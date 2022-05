Doanh nghiệp nào lãi lớn hàng chục lần trong quý đầu năm nay?

Số lượng doanh nghiệp báo cáo kết quả kinh doanh khởi sắc trong 3 tháng đầu năm nay rất nhiều. Trong đó, có một số công ty mức lãi tăng đột biến tăng hàng ngàn phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Có thể kể đến là Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ (CCA) báo cáo doanh thu đạt hơn 452 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 26,8 tỉ đồng, bằng 2.426% so với mức lãi chỉ hơn 1 tỉ đồng của quý 1/2021. Như vậy mức lãi của CCA quý đầu năm nay tăng đến gần 26 lần so với cùng kỳ năm trước. Công ty này cho biết do hoạt động sản xuất kinh doanh trở về trạng thái ổn định, nhu cầu cá tra phục hồi mạnh ở các thị trường nên doanh thu xuất khẩu và giá bán đều tăng tốt.

Tương tự, Công ty CP Đại Thiên Lộc (DTL) báo cáo doanh thu quý 1/2022 đạt hơn 297 tỉ đồng, tăng gần 37% so với cùng kỳ năm trước. Thép giúp DTL lãi khủng trong quý 1/2022 với hơn 23,35 tỉ đồng trong khi quý 1/2021 chỉ lời vỏn vẹn hơn 1,1 tỉ đồng, tương đương mức tăng hơn 22 lần (hay hơn 2.018%). Theo giải trình của công ty, doanh thu và lợi nhuận đều tăng chủ yếu do giá bán thành phẩm cao hơn vì biến động lớn của giá nguyên liệu thép cán nóng.





Còn Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SGT) cũng có mức lãi khủng sau thuế lên 211 tỉ đồng trong quý 1/2022 trong khi quý 1/2021 chỉ lãi 13 tỉ đồng. Như vậy SGT có mức tăng trưởng về lợi nhuận lên đến 15 lần, tương đương 1.538%. Hay Công ty CP Vận tải biển Vinaship (VNA) cho biết tổng cộng sau 3 tháng đầu năm nay, doanh thu thuần đạt 232 tỉ đồng tăng 57,8% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế hơn 40 tỉ đồng – tăng mạnh so với con số 3,2 tỉ đồng cùng kỳ năm ngoái, tương đương mức tăng gần 12 lần. Theo giải trình từ phía công ty, mặt bằng cước vận tải biển quốc tế duy trì ở mức cao từ cuối quý 1/2021 đã tạo tiền đề thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, giúp doanh thu vận tải biển quý 1/2022 vẫn duy trì ở mức cao và tăng vượt trội so với cùng kỳ; đồng thời, bù đắp cho khoản chi phí nhiên liệu tăng đột biến do ảnh hưởng tình hình chiến sự tại Ukraine.

Cũng có mức lãi đột biến là Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) với doanh thu thuần trong quý 1/2022 đạt 5.829 tỉ đồng, tăng gấp 2 lần so với kết quả cùng kỳ năm 2021 trong khi lợi nhuận sau thuế đạt kỷ lục 2.126 tỉ đồng – gấp 12 lần so với số lãi 179 tỉ đồng ghi nhận trong quý 1/2021. Theo giải trình, DPM cho biết giá bán và sản lượng kinh doanh mặt hàng phân bón tăng mạnh trong quý đầu năm nay dẫn đến doanh thu và lợi nhuận tăng tương ứng. Cùng nhóm ngành phân bón, Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau ( DCM) đã công bố doanh thu quý 1/2022 đạt 4.074 tỉ đồng, cao gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm trước và lãi sau thuế 1.518 tỉ đồng cao gấp, 10 lần quý 1/2021...