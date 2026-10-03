Mùi hôi bủa vây khu dân cư TP.HCM, nhiều nhà phải dán kín cửa

Phản ánh đến Báo Thanh Niên, hàng chục hộ dân tại đường Dương Đình Hội (phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) phản ánh thường xuyên xuất hiện mùi hôi mà họ mô tả là mùi hóa chất, cùng khói bụi từ khu vực cơ sở sản xuất kế bên.

Khốn đốn vì khí thải và mùi hôi nồng nặc

Nhiều tháng qua, người dân sống tại các con hẻm 283 và 267 đường Dương Đình Hội (khu phố 44, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) phải chịu đựng tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng khi nơi ở bị bao trùm bởi mùi hóa chất nồng nặc, khét lẹt gây khó thở và buồn nôn liên tục.

Để ngăn mùi hôi người dân dán kín các khe cửa, vị trí hở quanh nhà ẢNH: TRẦN KHA

Theo các hộ dân phản ánh, nguồn phát tán khí thải và mùi hôi xuất phát trực tiếp từ hệ thống ống khói, nồi hơi cùng khu vực xử lý nước thải của một công ty nằm sát vách hẻm dân cư, thuộc cụm công nghiệp Phong Phú (số 48 Tăng Nhơn Phú).

Ông Bùi Đình Khánh (56 tuổi, ở hẻm 283 Dương Đình Hội) bức xúc cho biết: "Nhà máy nhuộm xả ra mùi hóa chất nồng nặc bay thẳng vào nhà khiến ai nấy đều nhức đầu, chịu không nổi. Gia đình tôi phải đóng kín cửa 24/24, dùng nẹp bịt kín các khe cửa dưới sàn nhưng hễ có đợt gió thổi sang là cả nhà lại nồng nặc mùi hôi khét. Tình trạng này kéo dài khiến cuộc sống đảo lộn hoàn toàn".

Cũng theo ông Khánh, mùi hôi ngày càng nặng khiến sức khỏe gia đình ông ảnh hưởng, gia đình từng bàn đến chuyện sẽ bán nhà chuyển đi nơi khác nếu mùi hôi không được xử lý.

Tình trạng mùi hôi kéo dài khiến cuộc sống người dân đảo lộn ẢNH: TRẦN KHA

Theo người dân, dù phía nhà máy đã dựng tôn che chắn trên cao nhưng mùi khí thải bốc lên không gian vẫn lan tỏa vào từng nhà dân ẢNH: TRẦN KHA

Cùng chung nỗi ám ảnh, ông Nguyễn Tiến Thành (hẻm 283/28 Dương Đình Hội) cho hay, mùi hôi nồng nặc giống như cống rãnh hoặc mùi vải ngâm hóa chất lâu ngày không giặt thường bốc lên theo từng đợt, gay gắt nhất vào những ngày trời mưa ẩm hoặc khi gió tạt. Không những thế, nhiều vật liệu sắt thép, mặt dưới mái tôn của các gia đình xung quanh đều xuất hiện hiện tượng rỉ sét bất thường do tiếp xúc với không khí có mùi hóa chất nồng nặc.

Cần sớm có biện pháp kiểm tra, xử lý dứt điểm

Trước tình trạng sức khỏe bị đe dọa, tập thể các hộ dân nơi đây đã đồng loạt ký đơn kiến nghị khẩn cấp gửi các cơ quan chức năng và cơ quan báo chí.

Người dân cho biết từng phản ánh sự việc lên Cổng thông tin 1022 của TP.HCM.

Ảnh hưởng từ mùi hôi người dân làm đơn gửi cơ quan chức năng, báo chí cầu cứu ẢNH: TRẦN KHA

Ông Trần Văn Hiệp (48 tuổi, người dân sinh sống tại khu vực) chia sẻ, các khu dân cư hiện bao bọc sát các khu sản xuất. Dù phía nhà máy đã dựng tôn che chắn trên cao nhưng mùi khí thải bốc lên không gian vẫn lan tỏa vào từng nhà. Nguyện vọng lớn nhất của bà con là các đơn vị chức năng nhanh chóng lập đoàn kiểm tra đột xuất quy trình xả thải, đo đạc nồng độ ô nhiễm môi trường và yêu cầu đơn vị hoạt động sát khu dân cư phải có biện pháp xử lý triệt để, trả lại môi trường sống trong lành cho nhân dân.

Cơ quan chức năng nói gì?

Liên quan đến vụ việc trên, UBND phường Tăng Nhơn Phú đã có văn bản phản hồi và thông tin cụ thể về quy trình xử lý đơn thư, phản ánh của người dân.

Theo UBND phường Tăng Nhơn Phú, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh qua Cổng thông tin 1022, phường đã tiến hành xác minh và ghi nhận hiện trạng. Đến ngày 1.4.2026, UBND phường đã có văn bản kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM phối hợp kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với hai đơn vị tiếp giáp khu vực phản ánh là Tổng công ty CP Phong Phú và Công ty TNHH Coats Phong Phú.

Nhà dân ở hẻm 283 luôn trong tình trạng cửa đóng then cài để tránh mùi hôi ẢNH: TRẦN KHA

Từ ngày 28.4 đến ngày 10.5.2026, Đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Môi trường đã kiểm tra thực tế và lấy 2 mẫu nước thải sau xử lý. Kết quả đo đạc, phân tích cho thấy các thông số nước thải của cả hai đơn vị đều đạt quy chuẩn kỹ thuật cho phép, đồng thời doanh nghiệp đã trang bị các hồ sơ môi trường, hệ thống xử lý khí thải, nước thải và chuyển giao chất thải theo quy định.

Tuy nhiên, đối với Tổng công ty CP Phong Phú, Đoàn kiểm tra đã chỉ rõ tồn tại: hiện trạng có khả năng phát sinh mùi khó chịu từ hệ thống xử lý nước thải, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống các hộ dân giáp ranh.

Do đó, cơ quan chức năng đã yêu cầu doanh nghiệp này phải có biện pháp cải tạo hệ thống xử lý nước thải nhằm giảm thiểu mùi và tiếng ồn phát sinh, không để ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Đồng thời, tiến hành lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với các dấu hiệu vi phạm liên quan đến hệ thống quan trắc tự động chưa đáp ứng đúng quy định.

Đến ngày 7.9.2026, Tổng công ty CP Phong Phú đã có văn bản báo cáo về việc xây dựng phương án xử lý mùi và tiếng ồn tại trạm xử lý nước thải với thời gian thực hiện dự kiến trong vòng 45 ngày (từ ngày 8.9.2026 đến ngày 23.10.2026).

Đáng chú ý, để giải quyết dứt điểm xung đột giữa sản xuất công nghiệp và khu dân cư hiện hữu, UBND phường Tăng Nhơn Phú cho biết đã ban hành các công văn gửi Sở Công thương TP.HCM kiến nghị rà soát, đánh giá quy hoạch và đề xuất đưa khu đất số 48 Tăng Nhơn Phú vào khu vực quy hoạch phù hợp; đồng thời đưa doanh nghiệp này vào danh mục các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nằm ngoài khu, cụm công nghiệp hoặc không còn phù hợp quy hoạch.

UBND phường Tăng Nhơn Phú khẳng định sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện phương án khắc phục mùi hôi, tiếng ồn của doanh nghiệp, thông báo kết quả cho người dân các con hẻm Dương Đình Hội đã phản ánh.

Ngay sau khi thời hạn khắc phục kết thúc, phường sẽ phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn khảo sát thực địa lại toàn bộ khu vực trạm xử lý nước thải để có biện pháp xử lý dứt điểm.