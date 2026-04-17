Hàng rong 'bủa vây' cổng trường ở TP.HCM, thấy lực lượng chức năng liền tháo chạy

Sáng 16.4, Công an phường Gò Vấp (TP.HCM) ra quân xử lý tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường tại khu vực trước trường trên đường Lê Đức Thọ.

Nhắc nhở, tuyên truyền người buôn bán lấn chiếm

Ghi nhận thực tế trong ngày 16.4, khi lực lượng chức năng Công an phường Gò Vấp ra quân lập lại trật tự, nhiều hộ kinh doanh, người buôn bán lấn chiếm lòng lề đường tại đoạn trước Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công TP.HCM (số 181 Lê Đức Thọ, phường Gò Vấp) đã nhanh chóng thu dọn hàng hóa, phương tiện để né tránh.

Hàng rong bán tràn lan trên vỉa hè đường Lê Đức Thọ, người dân phải đi bộ xuống lòng đường ẢNH: TRẦN KHA

Tổ công tác đã trực tiếp nhắc nhở, yêu cầu các chủ hàng rong, xe đẩy không tái phạm. Theo lực lượng chức năng, khu vực này thường xuyên tập trung đông đúc sinh viên và phương tiện qua lại, việc bày biện bàn ghế, dù bạt sát mép đường không chỉ gây mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông khi các phương tiện ô tô, xe tải đi ngang dễ vướng phải.

Người dân bức xúc vì cảnh bát nháo, mất an ninh

Tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường tại đây từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân địa phương. Theo phản ánh, việc hàng chục quán hàng rong "bủa vây" cổng trường không chỉ gây cản trở lối đi bộ mà còn dẫn đến những vụ việc xô xát, tranh giành chỗ ngồi giữa những người bán hàng.

Công an phường Gò Vấp ra quân xử lý tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường tại khu vực trước trường học trên đường Lê Đức Thọ. ẢNH: TRẦN KHA

Ông V.H, một người dân thường xuyên di chuyển qua cung đường này chia sẻ: "Vỉa hè bị chiếm dụng hết, sinh viên phải đi xuống lòng đường rất nguy hiểm. Đáng nói là các hộ buôn bán thường xuyên xảy ra cự cãi, thậm chí đe dọa lẫn nhau để giành chỗ đẹp, gây mất an ninh trật tự".

Đồng quan điểm, bà N.T.L (ở phường Gò Vấp) bức xúc: "Có những hôm họ bày dù bạt ra sát đường, xe cộ qua lại rất khó khăn. Chúng tôi mong muốn chính quyền xử lý dứt điểm để trả lại không gian an toàn cho người đi bộ và các em sinh viên".

Cùng theo một hộ dân tại đây, vài ngày trước chứng kiến cảnh người bán hàng rong tranh giành chỗ bán dẫn đến xô xát khiến một người ngã té, chảy máu chân. Vụ việc gây náo loạn cả đoạn đường.

Tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý dứt điểm

Trao đổi về vấn đề quản lý, đại diện lực lượng chức năng cho biết cái khó hiện nay là một số người bán hàng tận dụng phần đất vỉa hè vốn được nhà trường lát nền, chỉnh trang để buôn bán với lý do "được tạo điều kiện". Tuy nhiên, về mặt quản lý hành chính, mọi hành vi kinh doanh gây cản trở giao thông trên vỉa hè, lòng đường đều phải bị xử lý.

Thấy lực lượng chức năng đến người bán hàng rong thu gom đồ đạc rời đi ẢNH: TRẦN KHA

Để ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm, Công an phường Gò Vấp khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, chốt chặn thường xuyên tại các "điểm nóng".



Ngay trong ngày, địa phương cho hay sẽ làm việc chính thức với phía nhà trường để làm rõ trách nhiệm trong việc quản lý khuôn viên trước cổng, không để tình trạng kinh doanh tự phát gây mất trật tự kéo dài.

Lãnh đạo địa phương cũng khuyến cáo người dân và các hộ kinh doanh cần tuân thủ pháp luật, buôn bán hài hòa, tránh các hành vi gây rối trật tự công cộng dẫn đến những hệ lụy pháp lý đáng tiếc.