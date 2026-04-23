Doanh nghiệp không ngại đối diện thách thức để khơi thông nguồn lực

Ngày 23.4, tại tỉnh Tây Ninh đã diễn ra Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026) vòng đối thoại địa phương với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, các chuyên gia, nhà khoa học và đông đảo cộng đồng doanh nghiệp. Doanh nhân tham gia vào quá trình xây dựng chính sách.

Phát biểu khai mạc, anh Đặng Hồng Anh, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, nhấn mạnh VPSF 2026 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi hàng loạt nghị quyết chiến lược của Đảng đã xác định rõ vai trò của kinh tế tư nhân là "một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia".

Tư duy quản lý cũng đang chuyển mạnh từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm", từ "quản lý" sang "kiến tạo phát triển", coi doanh nghiệp là đối tác đồng hành thay vì đối tượng quản lý.

Anh Đặng Hồng Anh phát biểu tại diễn đàn ẢNH: CTV

Theo anh Đặng Hồng Anh, điểm mới của VPSF năm nay là chuyển từ tư duy kiến nghị sang "đồng kiến tạo chính sách". Doanh nhân không chỉ phản ánh khó khăn mà trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng chính sách, mang theo thực tiễn thị trường để cùng cơ quan quản lý định hình các quy định phù hợp, khả thi.

Trong bức tranh phát triển chung, Tây Ninh được nhìn nhận là địa phương giàu tiềm năng với vị trí chiến lược quan trọng. Nằm trên trục hành lang kinh tế Đông - Tây, tiếp giáp TP.HCM và có đường biên giới dài gần 369 km với Campuchia, tỉnh sở hữu nhiều lợi thế để phát triển giao thương, logistics và kinh tế cửa khẩu.

Đặc biệt, Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài được kỳ vọng trở thành trung tâm logistics và công nghiệp thế hệ mới của vùng Đông Nam bộ. Bên cạnh đó, hệ sinh thái du lịch với các điểm đến như núi Bà Đen, hồ Dầu Tiếng hay vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát mở ra dư địa lớn cho phát triển dịch vụ và du lịch chất lượng cao.

Các đại biểu tham gia diễn đàn ẢNH: CTV

"Tôi kỳ vọng phiên đối thoại hôm nay sẽ là nơi chúng ta trao đổi thẳng thắn, không ngại đối diện thách thức, cùng nhau tìm ra những mô hình hợp tác công - tư hiệu quả nhất, những giải pháp thực chiến nhất để khơi thông nguồn lực, tạo đà cho khát vọng tăng trưởng "hai con số"; mang lại những bước tiến đột phá cho cộng đồng doanh nghiệp và kinh tế địa phương", anh Đặng Hồng Anh nói.

Góp phần "định vị lại" hướng phát triển của địa phương

Trao đổi tại diễn đàn, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh, đánh giá cao những đổi mới trong cách tiếp cận và tổ chức diễn đàn năm nay.

Theo ông, điểm khác biệt nổi bật là sự chuyển dịch về tư duy: từ chỗ doanh nghiệp chủ yếu nêu khó khăn, kiến nghị để chính quyền xem xét tháo gỡ, sang cùng nhau tham gia đóng góp, kiến tạo và xây dựng chính sách pháp luật. Đây được xem là nền tảng quan trọng để tạo lập môi trường phát triển bền vững cho địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong dài hạn.

Các đại biểu trao đổi tại diễn đàn ẢNH: CTV

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng ghi nhận sự chuẩn bị công phu, tâm huyết của các doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học với nhiều tham luận chất lượng, có tính thực tiễn cao. Từ góc độ quản lý, các ý kiến này không chỉ giúp nhận diện rõ hơn tiềm năng, lợi thế của địa phương mà còn góp phần "định vị lại" hướng phát triển.

Qua đó, lãnh đạo tỉnh có thêm cơ sở để tổng hợp, liên kết các vấn đề, hình thành những định hướng chiến lược phù hợp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

"Khơi thông nguồn lực mềm" để phát triển kinh tế

Tại diễn đàn, ông Huỳnh Văn Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết toàn tỉnh có hơn 35.000 doanh nghiệp đang hoạt động, cùng khoảng 98.000 hộ kinh doanh, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng, tạo việc làm và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Tuy nhiên, theo đánh giá của lãnh đạo tỉnh, khu vực kinh tế tư nhân vẫn đối mặt nhiều thách thức như quy mô doanh nghiệp nhỏ, năng lực tài chính hạn chế, khó tiếp cận đất đai, tín dụng và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Huỳnh Văn Sơn phát biểu tại diễn đàn ẢNH: CTV

Về phía tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo địa phương cam kết triển khai 3 nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, "đột phá thể chế" được xác định là khâu then chốt, tập trung loại bỏ các rào cản, điều kiện kinh doanh không còn phù hợp, xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, ổn định.

Song song đó, tỉnh thúc đẩy "hợp lực công tư", tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp nhà nước và các cơ sở nghiên cứu để hình thành chuỗi giá trị có sức cạnh tranh cao. Các mô hình hợp tác công tư trong hạ tầng, logistics, đô thị cũng được khuyến khích phát triển.

Đáng chú ý, giải pháp "khơi thông nguồn lực" không chỉ dừng ở đất đai hay vốn, mà còn bao gồm cả "nguồn lực mềm" như nhân lực chất lượng cao, năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tỉnh đặt mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và thích ứng với xu hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Tại diễn đàn, nhiều ý kiến cho rằng, "khơi thông nguồn lực" chính là điểm nghẽn then chốt cần được tháo gỡ. Cộng đồng doanh nghiệp cũng bày tỏ kỳ vọng vào một môi trường đầu tư minh bạch, thủ tục hành chính nhanh gọn, khả năng tiếp cận đất đai thuận lợi và cơ chế đồng hành thực chất từ chính quyền. Theo đó, tốc độ xử lý thủ tục và mức độ minh bạch được xem là lợi thế cạnh tranh quan trọng của địa phương trong thu hút đầu tư.