Người dân 'ngộp thở' vì mùi hôi từ công ty thức ăn gia súc

Người dân khổ sở vì mùi hôi

Theo phản ánh của người dân sinh sống trong khu dân cư ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh (tỉnh Tây Ninh) và khu vực lân cận, trong khoảng 2 năm qua họ phải sống trong cảnh "cửa đóng then cài" suốt ngày đêm vì mùi hôi thối phát tán từ nhà xưởng của Công ty TNHH Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi Tiến Đạt (Công ty Tiến Đạt, nằm trong cụm công nghiệp Hoàng Gia).

Người dân sống trong khu dân cư ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh (Tây Ninh) rất khó chịu khi ngồi công viên hóng gió giữa trưa

ẢNH: BẮC BÌNH

Theo phản ánh, mùi hôi bao trùm đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sinh hoạt sức khỏe của người dân, nhất là người già và trẻ nhỏ.

"Sáng có mùi, trưa và chiều có mùi, tối cũng có mùi, người dân muốn ra đường tập thể dục cũng không thở nổi. Con nít, người lớn ở đây bệnh đường hô hấp liên miên. Bản thân tôi đang bị bệnh, về nhà muốn nghỉ ngơi mà ngửi cái mùi này là chịu không nổi, chỉ mong các cấp chính quyền giải quyết dứt điểm cho dân nhờ", chị Nguyễn Ngọc Mai Sương (36 tuổi, ngụ khu F7, ấp Mới 2) bức xúc nói.

Ngụ cùng ấp Mới 2, bà Phan Thị Hương (54 tuổi), cho biết tình trạng mùi hôi phát tán đã kéo dài ròng rã suốt gần 2 năm qua. Dù người dân đã nhiều lần gửi đơn cầu cứu khắp nơi nhưng mùi hôi vẫn chưa được khắc phục. "Chúng tôi đã phải chịu đựng hai năm trời rồi. Ở đây toàn người già với con nít, cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn", bà Hương nói.

Bị xử phạt nhưng ô nhiễm vẫn tái diễn

Liên quan đến phản ánh của người dân, trước đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra và phát hiện nhiều sai phạm tại Công ty Tiến Đạt.

Cụ thể, trong văn bản (số 3270) trả lời phản ánh của người dân, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hạnh Trần Anh Hương, cho hay qua kiểm tra thực tế, Công ty Tiến Đạt chưa có hồ sơ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Hệ thống xử lý khí thải lò hơi dù có lắp đặt nhưng bể dập nước vẫn bỏ lửng, chưa hoàn thiện; công ty cũng không có khu vực lưu giữ chất thải nguy hại và chưa ký hợp đồng thu gom chất thải theo quy định. Ngoài ra, Công ty Tiến Đạt đã tự ý dựng lên một nhà xưởng kiên cố để sản xuất khi không có giấy phép xây dựng.

Nhà máy sản xuất của Công ty Tiến Đạt trong cụm công nghiệp Hoàng Gia, giáp với khu dân cư ở ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh ẢNH: BẮC BÌNH

Chủ tịch UBND xã Mỹ Hạnh đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Tiến Đạt gồm: Quyết định số 2662/QĐ-UBND ngày 15.9.2025 về hành vi vi phạm trật tự xây dựng với số tiền 130 triệu đồng và Quyết định số 2977/QĐ-XPHC ngày 20.3.2026 về vi phạm môi trường với số tiền 65 triệu đồng. Chủ tịch UBND xã Mỹ Hạnh cũng đã áp dụng hình phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động 4,5 tháng, buộc di dời dự án đến địa điểm phù hợp.

Người dân ở ấp Mới 2 bức xúc khi muốn ra công viên hóng gió nhưng mùi hôi phát tán rất khó chịu ẢNH: BẮC BÌNH

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên đến ngày 22.5, tại khu dân cư ấp Mới 2 nằm sát vách với khu vực sản xuất của Công ty Tiến Đạt, mùi hôi thối vẫn bao trùm.

Hiện, hàng trăm hộ dân ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh đang trông chờ một biện pháp xử lý quyết liệt hơn từ UBND xã Mỹ Hạnh để tình trạng ô nhiễm được xử lý triệt để, không làm tổn hại đến sức khỏe, lợi ích của người dân.