Doanh nghiệp 'giành giật' nhân sự IT với mức lương ngàn đô

Lương 30 - 50 triệu đồng cho chuyên viên phân tích kinh doanh IT

Trên trang việc làm topdev.vn, hàng trăm doanh nghiệp đăng tải thông tin tuyển dụng nhân sự IT, với khoảng hơn 1.400 việc làm. Đây là thời điểm nhu cầu tuyển dụng đặc biệt sôi động khi hoạt động kinh doanh sản xuất đang được phục hồi và thích ứng với dịch Covid-19.

Bà Nguyễn Thị Hồng Sương, nhân viên Phòng Nhân sự của Tập đoàn Suga (1A Trương Quốc Dung, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM), một trong những đơn vị đăng tuyển dụng trên trang topdev.vn, chia sẻ: "Công ty chuyên về IT và một số lĩnh vực khác. Chúng tôi đang thực hiện rất nhiều dự án mới nên cần bổ sung nhân sự, cần khá nhiều vị trí nhưng chủ yếu vẫn là nhân sự IT, đặc biệt ưu tiên bên mảng game. Sinh viên mới tốt nghiệp hoặc người đã có kinh nghiệm đều có thể ứng tuyển".

Về yêu cầu công việc, với vị trí tuyển dụng nhà phát triển di động, yêu cầu của Suga là ứng viên phải có kiến thức lập trình Flutter cơ bản. Nếu ứng viên có kiến thức về lập trình Native Android App (Kotlin) và Native iOS App (Swift) sẽ là một lợi thế. Ngoài ra, ứng viên cần có tinh thần tự học hỏi, cập nhật các kiến thức mới, khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành và kỹ năng làm việc nhóm.

Trong khi đó, Công ty Singsing (số 117 Hoàng Cầu, P.Trung Liệt, Q.Đống Đa, Hà Nội) chuyên về công nghệ, cung cấp các thiết bị, sản phẩm và giải pháp, chất lượng cho doanh nghiệp đang tuyển vị trí nhà phát triển di động Flutter với mức lương từ 1.500 - 1.800 USD/tháng. Công việc cụ thể là phát triển dự án mobile, blockchain, cùng tham gia quản lý phân tích và thiết kế các tính năng sản phẩm, nghiên cứu công nghệ mới... Yêu cầu đối với ứng viên là sử dụng thành thạo Flutter, có kinh nghiệm phát triển dự án mobile iOS hoặc android từ 1.5 năm trở lên, sáng tạo, khả năng nắm bắt vấn đề, ra giải pháp nhanh và cho kết quả nhanh...

Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang (76 Trần Hưng Đạo, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM) cũng đang tuyển nhân sự IT với mức lương từ 1.000 - 3.000 USD/tháng để nghiên cứu, xây dựng các ứng dụng công nghệ mới. Yêu cầu ứng viên là biết đọc hiểu các tài liệu thiết kế, tài liệu sản phẩm, xây dựng và kiểm tra ứng dụng, website trên nhiều trình duyệt khác nhau, nhiều thiết bị khác nhau. Ngoài ra, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về bảo mật website và có kinh nghiệm làm việc với các công nghệ frontend hiện đại: webpack, sass...

Có đơn vị đưa ra mức lương tới 4.000 USD/tháng cho vị trí nhà phát triển Javascript hiện đại, như Công ty TNHH DaouKiwoom Innovation (518B Điện Biên Phủ, P.21, Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Ứng viên phải có khả năng phát triển ứng dụng theo hướng dữ liệu tùy chỉnh bằng công nghệ mới nhất, sử dụng với Javascript hiện đại... "Chúng tôi sẽ không tuyển người cứng đầu hoặc yếm thế, phàn nàn hoặc đổ lỗi mà không có giải pháp. Cũng không tuyển người làm việc ngẫu hứng kiểu nghệ sĩ, mà chúng tôi muốn có một kỹ sư", bộ phận tuyển dụng của công ty này lưu ý.

Trang việc làm Vietnamworks.com cũng đang có 300 vị trí việc làm dành cho ứng viên IT với mức lương cao. Chẳng hạn, Công ty SLASH (126 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM) tuyển chuyên viên phân tích kinh doanh IT cấp cao lương 1.500 - 2.500 USD/tháng, ưu tiên cho người có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ tài chính và thương mại điện tử.

Công ty TNHH giải pháp phần mềm du lịch và thanh toán (Công viên phần mềm Quang Trung, Q.12, TP.HCM) tuyển nhà phân tích kinh doanh IT, mức lương 700 - 1.800 USD/tháng.

Còn Công ty Giải pháp kinh doanh nền tảng - Basebs (Tòa nhà Ree Tower, số 9, Đoàn Văn Bơ, P.12, Q.4, TP.HCM) tuyển quản lý dự án IT, mức lương từ 18 - 25 triệu đồng/tháng. Công ty TNHH Xây dựng hiện đại TLC (số 2, Thi Sách, Q.1, TP.HCM) tuyển lập trình viên lương ngàn đô với ứng viên có thể thiết kế, xây dựng và duy trì phần mềm hiệu quả, có kỹ năng lập trình trong PHP/Composer/HTML/JS và chỉ yêu cầu một năm kinh nghiệm.





Nhân sự kỹ thuật cao luôn được săn đón

Theo bà Phạm Thị Hoài Linh, Giám đốc nhân sự tại Navigos Group, đầu năm 2022, các doanh nghiệp tư vấn dịch vụ tài chính mở rộng phát triển kinh doanh nên có nhiều dự án tuyển dụng số lượng lớn cho các vị trí trong ngành IT.

"Ngoài ra, thị trường xuất hiện các công ty trong mảng IT đầu tư vào Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng nhân sự giỏi trong lĩnh vực dữ liệu lớn (Big Data), blockchain và trí tuệ nhân tạo (AI). Doanh nghiệp trong và ngoài nước đều có nhu cầu tuyển nhưng không đủ nguồn nên dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt", bà Linh chia sẻ.

Ông Cao Trung Hiếu, nhà sáng lập và điều hành Công ty Dân Trí Soft, nhìn nhận: "Nhu cầu nhân lực lĩnh vực IT lúc nào cũng sôi động, nhất là trong thời điểm này. Riêng nhân sự IT kỹ thuật cao đang thiếu trầm trọng, có thể nói các doanh nghiệp phải "giành giật" nhau bằng cách đưa ra các mức lương hấp dẫn để thu hút nhân tài. Những người có chuyên môn vững vàng, kỹ thuật cao luôn được các doanh nghiệp trong và ngoài nước săn đón".

"Một nhân sự chỉ làm gia công phần mềm, cố vấn thêm cho thị trường bên ngoài đã có mức thu nhập 3.000 - 5.000 USD/tháng. Nói chung mảng IT toàn cầu đều thiếu, nên các bạn học về IT đều có thể kiếm tiền bằng cách làm thuê cho thị trường và phát triển khá dễ dàng khi có chuyên môn vững", ông Hiếu nêu ví dụ.

Ông Hiếu lý giải dịch Covid-19 chính là cơ hội cho ngành IT phát triển vượt bậc vì toàn thế giới đều phải số hóa để phù hợp với tình hình thực tế. "IT đóng vai trò quan trọng trong xu hướng này là số hóa, robot, trí tuệ minh nhân tạo (AI)... Tuy nhiên, IT cũng có sự đào thải rất cao. Nếu người lao động không có khả năng học tập, cập nhật kiến thức công nghệ mới liên tục để đáp ứng yêu cầu là bị đào thải ngay", ông Hiếu nhận định.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Bộ môn ứng dụng tin học, Khoa Toán - Tin Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, cho hay mặc dù doanh nghiệp đang có sự cạnh tranh lớn để có được nhân sự giỏi, nhưng ứng viên cũng phải luôn tạo sự cạnh tranh cho mình để có thể làm tốt công việc và không bị đào thải sớm.

"Để trở thành nhân sự IT được săn đón, ngay từ khi đang theo học tại trường ĐH, sinh viên phải liên tục cập nhật xu hướng công nghệ mới, liên tục học hỏi, thực hành để thành thạo kỹ năng chuyên môn. Doanh nghiệp thường đánh giá rất cao những bạn trẻ có kinh nghiệm và làm được việc thực sự ngay sau khi tốt nghiệp. Chính vì thế, các bạn đừng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm công việc thực tế, cơ hội tham gia các dự án về IT ngay khi đang còn là sinh viên", tiến sĩ Thanh Bình lưu ý.