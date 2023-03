Doanh nghiệp lên kế hoạch kinh doanh thụt lùi, giảm đến 50 - 60%

Công ty CP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023 ngay trong những ngày đầu năm với kế hoạch kinh doanh giảm so với thực hiện năm 2022 gồm doanh thu phấn đấu từ 200 - 220 tỉ đồng, giảm so với thực hiện hơn 230 tỉ đồng của năm 2021. Tương tự, kế hoạch lợi nhuận từ 110 - 130 tỉ đồng, giảm hơn 20% so với năm vừa qua.



Hàng loạt doanh nghiệp lên kế hoạch kinh doanh năm 2023 thụt lùi NGỌC THẮNG

Một đơn vị khác là Công ty CP CNG Việt Nam - doanh nghiệp sản xuất và phân phối khí nén thiên nhiên đầu tiên tại VN - cũng công bố nghị quyết về kế hoạch năm 2023 với mục tiêu sản xuất kinh doanh khiêm tốn. Đó là tổng doanh thu kế hoạch ở mức 3,458 tỉ đồng, giảm 17% so với thực hiện năm 2022. Lãi sau thuế dự kiến đạt 85,45 tỉ đồng, giảm 33% so với thực hiện năm 2022.



Tương tự, Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) vừa công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Theo đó, công ty đặt kế hoạch sẽ đạt tổng doanh thu cả năm nay là 10.875 tỉ đồng, giảm 25% và lợi nhuận sau thuế là 3.000 tỉ đồng, giảm đến 50% so với năm trước. Báo cáo phân tích về Hóa chất Đức Giang mới đây, Công ty chứng khoán Bản Việt cho rằng, 2023 là năm khó khăn của công ty khi: Chênh lệch giá thị trường giảm mạnh hơn dự kiến; thay đổi chính sách xuất khẩu phốt pho trong và ngoài nước; giá điện đầu vào cao hơn; rủi ro triển khai của dự án CAV (dự án xút-clo-viny) sắp tới; sự cố môi trường tiềm ẩn có thể làm gián đoạn hoạt động...

Tương tự, dù đạt kết quả kinh doanh cao trong năm vừa qua nhưng Công ty CP Vận tải và xếp dỡ Hải An đưa ra kế hoạch năm 2023 đi lùi với tổng doanh thu giảm 16%, đạt 2.631 tỉ đồng và lợi nhuận hợp nhất sau thuế của cổ đông công ty mẹ giảm mạnh tới 64% về còn 300 tỉ đồng.

Cả hai ông lớn ngành phân bón là Tổng Công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí (DPM) và Đạm Cà Mau (DCM) cùng lên kế hoạch lợi nhuận giảm mạnh năm nay. Cụ thể, DPM lên kế hoạch doanh thu 17.372 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.250 tỉ đồng; lần lượt giảm 7,3% và 60% so với thực hiện năm 2022. Trong khi đó, Đạm Cà Mau kỳ vọng doanh thu giảm 16%, xuống 13.459 tỉ đồng và lợi nhuận giảm 69% xuống 1.383 tỉ đồng...