ồn ra xung quanh. Tại khu vực bể thu gom và bể điều hòa, doanh nghiệp triển khai lắp đặt mái che cùng hệ thống thu gom, xử lý mùi trực tiếp tại nguồn phát sinh.

Đến nay, đơn vị đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng công việc theo phương án đề ra, ghi nhận mức giảm khoảng 70% lượng mùi phát sinh tại khu vực được xử lý. Toàn bộ các hạng mục này dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 23.10.2026.

Đối với công tác xử lý nước thải, doanh nghiệp cho biết thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hệ thống xử lý, hệ thống thoát nước và kênh mương; thực hiện phát quang cỏ dại, thu gom rác thải để bảo đảm thông thoáng. Đồng thời, đơn vị cam kết vận hành hệ thống đúng quy trình kỹ thuật, kiểm soát chất lượng nước thải đạt quy chuẩn trước khi xả thải ra môi trường và chủ động phòng ngừa sự cố.

Đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh, việc kiểm soát và giảm thiểu tối đa các tác động đến khu vực dân cư lân cận là trách nhiệm của đơn vị; đồng thời sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng địa phương trong suốt quá trình hoàn thiện các giải pháp bảo vệ môi trường.