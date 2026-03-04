Doanh nghiệp làm việc xuyên đêm đưa khách Việt từ Dubai trở về nước

Ông Bùi Ngọc Thiếu, Giám đốc Onlytour, cho biết doanh nghiệp đã làm việc xuyên đêm để hoàn tất các thủ tục cần thiết nhằm đưa đoàn khách Dubai khởi hành ngày 24.2 bị kẹt lại vài ngày qua trở về Việt Nam.

"Chúng tôi rất vui mừng khi đoàn đã được thu xếp chuyến bay về nước. Xin cảm ơn Chính phủ Việt Nam, chính quyền Dubai và hãng hàng không Emirates đã hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ để đoàn khách có thể trở về nhanh chóng và an toàn", ông Thiếu chia sẻ.

Theo đại diện Onlytour, trong ngày 4.3, hãng hàng không Emirates đã mở lại một số chuyến bay từ Dubai về Việt Nam. Tuy nhiên, các chuyến bay đến sân bay Tân Sơn Nhất vẫn chưa được khai thác trở lại, nên các chuyến bay hiện đều hạ cánh tại sân bay Nội Bài.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Thiếu cho biết đoàn 43 du khách Việt do công ty tổ chức đã hạ cánh an toàn tại Nội Bài vào khoảng 13 giờ 10 cùng ngày. "Dưới góc độ doanh nghiệp lữ hành tổ chức tour, chúng tôi rất vui mừng khi đoàn khách đã được đưa về nước an toàn", ông nói thêm.

Đoàn khách Việt được trở về nước chiều nay 4.3 ẢNH: ONLYTOUR

Đối với các thủ tục liên quan đến chi phí phát sinh tại Dubai, công ty đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và sẽ sớm thông tin, xử lý theo quy định để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Trước đó, hai đoàn khách với tổng cộng 43 du khách Việt do Onlytour tổ chức đã gặp khó khăn trong việc trở về Việt Nam sau khi các chuyến bay tại khu vực Trung Đông bị gián đoạn do tình hình căng thẳng khu vực. Các hành khách tạm lưu trú tại khách sạn ở Dubai trong thời gian chờ sắp xếp chuyến bay mới.

Hàng chục khách Việt du xuân ở Dubai bị mắc kẹt ẢNH: ONLYTOUR

Trong thời gian này, doanh nghiệp đã phối hợp với hãng hàng không Emirates thu xếp chuyến bay sớm nhất cho đoàn khách khi hoạt động hàng không dần ổn định trở lại. Công ty cùng đối tác địa phương cũng hỗ trợ dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi cho du khách, đồng thời chia sẻ một phần chi phí lưu trú trong thời gian phát sinh ngoài kế hoạch. Theo Onlytour, toàn bộ du khách đều an toàn và ổn định sức khỏe trong thời gian lưu trú tại Dubai.

Do ảnh hưởng từ tình hình khu vực, nhiều tour Dubai dự kiến khởi hành trong tháng 3 và tháng 4 cũng phải hoãn hủy. Công ty cho biết đang tiếp tục làm việc với các hãng hàng không để cập nhật lịch trình mới và xử lý các trường hợp hoàn, hủy vé cho khách.