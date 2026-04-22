Người dân TP.HCM bức xúc vì mùi hôi từ điểm bán gia cầm, phường ra quân xử lý

Kiên quyết xử lý vi phạm

Nhằm lập lại trật tự vỉa hè, lòng lề đường, chiều 21.4, tổ công tác gồm Công an phường Thạnh Mỹ Tây và cán bộ UBND phường tiến hành kiểm tra, xử lý các điểm nóng về trật tự đô thị. Trọng tâm của đợt ra quân lần này tập trung tại khu vực hẻm 561 Điện Biên Phủ và hẻm số 4 Nguyễn Văn Thương.

Tình trạng chiếm dụng lòng đường buôn bán gia cầm tràn lan ở hẻm 561 Điện Biên Phủ gây hôi thối khiến người dân bức xúc ẢNH: TRẦN KHA

Theo ghi nhận, khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng, nhiều người buôn bán hàng rong tại đây đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đẩy xe hàng tháo chạy vào các con hẻm nhỏ để né tránh.

Tại hiện trường, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ đối với một trường hợp để xe buôn bán nhỏ lẻ trên vỉa hè với mức phạt 225.000 đồng. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp buôn bán lấn chiếm khác cũng bị lực lượng chức năng tạm giữ tang vật, phương tiện và đồ đạc vi phạm.

Tình trạng buôn bán gia cầm tràn lan lòng đường hẻm 561 Điện Biên Phủ trước khi cơ quan chức năng đến xử lý ẢNH: TRẦN KHA

Đồ đạc vật dụng của người bán gia cầm tập kết ngay dưới lòng đường ẢNH: TRẦN KHA

Người bán gia cầm lấn chiếm lòng đường hẻm 561 Điện Biên Phủ được yêu cầu dọn dẹp và không tái chiếm ẢNH: TRẦN KHA

Đặc biệt, tại hẻm 561 Điện Biên Phủ, nơi có các hộ kinh doanh gia cầm, lực lượng chức năng kiên quyết yêu cầu người bán dọn dẹp ngay lập tức. Dù một số người dân cố gắng phân bua, xin được giữ lại đồ đạc và hứa sẽ tự di dời sau, nhưng đại diện tổ công tác khẳng định việc lấn chiếm gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường phải được xử lý dứt điểm ngay tại thời điểm kiểm tra.

Cam kết không tái diễn

Trước đó, nhiều người dân sinh sống tại khu vực này đã bày tỏ sự bức xúc về tình trạng ô nhiễm. Ông P.V.T (người dân hẻm 561) chia sẻ: "Việc bán gà vịt ở đây diễn ra đã lâu, lông và nội tạng gà đôi khi bị xả trực tiếp xuống hố cống gây tắc nghẽn, bốc mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của bà con".

Lực lượng chức năng tạm giữ tang vật, phương tiện và đồ đạc vi phạm ẢNH: TRẦN KHA

Đồng quan điểm, chị P.T.T (33 tuổi) cho biết mỗi khi mở cửa là lông gà, mùi hôi bay vào nhà, khiến sinh hoạt của các hộ dân có con nhỏ gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh việc xử lý nghiêm, lực lượng chức năng phường Thạnh Mỹ Tây cũng kết hợp tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về văn minh đô thị. Đại diện tổ công tác nhấn mạnh việc lấn chiếm lòng lề đường không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng đến nếp sống văn hóa của thành phố.

Một trường hợp để xe buôn bán trên vỉa hè bị tổ công tác lập biên bản xử phạt ẢNH: TRẦN KHA

Trước sự kiên quyết của cơ quan chức năng, một người dân bán hàng lâu năm tại đây bày tỏ: "Chúng tôi cũng vì chén cơm manh áo, nhưng khi được giải thích rõ về quy định trật tự lòng lề đường, tôi xin hứa sẽ tuân thủ, dọn dẹp gọn gàng và không tái diễn việc lấn chiếm".

Lãnh đạo địa phương cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát. Nếu các trường hợp đã được nhắc nhở vẫn cố tình tái phạm, công an phường sẽ lập biên bản và có biện pháp xử lý mạnh tay hơn để trả lại sự thông thoáng cho các tuyến hẻm trên địa bàn.