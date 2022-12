Doanh nghiệp, người lao động kiến nghị gì trước thị trường kinh tế khó lường?

Kiến nghị có giải pháp hỗ trợ công nhân lớn tuổi

Ông Võ Văn Hùng, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Hansae VN (chuyên may mặc xuất khẩu, thị trường xuất khẩu chủ yếu ở Mỹ và châu Âu), đề xuất Chính phủ có chính sách ưu tiên cho doanh nghiệp (DN) sử dụng người lao động (NLĐ) lớn tuổi để khi họ bị mất việc thì công ty khác có thể sẵn lòng tuyển dụng họ. “Trong 2 tháng cuối năm đã có khoảng 2.000 NLĐ nghỉ việc. Chúng tôi cũng ghi nhận thực tế có rất nhiều NLĐ lớn tuổi tự nguyện nghỉ việc để được nhận bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần. Lý do, NLĐ rất e ngại chính sách BHXH có thể thay đổi, nhất là rút ngắn thời gian tính lương hưu và đề xuất rút BHXH 1 lần chỉ 8%”, ông Hùng nói.

Song song đó, theo đại diện Công ty may thêu Thuận Phương, hiện có nghịch lý, dù có lượng lớn công nhân lao động thất nghiệp nhưng DN có nhu cầu lao động lại tuyển không được. Nguyên do, NLĐ không muốn tham gia BHXH và chỉ muốn làm thời vụ. Nhiều DN tại tọa đàm cũng chia sẻ, việc lựa chọn tham gia BHXH nữa hay không của NLĐ còn vì tác động của hậu Covid-19 khi chưa biết ngày mai và công việc thế nào. Do vậy, phía cơ quan BHXH cần có chính sách thu hút NLĐ, giữ chân NLĐ ở lại hệ thống an sinh này.

Doanh nghiệp đề xuất giảm thuế, giảm lãi suất ngân hàng

Theo khảo sát của VCCI TP.HCM, với hàng chục DN có quy mô sử dụng từ 1.000 - 50.000 NLĐ (chủ yếu hoạt động ở lĩnh vực da giày, dệt may, điện tử) cho thấy có 46% DN muốn giữ nguyên số lao động hiện tại; 40,5% DN giảm lao động và chỉ có 13,5% DN muốn tăng lao động. Một số DN đã có dự kiến giảm 9.765 lao động, và một số nói sẽ tăng khoảng 1.950 lao động. Về triển vọng tình hình sản xuất kinh doanh, có 9% DN tăng đơn hàng để sản xuất, 68% DN đơn hàng chắc chắn giảm và 23% DN trả lời chưa biết.





Qua đó, DN kiến nghị Chính phủ làm việc với các nhà mua hàng lớn xem xét ưu tiên đơn hàng cho DN VN; có các gói hỗ trợ NLĐ, người sử dụng lao động tương tự các gói trước đây nhà nước đã áp dụng trong thời kỳ Covid-19. DN kiến nghị lùi thời gian đóng BHXH, phí công đoàn; giảm thuế thu nhập cá nhân, thu nhập DN; ngân hàng giãn vốn cho DN đang vay; giảm thanh tra, kiểm tra. Đồng thời, DN cũng đề nghị tổ chức công đoàn và các ban ngành liên quan có nhiều chính sách phối hợp với DN chăm sóc NLĐ vào dịp tết, hướng dẫn cho DN lập và tổ chức các phương án lao động đúng đắn, hợp lý; có phương án kết nối cung cầu lao động hợp lý.

Đại diện Công ty Shyang Hung Cheng (tỉnh Bình Dương) đề nghị cần xem xét có chính sách hỗ trợ khẩn cấp cho NLĐ. “Cụ thể, NLĐ mong muốn được hỗ trợ tiền thuê nhà, học phí cho con, mua hàng giá rẻ, miễn giảm đóng vào quỹ thiên tai lũ lụt; giảm tiền điện, nước…”, đại diện công ty nói.